Empleo formal privado creció 6,1% y sumó 268 mil trabajadores, según BCRP

El desempeño varió entre las actividades económicas. El sector agropecuario lideró el crecimiento con un alza de 15,9%, mientras que la minería registró un incremento de 11,7%. Foto: Canal TI

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El empleo formal en el sector privado peruano mantuvo su ritmo de expansión en julio y registró un crecimiento interanual de 6,1%, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Con este resultado, el número de trabajadores formales en este ámbito llegó a 4,7 millones.

El avance representó la incorporación de 268 mil personas respecto de julio del año anterior. Entre las actividades con mayor incremento destacaron el sector agropecuario y la minería, pese al contexto generado por el fenómeno de El Niño Costero.

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Servicios concentró la mayor incorporación de trabajadores

El crecimiento del empleo no fue uniforme entre las distintas actividades económicas. En términos porcentuales, el sector agropecuario registró el mayor aumento, con 15,9%, seguido por minería, que avanzó 11,7%.

Sin embargo, al observar la cantidad de personas incorporadas, los servicios lideraron la generación de puestos formales. Esta actividad sumó 98 mil trabajadores y alcanzó un total de 2,3 millones de empleados. Le siguieron el agropecuario, con 78 mil nuevos puestos y un total de 568 mil, y el comercio, que incorporó 48 mil trabajadores hasta llegar a 799 mil.

Un video informativo presenta el anuncio sobre el incremento de la remuneración mínima vital en Perú. La pieza muestra imágenes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como a la presidenta Keiko Fujimori firmando un documento oficial junto a autoridades del gobierno.

Empresas grandes concentraron el crecimiento

El tamaño de las compañías también marcó diferencias en la evolución del empleo formal privado. Las empresas con más de 50 trabajadores registraron un incremento de 6,2% en sus puestos laborales frente a julio del año pasado.

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En este grupo se añadieron alrededor de 173 mil trabajadores, con lo que el número total de empleados llegó a cerca de 3 millones. El mayor aporte provino de las compañías con más de 500 trabajadores, que incorporaron aproximadamente 149 mil personas y alcanzaron 1,8 millones de empleados.

Compañías de más de 500 trabajadores aceleraron contrataciones

Las empresas de mayor tamaño también mostraron una expansión más pronunciada en sus contrataciones. En julio, los puestos de trabajo en compañías con más de 500 empleados aumentaron 8,8% respecto del mismo mes del año anterior.

El resultado acumulado hasta julio confirma esta tendencia. En ese periodo, el empleo generado por estas empresas creció 7,2%, manteniendo un ritmo de expansión superior al registrado en otros segmentos empresariales.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizó la primera sesión de la Comisión Sectorial que analizará el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización en el empleo privado. La reunión contó con representantes de trabajadores, empleadores y organismos especializados, quienes abordaron los cambios en los puestos de trabajo, las nuevas competencias y los desafíos para las relaciones laborales en Perú. Fuente: X / Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

El empleo también avanzó en las empresas pequeñas

Las compañías de menor tamaño también incrementaron sus puestos de trabajo durante julio, aunque el número de nuevos trabajadores fue inferior al registrado por las grandes empresas. El mayor crecimiento porcentual dentro de este segmento correspondió a los negocios con hasta 10 trabajadores.

En las empresas de 1 a 10 trabajadores, el empleo aumentó 6,4%, equivalente a 59 mil nuevos puestos, con un total de 986 mil trabajadores. Por su parte, las compañías de entre 11 y 50 empleados registraron un avance de 5% y sumaron 35 mil trabajadores, hasta alcanzar 737 mil puestos formales.