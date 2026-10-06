Corte de agua para este miércoles 07 de octubre: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal aconsejó a los usuarios prever el abastecimiento de agua y guardar solo la cantidad necesaria para atender sus necesidades básicas mientras dure la interrupción del servicio - Créditos: Magnific.

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Sedapal anunció una nueva interrupción temporal del servicio de agua potable para este miércoles 7 de octubre en distintos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión se realizará durante horarios determinados y afectará a viviendas y establecimientos ubicados en las zonas donde se ejecutarán los trabajos programados.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, las restricciones están relacionadas con labores de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución. Estas intervenciones tienen como objetivo preservar el funcionamiento de la infraestructura y, una vez culminadas, permitirán que el abastecimiento sea recuperado de manera progresiva.

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Frente a la reducción temporal del suministro, Sedapal pidió a los usuarios tomar precauciones antes del inicio de las labores. La principal recomendación consiste en reservar con anticipación agua suficiente para atender las necesidades básicas durante el periodo en que permanezca restringido el servicio.

Los usuarios deberán tomar sus precauciones y almacenar agua - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba

A. H. PI Nva Alianza Sector Cerrito Alegre

A. H. PI Nva Alianza Sector Alberto Fujimori II

A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles

A. H. PI Nva Alianza Sector Juan Landázuri

Asoc. Monte de Sion

A. H. Túpac Amaru II

Agru. San Valentín

Agru. Daniel A. Carrión

A. H. Santa Rosa de Lima

A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac.

Agru. Julio C. Tello

Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar

A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl.

A. H. Javier Pérez de Cuéllar

Agru. Fam. Virgen del Carmen

Agru. 28 de Julio

A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II

Agru. Virgen del Carmen

Agru. Ricardo Chiroque II Jicamarca Anexo 22

A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl. D1 - E1

A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl. MZ R1 - T1

A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl.

AF Villa Maestro de Jesús Obrero

A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres

A. H. César Vallejo

Agru. 1 de Mayo Ampl.

A. H. Andrés A. Cáceres II Sector Javier Pérez de Cuéllar Ampl. A, B, C.

Hora: 8 a. m. - 10 p. m.

CE Jesús Obrero

A. H. Nueva Esperanza

A. H. Cangallo

A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo

A. H. Cangallo Ampliac 2

A. H. Unión y Progr. Sector 4 de Febrero

A. H. Unión y Progr. Sector 14 de Febrero

Asoc. Mano de Dios

Asoc. Los Huertos de Canto Grande

Asoc. Mira del Éxito

AF Cerrito Rico

Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre

A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre

Agrup. Las Terrazas II

A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico

Asoc. Virgen del Carmen

Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén

Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II

Agru. Raíces de Jicamarca

Agru. 24 de Enero

A. H. Integ. Virgen Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo

Agru. Las Viñas

A. H. Nuevo Santa Cruz

Agru. Nueva Imagen

A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay

Agru. Nueva Juventud

AF Villa Maestro

AF Cristo de Pachacamilla

A. H. San José Obrero

A. H. San José Obrero Ampl.

Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres

Agru. Alejandro Toledo

Agru. Unidos al Desarrollo

Hora: 8 a. m. - 1 p. m.

Sedapal anunció que está programado un corte de agua para este 07 de octubre - Créditos: Andina.

Villa María del Triunfo

P.J. Tablada de Lurín A. H. 25 de Diciembre A. H. Tres Marías A. H. Porvenir



Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

P.J. Virgen de Lourdes

Sector Quillabamba Comité 54

Sector Los Molinos, Angamos

Urb. Nueva Esperanza

A. H. Chavín de Huántar

A. H. Villa Los Heraldos Negros

A. H. Ramón Castilla

A. H. Santa Cruz

A. H. Villa Los Heraldos Negros Ampliación Comité 32

Independencia

P.J. 06 de Julio Comité 13

A. H. 6 de Julio Comité 11 y 12

A. H. 3 de Junio

A. H. José C. Mariátegui

A. H. San Camilo

A. H. San Juan de Dios

A. H. Santa Cruz

A. H. Virgen del Carmen I

P.J. 6 de Junio

P.J. San Albino

P.J. Villa El Carmen

U. Pop. El Ermitaño

Hora: 12 m - 8 p. m.

Lurigancho

Urb. Girasoles de Huampaní parte baja

Urb. Girasoles de Huampaní parte alta

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.