Sedapal suspenderá el agua este martes 6 de octubre en cinco distritos de Lima: conoce las zonas y horarios

Sedapal programó cortes de agua para el martes 6 de octubre en cinco distritos de Lima. (Andina)

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Sedapal realizará cortes temporales de agua este martes 6 de octubre en sectores específicos de los distritos de Ate, Rímac, San Isidro, Santa Anita y Villa María del Triunfo. Las interrupciones están programadas por trabajos de limpieza de reservorios y por la ejecución de un empalme.

Los horarios de suspensión y restablecimiento variarán según cada sector. En algunos casos, el servicio dejará de estar disponible desde las 7:00 a. m.; en otros, el corte de agua comenzará al mediodía o durante la primera parte de la tarde. El restablecimiento está previsto para la noche del mismo martes.

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Los avisos incluyen seis sectores de distribución y detallan las urbanizaciones, asociaciones, asentamientos humanos, barrios, calles y avenidas que estarán comprendidos en cada interrupción.

Las interrupciones en el suministro responden a la limpieza de reservorios y a la ejecución de un empalme. (Andina)

Santa Anita

En Santa Anita, la interrupción responde a la limpieza de reservorio en el sector 168. El corte empezará a la 1:00 p. m. del martes 6 de octubre y el restablecimiento del servicio está programado para las 11:50 p. m.

Las zonas afectadas en este distrito son:

Asoc. Las Flores

Asoc. Vivienda Las Vegas

Asoc. Cultura Peruana Moderna

Asoc. Los Portales de Santa Anita

Urb. Primavera

Asoc. Vivienda Santa Cruz de Vista Alegre

Asoc. Sol de Santa Anita

APV Sol de Santa Anita

San Isidro

El corte previsto en San Isidro se debe a la ejecución de empalme en el sector 52. La suspensión comenzará a las 12:00 m. y finalizará a las 11:00 p. m. del martes 6 de octubre.

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El aviso comprende las siguientes áreas:

Urb. Chacarilla de Santa Cruz

Urb. San Isidro

Cuadrante conformado por la avenida República de Colombia, la avenida Paseo de la República, la avenida Andrés Aramburú y la avenida Arequipa

Una vecina de la zona alta de San Juan de Lurigancho se ve afectada por la interrupción del servicio de agua potable. (Composición: Infobae Perú)

Rímac

En el Rímac, Sedapal programó una interrupción por limpieza de reservorio en el sector 200. El suministro dejará de estar disponible desde las 12:00 m. y retornará a las 8:00 p. m. del martes 6 de octubre.

Las localidades y áreas señaladas para este corte son:

A.H. Villa San Cristóbal

Barrio Leticia

Barrio Piedra Liza

P.J. Villa Fátima

P.J. Villa María del Rímac

Villa María del Triunfo (VMT)

El distrito de Villa María del Triunfo tendrá dos interrupciones programadas por limpieza de reservorio. Ambas comenzarán a las 8:00 a. m. y el retorno del servicio está previsto para las 8:00 p. m. del martes 6 de octubre.

El primer aviso corresponde al sector 309. Las zonas afectadas serán:

P.J. José C. Mariátegui Sector San Gabriel Alto

Sector Vallecitos Bajo

Sector Vallecitos Alto

A.H. 30 de Agosto

El segundo corte corresponde al sector 308, también por labores de limpieza de reservorio. Las áreas comprendidas son:

A.H. José C. Mariátegui

P.J. San Gabriel Alto

A.H. Brilla el Sol

A.H. Horacio Zevallos Gómez

A.H. El Paraíso

A.H. Villa Limatambo

A.H. 1 de Enero

A.H. Las Lomas

A.H. Las Malvinas

A.H. Caminos de la Hermandad

A.H. 3 de Mayo

A.H. Monte Bektu

A.H. Villa Limatambo Sector 8

A.H. Las Américas

Las obras de empalme en el distrito de San Isidro provocarán el corte del servicio entre el mediodía y las 11:00 p. m.

Ate

En Ate, el servicio se suspenderá por limpieza de reservorio en el sector 151. La interrupción empezará a las 7:00 a. m. y el restablecimiento está previsto para las 7:00 p. m. del martes 6 de octubre.

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El corte comprende las siguientes zonas:

A.H. Huaycán Zona S - Renacer de Julio

P.S. 1, 2, 3, 4, 5 y 7

Calle 2

Calle 7

Calle S/N

Para consultas sobre las interrupciones del servicio, los avisos indican que los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono de Sedapal al (01) 317-8000. La entidad también señala que se debe tener a la mano el número de suministro.