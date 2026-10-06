Perú

Corte de agua para este miércoles 07 de octubre: conoce cuáles son las zonas afectadas

Los trabajos buscan mejorar el funcionamiento de las redes de distribución y mantener en buenas condiciones la infraestructura. Tras finalizar las intervenciones, el servicio de agua potable será repuesto de manera gradual

Sedapal aconsejó a los usuarios prever el abastecimiento de agua y guardar solo la cantidad necesaria para atender sus necesidades básicas mientras dure la interrupción del servicio - Créditos: Magnific.
Sedapal aconsejó a los usuarios prever el abastecimiento de agua y guardar solo la cantidad necesaria para atender sus necesidades básicas mientras dure la interrupción del servicio - Créditos: Magnific.
Guardar

Sedapal anunció una nueva interrupción temporal del servicio de agua potable para este miércoles 7 de octubre en distintos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión se realizará durante horarios determinados y afectará a viviendas y establecimientos ubicados en las zonas donde se ejecutarán los trabajos programados.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, las restricciones están relacionadas con labores de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución. Estas intervenciones tienen como objetivo preservar el funcionamiento de la infraestructura y, una vez culminadas, permitirán que el abastecimiento sea recuperado de manera progresiva.

PUBLICIDAD

Frente a la reducción temporal del suministro, Sedapal pidió a los usuarios tomar precauciones antes del inicio de las labores. La principal recomendación consiste en reservar con anticipación agua suficiente para atender las necesidades básicas durante el periodo en que permanezca restringido el servicio.

Los usuarios deberán tomar sus precauciones y almacenar agua - Créditos: Magnific.
Los usuarios deberán tomar sus precauciones y almacenar agua - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

  • Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba
  • A. H. PI Nva Alianza Sector Cerrito Alegre
  • A. H. PI Nva Alianza Sector Alberto Fujimori II
  • A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles
  • A. H. PI Nva Alianza Sector Juan Landázuri
  • Asoc. Monte de Sion
  • A. H. Túpac Amaru II
  • Agru. San Valentín
  • Agru. Daniel A. Carrión
  • A. H. Santa Rosa de Lima
  • A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac.
  • Agru. Julio C. Tello
  • Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar
  • A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl.
  • A. H. Javier Pérez de Cuéllar
  • Agru. Fam. Virgen del Carmen
  • Agru. 28 de Julio
  • A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II
  • Agru. Virgen del Carmen
  • Agru. Ricardo Chiroque II Jicamarca Anexo 22
  • A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl. D1 - E1
  • A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl. MZ R1 - T1
  • A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl.
  • AF Villa Maestro de Jesús Obrero
  • A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres
  • A. H. César Vallejo
  • Agru. 1 de Mayo Ampl.
  • A. H. Andrés A. Cáceres II Sector Javier Pérez de Cuéllar Ampl. A, B, C.

Hora: 8 a. m. - 10 p. m.

  • CE Jesús Obrero
  • A. H. Nueva Esperanza
  • A. H. Cangallo
  • A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo
  • A. H. Cangallo Ampliac 2
  • A. H. Unión y Progr. Sector 4 de Febrero
  • A. H. Unión y Progr. Sector 14 de Febrero
  • Asoc. Mano de Dios
  • Asoc. Los Huertos de Canto Grande
  • Asoc. Mira del Éxito
  • AF Cerrito Rico
  • Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre
  • A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
  • Agrup. Las Terrazas II
  • A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
  • Asoc. Virgen del Carmen
  • Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén
  • Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II
  • Agru. Raíces de Jicamarca
  • Agru. 24 de Enero
  • A. H. Integ. Virgen Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
  • Agru. Las Viñas
  • A. H. Nuevo Santa Cruz
  • Agru. Nueva Imagen
  • A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay
  • Agru. Nueva Juventud
  • AF Villa Maestro
  • AF Cristo de Pachacamilla
  • A. H. San José Obrero
  • A. H. San José Obrero Ampl.
  • Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres
  • Agru. Alejandro Toledo
  • Agru. Unidos al Desarrollo

Hora: 8 a. m. - 1 p. m.

Sedapal anunció que está programado un corte de agua para este 07 de octubre - Créditos: Andina.
Sedapal anunció que está programado un corte de agua para este 07 de octubre - Créditos: Andina.

Villa María del Triunfo

    • P.J. Tablada de Lurín
    • A. H. 25 de Diciembre
    • A. H. Tres Marías
    • A. H. Porvenir

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • P.J. Virgen de Lourdes
  • Sector Quillabamba Comité 54
  • Sector Los Molinos, Angamos
  • Urb. Nueva Esperanza
  • A. H. Chavín de Huántar
  • A. H. Villa Los Heraldos Negros
  • A. H. Ramón Castilla
  • A. H. Santa Cruz
  • A. H. Villa Los Heraldos Negros Ampliación Comité 32

Independencia

  • P.J. 06 de Julio Comité 13
  • A. H. 6 de Julio Comité 11 y 12
  • A. H. 3 de Junio
  • A. H. José C. Mariátegui
  • A. H. San Camilo
  • A. H. San Juan de Dios
  • A. H. Santa Cruz
  • A. H. Virgen del Carmen I
  • P.J. 6 de Junio
  • P.J. San Albino
  • P.J. Villa El Carmen
  • U. Pop. El Ermitaño

Hora: 12 m - 8 p. m.

Lurigancho

  • Urb. Girasoles de Huampaní parte baja
  • Urb. Girasoles de Huampaní parte alta

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Temas Relacionados

corte de aguaSedapalSan Juan de LuriganchoVilla María del Triunfoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El conjunto del Callao necesita remontar tres goles de diferencia en el Estadio Campeones del 36 para mantenerse con vida en el torneo y disputarle la final a Sporting Cristal

Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Resultados ONPE EN VIVO: así va el conteo oficial en las 25 regiones del Perú

La información inicial podrá consultarse en el portal oficial tras el cierre de los locales, aunque el cómputo variará entre circunscripciones por la llegada de actas desde zonas urbanas y rurales

Resultados ONPE EN VIVO: así va el conteo oficial en las 25 regiones del Perú

Link del Fonavi para consultar con DNI si tienes cobros pendientes en el Banco de la Nación

Más de 241 mil exfonavistas y herederos no han cobrado aún sus devoluciones, a pesar de que el dinero espera en el Banco de la Nación

Link del Fonavi para consultar con DNI si tienes cobros pendientes en el Banco de la Nación

Abogado deja caso Liceo Naval porque madre de la víctima “se puso del lado de la periodista”

El abogado Jorge Petrozzi, cuestionó que la madre del menor haya preferido vincularse con Milagros Leiva, que reveló la identidad de la víctima; antes que su labor en la defensa de los intereses de su hijo

Abogado deja caso Liceo Naval porque madre de la víctima “se puso del lado de la periodista”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 6 de octubre de 2026

Conoce el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en tiempo real, los epicentros y magnitudes registradas este lunes 17 de agosto, junto con las medidas clave de prevención ante cualquier movimiento telúrico.

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 6 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Habla el supuesto financista del asesinato de la ‘China Polo’: “Lo único que hice fue brindarle apoyo a mi hermanastra”

Habla el supuesto financista del asesinato de la ‘China Polo’: “Lo único que hice fue brindarle apoyo a mi hermanastra”

José Antonio Chang: Cámara de Diputados decide hoy si admite moción de interpelación contra ministro de Educación

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

Francis Allison asegura que “esto no ha terminado” y pide esperar los resultados finales de la ONPE a la alcaldía de Lima

¿Qué pasa si dos candidatos quedan muy cerca en votos? Actas observadas, impugnaciones y conteo electoral

ENTRETENIMIENTO

Mónica Delta respeta pedido de ARMY ante la llegada de BTS a Perú: “No vamos a decir donde están”

Mónica Delta respeta pedido de ARMY ante la llegada de BTS a Perú: “No vamos a decir donde están”

Gunter Rave anuncia cobertura de la estadía de BTS en Lima pese al pedido de privacidad de ARMY: “Estamos detrás de la noticia”

BTS ya está en Lima y ARMY hace cola en San Marcos a días del primer concierto: “¡Adiós, a las carpas!”

Andrés Hurtado se queda sin dinero en prisión y Carlos Cacho anuncia actividad para ayudarlo: “Está a punto de comer de la paila”

Elecciones 2026: Mack Donny, Renato Rossini, Leslie Castillo y más: los famosos que buscaron un cargo político, pero no fueron elegidos

DEPORTES

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: canal TV del amistoso de la Noche Regatas 2026

Alineaciones de Perú vs Colombia HOY: posibles titulares para amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Colombia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Jean Ferrari explotó tras confusión en desconvocatoria de Oliver Sonne de la selección peruana: “Sacan de contexto”