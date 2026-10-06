¿No saben los peruanos manejar su dinero? Menos de la mitad planifica gastos y solo 22% calcula intereses, según CAF

La investigación se basó en 1.200 encuestas nacionales aplicadas según la metodología de la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE.

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Solo el 22% de los adultos peruanos alcanza un nivel suficiente de capacidades financieras, según la Encuesta de Capacidades Financieras 2026, elaborada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El estudio, presentado durante la Semana de la Educación Financiera 2026, también reveló que menos de la mitad de la población planifica sus ingresos y gastos, mientras que solo el 22% puede calcular una tasa de interés simple.

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La mayoría no podría afrontar un imprevisto equivalente a un mes de ingresos

La encuesta mostró que el 61% de los consultados no podría cubrir un gasto inesperado por un monto equivalente a un mes de ingresos. Solo el 39% señaló que tendría capacidad para responder ante esa emergencia económica.

La situación es más limitada entre los adultos de nivel socioeconómico bajo, donde el 31% podría asumir ese gasto. La proporción fue de 33% entre las personas mayores de 60 años y de 34% en las zonas rurales.

El estudio también evaluó conocimientos, comportamientos y actitudes frente al dinero. Las actitudes alcanzaron 49%, por encima de los comportamientos, con 42%, y de los conocimientos, con 36%. Los resultados muestran una mayor disposición a valorar la planificación que a llevarla a la práctica o comprender sus herramientas básicas.

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El nivel suficiente de conocimientos y habilidades financieras cayó al 11% en personas mayores de 60 años y al 16% en el ámbito rural.

Las prácticas digitales mantienen expuestos a los usuarios

En capacidades financieras digitales, el 31% de los encuestados alcanzó un nivel suficiente. El resultado descendió a 23% entre los adultos de nivel socioeconómico bajo, a 18% entre los mayores de 60 años y a 17% en las zonas rurales.

Solo el 26% indicó que cambia sus contraseñas web de forma periódica. Además, el 57% comprueba si una página es segura antes de realizar una transacción financiera, mientras que el 40% verifica que los productos financieros provengan de entidades reguladas.

El representante de CAF en Perú, Santiago Rojas, afirmó que América Latina y el Caribe ha registrado avances en educación financiera, aunque sostuvo que todavía se requiere que las personas cuenten con capacidades para tomar decisiones informadas.

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La Semana de la Educación Financiera congregó a más de 150 organizaciones del sector público y privado entre el 5 y el 11 de octubre.

Las brechas se acentúan en zonas rurales y entre los adultos mayores

La investigación se basó en 1.200 entrevistas realizadas a nivel nacional, tanto en zonas urbanas como rurales. La medición siguió la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de su Red Internacional de Educación Financiera (INFE), que construye un índice compuesto sobre conocimientos, comportamientos y actitudes.

El 22% de los participantes superó el umbral de 70 puntos sobre 100. El porcentaje bajó a 16% en las zonas rurales, a 15% entre los adultos de nivel socioeconómico bajo y a 11% en las personas mayores de 60 años.

El superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, señaló que la educación financiera debe considerar las necesidades de cada grupo de la población.

“Se busca trabajar con una visión estratégica y multinivel que permita acercar la educación financiera a cada ciudadano y sus necesidades”, afirmó.

La encuesta se difundió durante la Semana de la Educación Financiera, que se realiza del 5 al 11 de octubre con la participación de más de 150 entidades públicas y privadas.

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