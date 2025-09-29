Perú

Magaly Medina sorprende a Jorge Luna: “si tengo un ampay tuyo te aviso por consideración”

Durante su visita a H&H, la ‘Urraca’ dejó un comentario que desató risas: aseguró al comediante que, si algún día tenía un ampay suyo, le avisaría antes por consideración y cercanía

Manoel Obando

Por Manoel Obando

La visita de Magaly Medina al programa de Jorge Luna desató carcajadas cuando la conductora prometió avisarle si alguna vez tiene un ampay suyo, mostrando una complicidad inesperada entre ambos en pleno set (Hablando Huevadas)

La reciente participación de Magaly Medina en el programa Hablando Huevadas en París no pasó desapercibida. Frente a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, la periodista lanzó un comentario que mezcló humor y advertencia.

En medio de la dinámica de bromas, aseguró que si alguna vez tuviera un ampay de Luna, le avisaría antes para que se prepare y hable con su familia.

La escena, cargada de risas, mostró una faceta más cercana de la conductora, conocida por su estilo frontal. La respuesta del comediante tampoco se hizo esperar y el momento se volvió uno de los más comentados.

Magaly y su mensaje inesperado

Entre bromas y carcajadas, Magaly Medina lanzó un comentario directo a Jorge Luna: le avisaría de un ampay en su contra para que no se entere primero por la televisión. (Hablando Huevadas)

El público del programa Hablando Huevadas (que en esta edición especial fue grabado en la famosa Torre Eiffel, en París, Francia) no esperaba que la visita de Magaly Medina derivara en un intercambio tan peculiar. Apenas se sentó en la mesa, Jorge Luna abrió la conversación con tono relajado, lo que dio pie a que la conductora marcara una diferencia.

Con gesto firme dijo: “para hacer una salvedad, hay personas a las que yo sí les diría: es un ampay tuyo”. De inmediato, las carcajadas del público llenaron el ambiente.

Medina no se limitó a la afirmación. Continuó con un ejemplo que, aunque cargado de humor, dejó clara su postura. “Entonces, prepárate. No hagas canchita, retira a tus hijos de la sala y dile a tu mujer antes que se entere por mi boca”, expresó, desatando más aplausos.

Jorge Luna reacciona entre risas y alivio

El comediante no ocultó su alivio y gratitud al escuchar a Magaly, ironizando con que si un ampay suyo estuviera por salir, tomaría un vuelo inmediato hacia Europa. (Hablando Huevadas)

El comediante, sorprendido, respondió con una mezcla de gratitud y diversión. “¡Uy, para mí era! Gracias, madrina, oye. Me va a salvar, oye. Qué consideración. Eso es mucho”, dijo entre carcajadas, mirando de reojo al público.

La interacción continuó con la misma chispa. Medina aclaró que, aunque tendría esa deferencia con él, eso no impediría que el material viera la luz. “Eso no significa que no vaya a pasar el ampay, pero por lo menos tendría esa delicadeza”, señaló entre risas.

Luna, en tono cómplice, replicó: “Usted me dice en ese momento: Cholo, va a salir, no prepares canchita, avisa a tu mujer. Yo en ese momento soy Juana Julca y me largo pa’ París por un futuro”, imitando con gestos una huida.

Un lado distinto de la conductora

La periodista mostró una versión inesperada en el programa: dejó de lado su estilo severo para compartir un momento de camaradería con los anfitriones y su público. (Hablando Huevadas)

La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada. El público, acostumbrado a la figura estricta y confrontacional de Magaly Medina, encontró en esta participación un matiz diferente. La conductora dejó ver un costado más humano y cercano, algo que pocas veces muestra en televisión.

El detalle de llamar a Luna “ahijado” reforzó la percepción de complicidad. El comediante, entre bromas, asumió el papel con entusiasmo, lo que generó un ambiente de camaradería. La dinámica funcionó como un respiro frente a los temas tensos que suelen acompañar a la conductora en su espacio habitual.

Entre bromas, anécdotas y referencias

Además del comentario sobre un ampay, el episodio estuvo cargado de referencias a personajes conocidos, lo que reforzó el estilo irreverente del programa. (Hablando Huevadas)

El programa no solo se centró en el intercambio entre Magaly Medina y Jorge Luna. También hubo espacio para comentar episodios de la farándula nacional, en particular con referencias a Cristian Domínguez y a sus reirerados casos de infifidelidada con varias parejas del mundodel espectáculo. Tanto Luna como Ricardo Mendoza aprovecharon la visita para sacar chispas de situaciones conocidas, recurriendo a su estilo directo y desenfadado.

El segmento con Medina se extendió más de lo habitual, lo que dejó claro que la combinación de humor y periodismo de espectáculo tiene un impacto particular en la audiencia. Para muchos cibernautas, el episodio quedó como una muestra de cómo las fronteras entre la sátira y la crónica de farándula pueden diluirse en un mismo escenario.

