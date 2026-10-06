BTS en Lima: Ticketmaster libera nuevas entradas para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

BTS en Lima: Liberan nuevas entradas para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

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A pocas horas del primero de los tres conciertos de BTS en Lima, el ARMY peruano tendrá una nueva oportunidad para cumplir el sueño de ver a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en el Estadio San Marcos.

La producción liberará un número limitado de entradas para las fechas del 7, 9 y 10 de octubre, como parte de la gira mundial BTS World Tour Arirang.

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La venta se realizará únicamente a través de Ticketmaster Perú este martes 6 de octubre desde las 17:00pm. y funcionará por orden de llegada, hasta agotar el stock habilitado para cada una de las presentaciones.

La fila virtual se abrirá 30 minutos antes del inicio de la venta, por lo que los seguidores deberán ingresar con anticipación a la plataforma oficial, mantener activa su sesión y tener listos sus datos personales y el medio de pago.

La liberación de producción representa una nueva oportunidad para quienes no lograron adquirir entradas durante la venta inicial. Sin embargo, la cantidad de boletos será limitada y la expectativa es alta, debido a que las tres fechas programadas en Lima registraron una fuerte demanda desde que se anunció la llegada del grupo surcoreano al país.

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Las nuevas entradas para BTS en el Estadio San Marcos serán liberadas por producción a través de Ticketmaster Perú.

Cómo comprar las nuevas entradas para BTS en Lima

Los seguidores que busquen una entrada deberán acceder a Ticketmaster Perú desde la tarde del 6 de octubre. La recomendación es ingresar a la fila virtual desde las 16:30pm, verificar que la cuenta esté registrada con datos correctos y evitar actualizar repetidamente la página una vez que se haya obtenido un lugar en la cola.

Todas las entradas liberadas corresponden a la gira BTS World Tour Arirang, que llevará a BTS al Estadio San Marcos este miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre. Los conciertos comenzarán alrededor de las 20.00 y marcarán el primer encuentro de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook con el ARMY peruano.

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Los precios oficiales anunciados inicialmente para las presentaciones partieron desde S/483. Las localidades de Tribuna Norte y Tribuna Sur tuvieron ese valor, mientras que las entradas para Tribuna Oriente y Tribuna Occidente costaron S/667. La zona Campo fue valorizada en S/851.

Además existe el paquete Latin America Soundcheck VIP Package que tuvo un precio de S/2.591, pero no es confirmado si este beneficio también regresará en esta venta extraordinaria de nuevos boletos.

Los asistentes deben considerar que el sistema de acceso para los conciertos será completamente digital. La entrada válida deberá aparecer en la aplicación Quentro, plataforma vinculada con la compra realizada en Ticketmaster. No serán aceptadas capturas de pantalla, códigos enviados por WhatsApp, fotografías de boletos ni archivos PDF.

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Anuncios y entradas no oficiales para un supuesto concierto del grupo BTS en el Estadio San Marcos en Lima alertan sobre posibles estafas en la reventa. ((Imagen Ilustrativa Infobae))

Quentro y el código QR que permitirá ingresar al Estadio San Marcos

Las entradas de BTS funcionarán como Smart Tickets dentro de Quentro. Cada boleto tendrá un código QR dinámico, que se actualiza de manera frecuente y debe mostrarse desde la aplicación al momento de ingresar al Estadio San Marcos.

Este sistema busca evitar la duplicación y falsificación de boletos. Por esa razón, una captura de pantalla no permitirá el acceso al concierto: el código mostrado en una imagen estática perderá validez frente al QR activo que se genera dentro de la aplicación.

Después de completar una compra, los usuarios deberán revisar el correo de confirmación de Ticketmaster Perú y verificar que figure la fecha del evento, la zona adquirida y el importe pagado. También deberán ingresar al historial de compras de su cuenta y confirmar que el ticket esté asociado correctamente con el perfil de Quentro.

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La recomendación es descargar la aplicación con anticipación, iniciar sesión con el correo electrónico utilizado durante la compra y comprobar que la entrada aparezca activa antes de dirigirse al estadio. Quentro puede mostrar el boleto sin datos móviles o conexión a internet, pero los asistentes deberán mantener el celular cargado para evitar inconvenientes en los accesos.

En caso de que se presente algún error con la plataforma el día del concierto, los asistentes deberán recurrir al personal identificado de Ticketmaster o de la producción ubicado en las puertas del recinto. No se recomienda entregar el celular a personas desconocidas ni aceptar ayuda de terceros que no formen parte de la organización oficial.

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Alertan por reventa y estafas antes de los conciertos de BTS

La liberación de nuevas entradas ocurre en medio de una alta demanda por las tres presentaciones de BTS en Lima. Por ello, los seguidores deberán extremar precauciones frente a ofertas de reventa en redes sociales, grupos de mensajería o publicaciones que prometen boletos de último minuto.

Antes de realizar cualquier pago, los usuarios deben verificar que el ticket esté dentro de su propia cuenta de Quentro. Una entrada recibida como imagen, captura, archivo PDF o código por mensaje no garantiza el ingreso y puede corresponder a una estafa, una imagen manipulada o un boleto transferido previamente.

La transferencia de entradas se gestiona únicamente desde Quentro y cada ticket puede transferirse una sola vez. Esto significa que, si una persona ya envió su boleto a otra cuenta, no podrá reenviarlo a un nuevo comprador. Por ello, realizar transacciones fuera de los canales habilitados implica riesgos para los seguidores que buscan asistir a última hora.

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Las autoridades y la producción también recomendaron no difundir capturas de correos de compra, códigos de seguridad, información bancaria ni datos personales en redes sociales. El único comprobante válido para ingresar será el Smart Ticket activo dentro de Quentro, asociado a la cuenta de la persona que asistirá al concierto.

BTS llegará a Lima para ofrecer tres conciertos en el estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre