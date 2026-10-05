Sedapal suspenderá el agua este martes 6 de octubre en cinco distritos de Lima: conoce las zonas y horarios

Sedapal realizará cortes temporales de agua este martes 6 de octubre en sectores específicos de los distritos de Ate, Rímac, San Isidro, Santa Anita y Villa María del Triunfo. Las interrupciones están programadas por trabajos de limpieza de reservorios y por la ejecución de un empalme.
Los horarios de suspensión y restablecimiento variarán según cada sector. En algunos casos, el servicio dejará de estar disponible desde las 7:00 a. m.; en otros, el corte de agua comenzará al mediodía o durante la primera parte de la tarde. El restablecimiento está previsto para la noche del mismo martes.
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Los avisos incluyen seis sectores de distribución y detallan las urbanizaciones, asociaciones, asentamientos humanos, barrios, calles y avenidas que estarán comprendidos en cada interrupción.
Santa Anita
En Santa Anita, la interrupción responde a la limpieza de reservorio en el sector 168. El corte empezará a la 1:00 p. m. del martes 6 de octubre y el restablecimiento del servicio está programado para las 11:50 p. m.
Las zonas afectadas en este distrito son:
- Asoc. Las Flores
- Asoc. Vivienda Las Vegas
- Asoc. Cultura Peruana Moderna
- Asoc. Los Portales de Santa Anita
- Urb. Primavera
- Asoc. Vivienda Santa Cruz de Vista Alegre
- Asoc. Sol de Santa Anita
- APV Sol de Santa Anita
San Isidro
El corte previsto en San Isidro se debe a la ejecución de empalme en el sector 52. La suspensión comenzará a las 12:00 m. y finalizará a las 11:00 p. m. del martes 6 de octubre.
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El aviso comprende las siguientes áreas:
- Urb. Chacarilla de Santa Cruz
- Urb. San Isidro
- Cuadrante conformado por la avenida República de Colombia, la avenida Paseo de la República, la avenida Andrés Aramburú y la avenida Arequipa
Rímac
En el Rímac, Sedapal programó una interrupción por limpieza de reservorio en el sector 200. El suministro dejará de estar disponible desde las 12:00 m. y retornará a las 8:00 p. m. del martes 6 de octubre.
Las localidades y áreas señaladas para este corte son:
- A.H. Villa San Cristóbal
- Barrio Leticia
- Barrio Piedra Liza
- P.J. Villa Fátima
- P.J. Villa María del Rímac
Villa María del Triunfo (VMT)
El distrito de Villa María del Triunfo tendrá dos interrupciones programadas por limpieza de reservorio. Ambas comenzarán a las 8:00 a. m. y el retorno del servicio está previsto para las 8:00 p. m. del martes 6 de octubre.
El primer aviso corresponde al sector 309. Las zonas afectadas serán:
- P.J. José C. Mariátegui Sector San Gabriel Alto
- Sector Vallecitos Bajo
- Sector Vallecitos Alto
- A.H. 30 de Agosto
El segundo corte corresponde al sector 308, también por labores de limpieza de reservorio. Las áreas comprendidas son:
- A.H. José C. Mariátegui
- P.J. San Gabriel Alto
- A.H. Brilla el Sol
- A.H. Horacio Zevallos Gómez
- A.H. El Paraíso
- A.H. Villa Limatambo
- A.H. 1 de Enero
- A.H. Las Lomas
- A.H. Las Malvinas
- A.H. Caminos de la Hermandad
- A.H. 3 de Mayo
- A.H. Monte Bektu
- A.H. Villa Limatambo Sector 8
- A.H. Las Américas
Ate
En Ate, el servicio se suspenderá por limpieza de reservorio en el sector 151. La interrupción empezará a las 7:00 a. m. y el restablecimiento está previsto para las 7:00 p. m. del martes 6 de octubre.
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El corte comprende las siguientes zonas:
- A.H. Huaycán Zona S - Renacer de Julio
- P.S. 1, 2, 3, 4, 5 y 7
- Calle 2
- Calle 7
- Calle S/N
Para consultas sobre las interrupciones del servicio, los avisos indican que los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono de Sedapal al (01) 317-8000. La entidad también señala que se debe tener a la mano el número de suministro.
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