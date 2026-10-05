Perú

Impactantes imágenes del accidente en el que un conductor murió tras chocar contra una berma de concreto en VES

El siniestro ocurrió en la madrugada cuando un auto rojo ingresó a un área verde y colisionó contra una estructura de concreto. Las autoridades investigan el hecho

Un hombre perdió la vida en un trágico accidente vehicular en Villa El Salvador. Las cámaras de seguridad registraron el instante en que el conductor, a bordo de un auto rojo, pierde el control a excesiva velocidad y se estrella violentamente contra una berma de concreto.| Video: Exitosa Noticias
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Un hombre identificado como Luis Ángel Portal Gómez murió luego de que el vehículo que conducía se despistara e impactara contra una berma de concreto en un parque de la avenida Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Villa El Salvador.

El accidente ocurrió cerca de la 1:15 de la madrugada de este lunes 5 de octubre. Cámaras de seguridad de la zona registraron el recorrido del auto rojo antes del impacto.

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En las imágenes se observa un vehículo blanco detenido cerca del parque. Segundos después, el automóvil que conducía Portal Gómez subió a la vereda, cruzó parte del área verde e impactó contra una estructura de concreto.

El choque ocurrió a pocos metros del otro vehículo, que no llegó a ser alcanzado. La secuencia será parte de las diligencias para establecer las circunstancias del accidente.

El automóvil que manejaba Luis Ángel Portal Gómez se despistó durante la madrugada y quedó destruido luego del impacto en la avenida Juan Velasco Alvarado| Foto: Stereo Villa
El automóvil que manejaba Luis Ángel Portal Gómez se despistó durante la madrugada y quedó destruido luego del impacto en la avenida Juan Velasco Alvarado| Foto: Stereo Villa

PNP investiga el accidente

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar, acordonaron la zona y realizaron las primeras diligencias. El cuerpo de la víctima fue retirado posteriormente.

Familiares indicaron que el joven utilizaba el vehículo para realizar entregas y que, antes del accidente, habría participado de una reunión con amigos tras un campeonato deportivo.

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La PNP deberá determinar si existieron factores adicionales que influyeron en el despiste, entre ellos la velocidad a la que circulaba el automóvil y la posible presencia de alcohol en el conductor.

Un hombre murió tras chocar con una berma en un parque de Villa El Salvador | Foto: Exitosa Noticias
Un hombre murió tras chocar con una berma en un parque de Villa El Salvador | Foto: Exitosa Noticias

Últimos accidentes reportados

Otros accidentes de tránsito se registraron el sábado en La Libertad, donde tres personas murieron y 15 resultaron heridas en las provincias de Pataz y Trujillo. En el sector Pampa Grande, en Tayabamba, una camioneta se despistó y cayó cerca de 300 metros por una pendiente.

El hecho dejó tres fallecidos, entre ellos una adolescente de 15 años, y un sobreviviente que fue llevado al Hospital Provincial de Tayabamba. Horas después, un auto y una miniván chocaron frontalmente cerca del óvalo El Milagro, en Huanchaco.

El siniestro dejó 14 lesionados, incluidos dos menores. Las autoridades realizaron diligencias tras ambas emergencias.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita por los siguientes medios:

El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) atiende emergencias médicas a través de la línea gratuita 106. El servicio coordina el envío de ambulancias y personal especializado ante accidentes de tránsito, personas inconscientes, problemas respiratorios, partos u otras situaciones que requieran atención inmediata.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú recibe alertas por incendios, rescates y accidentes mediante el número 116. Al comunicarse, se debe informar la dirección exacta, referencias cercanas y el tipo de emergencia para facilitar la llegada de las unidades.

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias y emergencias de seguridad ciudadana en la línea 105. Este canal permite reportar accidentes, robos, violencia, situaciones sospechosas y otros hechos que requieran intervención policial.

La Policía de Carreteras atiende accidentes, asaltos, bloqueos y otras emergencias en la red vial nacional a través de la línea gratuita 110. Ante un siniestro, los conductores o pasajeros deben informar la ubicación precisa una referencia cercana.

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