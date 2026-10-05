Marcos Cabrera es el virtual alcalde de San Miguel: Eduardo Bless reconoce su victoria

Renovación Popular se mantiene al frente en San Miguel con 36.521 votos, que representan el 35,869% de los votos válidos contabilizados hasta ahora. Foto: captura ONPE

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Eduardo Bless reconoció el triunfo de Marcos Cabrera en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y le deseó éxito en la gestión que asumirá en San Miguel. El pronunciamiento fue difundido este 5 de octubre, mientras la ONPE continúa procesando las actas del distrito.

De acuerdo con el último reporte disponible de la ONPE, actualizado a las 03:40:33 p. m., se contabilizó el 95,858% de las actas electorales. De las 507 actas correspondientes a San Miguel, 486 ya fueron contabilizadas y 21 están pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE), sin registros de actas pendientes de procesamiento.

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Renovación Popular lidera los resultados en San Miguel

Con las actas contabilizadas hasta el momento, Renovación Popular ocupa el primer lugar en San Miguel con 36.521 votos, equivalentes al 35,869% de los votos válidos. En segundo puesto figura Avanza País - Partido de Integración Social, con 33.492 votos y 32,894%.

El Partido Democrático Somos Perú alcanza 11.600 votos, que representan el 11,393% de los votos válidos. Le siguen Acción Popular, con 6.987 votos (6,862%); Partido del Buen Gobierno, con 5.083 (4,992%); Progresemos, con 4.004 (3,932%); Perú Moderno, con 2.989 (2,936%); y Partido Aprista Peruano, con 1.143 (1,123%).

Un empate estadístico mantiene en vilo a la capital peruana. El conteo rápido muestra una reñida disputa entre Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Francis Allison de Avanza País por el sillón municipal de Lima.

Bless felicita a Marcos Cabrera

En su comunicado, Bless expresó directamente su felicitación a Marcos Cabrera por el resultado obtenido en San Miguel y le deseó “los mayores éxitos en la gestión que está por iniciar”. También señaló que espera que la próxima administración pueda mantener aquello que haya funcionado y desarrollar nuevas medidas en beneficio del distrito.

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El actual regidor electo sostuvo además que asumirá una posición constructiva junto con los representantes de su agrupación que hayan resultado elegidos. Afirmó que respaldarán las iniciativas que consideren positivas para San Miguel, independientemente de la organización política de la que provengan.

Llamado a dejar atrás la campaña electoral

Bless sostuvo que la campaña electoral ya terminó y planteó que ahora corresponde trabajar en función de los intereses del distrito. En esa línea, consideró necesario superar las diferencias surgidas durante el proceso y concentrarse en objetivos comunes para San Miguel y sus vecinos.

El comunicado también incluyó un agradecimiento a quienes respaldaron su candidatura y un mensaje dirigido a quienes optaron por otras opciones electorales. Bless indicó que continuará trabajando desde el espacio que le corresponda y remarcó que la elección marca el inicio de una nueva etapa de responsabilidad para las autoridades que resulten elegidas.

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Eduardo Bless buscaba continuar con la alcaldía de San Miguel. Foto: Andina

Resultados todavía continúan en procesamiento

El reporte de la ONPE muestra que San Miguel registra hasta ahora 101.819 votos válidos y 110.151 votos emitidos. Además, se contabilizaron 4.139 votos en blanco, equivalentes al 3,758% de los votos emitidos, y 4.193 votos nulos, que representan el 3,807%.

Aunque la mayoría de las actas ya fue contabilizada, todavía quedan 21 documentos por ser enviados al JEE, por lo que el organismo electoral continúa con el procesamiento correspondiente. El resultado definitivo deberá considerar las actas que sean incorporadas al cómputo oficial y las decisiones que correspondan respecto de aquellas remitidas al órgano electoral.