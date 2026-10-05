Perú

Empresas: ¿Se van los trabajadores porque no puedes subirles el sueldo? Cuando un plástico puede salvar la planilla

Las firmas pueden entregar beneficios adicionales de hasta el 20% del sueldo para retener personal sin incrementar sobrecostos laborales, como CTS o gratificación

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Cuando una empresa no tiene margen para elevar remuneraciones, corre el riesgo de perder trabajadores que buscan mejores ingresos o beneficios en otras compañías.
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Para muchas empresas, elevar el sueldo de un trabajador implica asumir costos que van más allá del monto mensual: también aumenta la base para calcular la compensación por tiempo de servicios (CTS), las gratificaciones, las vacaciones y los aportes sociales.

Esa carga lleva a algunas compañías a evaluar beneficios que mejoren el ingreso disponible de su personal sin incorporarse a la remuneración computable. El objetivo, como todos, es evitar la fuga de talentos.

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Un beneficio que puede llegar hasta el 20% del salario

La situación obliga a las empresas a revisar sus esquemas de compensación, sobre todo cuando enfrentan restricciones presupuestarias y buscan mantener a trabajadores que podrían evaluar otras ofertas.

El desafío, según un análisis de Onura Latam, consiste en encontrar mecanismos que tengan un efecto concreto en los gastos cotidianos del personal sin elevar de forma proporcional los costos asociados a la planilla.

Ahora bien, hay una precisión legal indispensable: la Ley N.° 28051 prohíbe que una empresa reduzca el sueldo de un trabajador para reemplazar una parte con beneficios de alimentación, como vales o tarjetas.

Lo que sí puede hacer es otorgar, de forma adicional y bajo las condiciones previstas por la norma, prestaciones destinadas a cubrir consumos alimentarios que no forman parte de la remuneración computable, pero con límites establecidos. Al final, ambas partes salen ganando.

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Estantes con alimentos empaquetados con distintivos circulares y un hombre de espaldas empujando un carrito de compras en el pasillo.
Los vales y tarjetas de alimentación no equivalen a dinero en efectivo de libre disponibilidad y solo funcionan en comercios afiliados.

Nuevo sueldo mínimo, nuevo tope

Vamos con un ejemplo práctico. Desde el 1 de octubre, la remuneración mínima vital es de S/ 1.230, tras el primer tramo del incremento aprobado por el Gobierno. En consecuencia, el límite de dos RMV asciende actualmente a S/ 2.460 mensuales.

La empresa debe aplicar el monto menor entre el 20% de la remuneración ordinaria y los S/ 2.460. Para la mayoría de trabajadores, el límite estará definido por el porcentaje de su sueldo:

  • Un trabajador con un salario de S/ 2.500 puede recibir hasta S/ 500 mensuales. En 12 meses, el valor total puede sumar S/ 6.000.
  • Si la remuneración alcanza S/ 4.000, el beneficio puede llegar a S/ 800 al mes, equivalente a S/ 9.600 al año.
  • Para un sueldo de S/ 5.000, el límite es de S/ 1.000 mensuales o S/ 12.000 anuales.
  • Con una remuneración de S/ 10.000, el tope sería de S/ 2.000 mensuales.
  • En el caso de trabajadores que perciban S/ 15.000, el 20% equivale a S/ 3.000. Sin embargo, solo S/ 2.460 puede conservar la condición de prestación alimentaria no computable, debido al límite de dos RMV.

El beneficio debe tener un destino específico. Los vales o tarjetas se utilizan para adquirir alimentos en establecimientos afiliados a la empresa administradora y no equivalen a efectivo de libre disponibilidad.

“Estos beneficios pueden representar una diferencia importante en el presupuesto mensual de un trabajador, porque están destinados a cubrir un gasto recurrente”, señala Rodrigo Gutiérrez, country manager de Onura Latam.

Tarjetas de alimentación - Giftcard
Un estudio de Onura Latam señala que el 65% de los trabajadores utiliza la tarjeta de alimentación para la compra de víveres en el hogar.

La mayoría usa el beneficio para comprar alimentos

Otro reciente estudio de Onura reveló que el 65% de los trabajadores que recibe una tarjeta de alimentación la destina a comprar alimentos para el hogar.

El 35% restante la utiliza en restaurantes y otros establecimientos de comida. Los resultados sugieren que, para una parte mayoritaria de los usuarios, este mecanismo se incorpora al presupuesto de gastos esenciales de la familia y no se usa como un incentivo de consumo ocasional.

La misma investigación señala que las tarjetas de regalo tienen un uso distinto: suelen destinarse a tiendas por departamento y comercios minoristas para adquirir ropa, tecnología, electrodomésticos y otros productos del hogar.

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