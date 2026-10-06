Corte de agua para este miércoles 07 de octubre: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal anunció una nueva interrupción temporal del servicio de agua potable para este miércoles 7 de octubre en distintos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión se realizará durante horarios determinados y afectará a viviendas y establecimientos ubicados en las zonas donde se ejecutarán los trabajos programados.
De acuerdo con la información difundida por la empresa, las restricciones están relacionadas con labores de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución. Estas intervenciones tienen como objetivo preservar el funcionamiento de la infraestructura y, una vez culminadas, permitirán que el abastecimiento sea recuperado de manera progresiva.
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Frente a la reducción temporal del suministro, Sedapal pidió a los usuarios tomar precauciones antes del inicio de las labores. La principal recomendación consiste en reservar con anticipación agua suficiente para atender las necesidades básicas durante el periodo en que permanezca restringido el servicio.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Juan de Lurigancho
- Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba
- A. H. PI Nva Alianza Sector Cerrito Alegre
- A. H. PI Nva Alianza Sector Alberto Fujimori II
- A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles
- A. H. PI Nva Alianza Sector Juan Landázuri
- Asoc. Monte de Sion
- A. H. Túpac Amaru II
- Agru. San Valentín
- Agru. Daniel A. Carrión
- A. H. Santa Rosa de Lima
- A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac.
- Agru. Julio C. Tello
- Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar
- A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl.
- A. H. Javier Pérez de Cuéllar
- Agru. Fam. Virgen del Carmen
- Agru. 28 de Julio
- A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II
- Agru. Virgen del Carmen
- Agru. Ricardo Chiroque II Jicamarca Anexo 22
- A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl. D1 - E1
- A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl. MZ R1 - T1
- A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl.
- AF Villa Maestro de Jesús Obrero
- A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres
- A. H. César Vallejo
- Agru. 1 de Mayo Ampl.
- A. H. Andrés A. Cáceres II Sector Javier Pérez de Cuéllar Ampl. A, B, C.
Hora: 8 a. m. - 10 p. m.
- CE Jesús Obrero
- A. H. Nueva Esperanza
- A. H. Cangallo
- A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo
- A. H. Cangallo Ampliac 2
- A. H. Unión y Progr. Sector 4 de Febrero
- A. H. Unión y Progr. Sector 14 de Febrero
- Asoc. Mano de Dios
- Asoc. Los Huertos de Canto Grande
- Asoc. Mira del Éxito
- AF Cerrito Rico
- Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre
- A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
- Agrup. Las Terrazas II
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
- Asoc. Virgen del Carmen
- Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén
- Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II
- Agru. Raíces de Jicamarca
- Agru. 24 de Enero
- A. H. Integ. Virgen Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
- Agru. Las Viñas
- A. H. Nuevo Santa Cruz
- Agru. Nueva Imagen
- A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay
- Agru. Nueva Juventud
- AF Villa Maestro
- AF Cristo de Pachacamilla
- A. H. San José Obrero
- A. H. San José Obrero Ampl.
- Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres
- Agru. Alejandro Toledo
- Agru. Unidos al Desarrollo
Hora: 8 a. m. - 1 p. m.
Villa María del Triunfo
- P.J. Tablada de Lurín
- A. H. 25 de Diciembre
- A. H. Tres Marías
- A. H. Porvenir
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- P.J. Virgen de Lourdes
- Sector Quillabamba Comité 54
- Sector Los Molinos, Angamos
- Urb. Nueva Esperanza
- A. H. Chavín de Huántar
- A. H. Villa Los Heraldos Negros
- A. H. Ramón Castilla
- A. H. Santa Cruz
- A. H. Villa Los Heraldos Negros Ampliación Comité 32
Independencia
- P.J. 06 de Julio Comité 13
- A. H. 6 de Julio Comité 11 y 12
- A. H. 3 de Junio
- A. H. José C. Mariátegui
- A. H. San Camilo
- A. H. San Juan de Dios
- A. H. Santa Cruz
- A. H. Virgen del Carmen I
- P.J. 6 de Junio
- P.J. San Albino
- P.J. Villa El Carmen
- U. Pop. El Ermitaño
Hora: 12 m - 8 p. m.
Lurigancho
- Urb. Girasoles de Huampaní parte baja
- Urb. Girasoles de Huampaní parte alta
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
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