Perú

Capturan a delincuentes que usaban chalecos de la PNP: ingresaron a una vivienda y retuvieron a una familia en Juliaca

Tres de los cuatro intervenidos llevaban prendas con distintivos atribuidos al Grupo Terna. Los pobladores los golpearon, despojaron de parte de su ropa y la Policía tuvo que rescatarlos ante el riesgo de un linchamiento.

Varias personas con chalecos de la policía caminan por una calle de noche junto a dos hombres arrestados
Agentes de la Policía Nacional del Perú escoltan a dos hombres detenidos durante una intervención realizada en la vía pública.
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Cuatro sujetos fueron intervenidos por pobladores en inmediaciones de la salida a Lampa, en la ciudad de Juliaca, región Puno, luego de ser señalados por su presunta participación en el ingreso armado a una vivienda, donde una familia habría sido retenida. Tres de ellos llevaban chalecos con distintivos atribuidos al Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP), situación que incrementó la alarma entre los vecinos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la tarde. De acuerdo con la información preliminar, los sujetos habrían irrumpido en una vivienda y retenido a varios integrantes de una familia, entre ellos niños. Los gritos y pedidos de auxilio alertaron a los pobladores de la zona, quienes se movilizaron hasta el inmueble y consiguieron intervenir a cuatro de los presuntos implicados.

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La situación rápidamente se salió de control. Los vecinos golpearon a los intervenidos e intentaron lincharlos. Como consecuencia de la agresión, uno de ellos terminó con una herida en la cabeza y ensangrentado, mientras que los cuatro fueron despojados de parte de su ropa y obligados a caminar semidesnudos por la zona.

Ante el riesgo de que los sujetos fueran asesinados, agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) llegaron al lugar para contener a los pobladores y poner a salvo a los intervenidos. En el operativo también participaron los fiscales Tito Nieto Portocarrero, de la Primera Fiscalía Provincial, y Carlos Medina Romero, de la Segunda Fiscalía.

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Agentes policiales con chalecos del Grupo Terna escoltan a dos hombres intervenidos por una calle durante la noche
Efectivos del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú trasladan a personas detenidas durante un operativo nocturno en la vía pública.

Los cuatro fueron finalmente trasladados a una dependencia policial, mientras que los agentes utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud que intentaba impedir su retiro. Más de un centenar de pobladores permanecieron en los alrededores durante la intervención.

Encuentran dos armas de fuego

Durante las diligencias realizadas en la zona, las autoridades encontraron dos armas de fuego que serían vinculadas al hecho. La Policía deberá determinar su procedencia y establecer si fueron utilizadas durante el presunto ingreso a la vivienda.

La investigación también busca esclarecer la identidad de los cuatro intervenidos y su eventual participación en lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha confirmado que alguno de ellos pertenezca a la Policía Nacional.

El uso de los chalecos será otro de los elementos que deberán ser esclarecidos. Tres de los intervenidos portaban prendas con distintivos atribuidos al Grupo Terna al momento de ser capturados por los pobladores.

Delincuentes que se hacen pasar por policías

El uso de uniformes, chalecos, placas u otros distintivos policiales por parte de delincuentes es una modalidad que permite a los grupos criminales simular una intervención oficial para acercarse a sus víctimas, ingresar a viviendas o ejecutar robos y secuestros. La apariencia de autoridad puede facilitar que las víctimas obedezcan las órdenes de los falsos agentes y no sospechen inicialmente de sus verdaderas intenciones. En el Perú se han registrado intervenciones de personas que utilizaban prendas policiales para cometer o intentar cometer delitos.

El uso indebido de esta indumentaria incluso puede constituir un delito. El Poder Judicial explicó en 2024 que la fabricación y comercialización no autorizada de uniformes policiales puede generar responsabilidad penal y que quien los utiliza sin ejercer la función correspondiente puede ser investigado por ostentación de distintivos de función o cargo que no ejerce, previsto en el artículo 362 del Código Penal.

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