El Niño pone en alerta a cuatro especies clave para Perú: exportaciones superan los USD 214 millones

Las acciones buscan detectar oportunamente las variaciones ambientales y reducir los riesgos que puedan comprometer el desarrollo de los cultivos. Foto: Sanipes

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El posible impacto del fenómeno El Niño (FEN) sobre las condiciones de los ecosistemas acuáticos llevó al Ministerio de la Producción (PRODUCE) a emitir recomendaciones para los productores del sector acuícola. A través de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), el sector busca reducir los riesgos que podrían enfrentar los cultivos de trucha, tilapia, langostino y concha de abanico.

Las medidas planteadas apuntan a anticipar cambios en el entorno de los cultivos y disminuir factores que puedan afectar a los organismos. Entre las principales acciones figuran el monitoreo de la calidad del agua, el control de las condiciones de alimentación y densidad, la prevención de enfermedades y la reducción de posibles pérdidas de biomasa.

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Monitoreo del agua y control de los cultivos

En los cultivos de trucha, tilapia y langostino, Sanipes recomienda aumentar la vigilancia de la temperatura y de los parámetros fisicoquímicos del agua durante los periodos en que se registren mayores variaciones. También plantea garantizar niveles adecuados de oxígeno disuelto mediante aireadores, equipos de oxigenación complementaria o un mayor recambio de agua, dependiendo de las características de cada sistema.

Los productores también deberán revisar las densidades de siembra y considerar raleos o cosechas anticipadas si las condiciones ambientales afectan la capacidad de carga. La alimentación debe adecuarse a la temperatura y al comportamiento de los animales, evitando suministrar cantidades excesivas y retirando los alimentos que no hayan sido consumidos para impedir la acumulación de materia orgánica.

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Para la trucha, tilapia y langostino, Sanipes aconseja intensificar el control de la temperatura y de las condiciones fisicoquímicas del agua cuando estas presenten mayores fluctuaciones. Foto: Sanipes

Como parte de la prevención sanitaria, se plantea fortalecer la limpieza y desinfección de las instalaciones, además de retirar diariamente los animales muertos para limitar la presencia y propagación de agentes patógenos. Sanipes también aconseja contar con generadores eléctricos y bombas de respaldo frente a eventuales interrupciones causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos.

El seguimiento de los pronósticos meteorológicos e hidrológicos permitirá anticipar decisiones relacionadas con el manejo de los cultivos y activar las medidas preventivas cuando sea necesario. Estas acciones deberán adecuarse a las particularidades de cada actividad productiva.

Concha de abanico requiere vigilancia ante cambios ambientales

Para la concha de abanico, una de las medidas recomendadas es evaluar la cosecha anticipada de aquellos ejemplares que ya hayan alcanzado la talla comercial, antes de que las condiciones ambientales puedan deteriorarse. También se plantea disminuir la cantidad de organismos por malla para reducir el estrés al que están expuestos.

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El monitoreo permanente de temperatura, oxígeno y salinidad permitirá determinar si es necesario modificar la profundidad de los sistemas de cultivo suspendidos y trasladarlos, cuando corresponda, hacia estratos con condiciones más estables. En los cultivos de fondo, estos parámetros pueden servir como una señal para programar cosechas preventivas ante escenarios desfavorables.

En materia de prevención sanitaria, se recomienda reforzar la limpieza y desinfección de las instalaciones y retirar a diario los ejemplares muertos para reducir la aparición y propagación de agentes patógenos. Foto: Sanipes

Sanipes recomienda además verificar el estado de los sistemas de fondeo, incluidos cabos, anclajes y boyas, debido a la posibilidad de oleajes anómalos o corrientes de mayor intensidad. Los productores también deben evitar el descarte de materia orgánica en el fondo marino, debido a su posible contribución a la reducción del oxígeno disponible.

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Asimismo, deberán cumplirse las disposiciones sanitarias que correspondan ante eventuales cierres de las zonas de cultivo. El objetivo es reducir los riesgos asociados con cambios ambientales que puedan comprometer la producción.

Sanipes pide reportar enfermedades y mortalidad inusual

Ante la aparición de signos de enfermedad o un aumento inusual de la mortalidad, Sanipes exhortó a los acuicultores a realizar los reportes correspondientes de manera oportuna. La información permitirá facilitar una respuesta sanitaria temprana frente a posibles eventos que afecten a los cultivos.

Los casos relacionados con tilapia, trucha y langostino pueden ser comunicados al correo enfermedades.acuaticos@sanipes.gob.pe. En tanto, los incrementos anómalos de mortalidad registrados en cultivos de concha de abanico pueden reportarse a alertasanipes@sanipes.gob.pe.

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Sanipes pidió a los acuicultores comunicar oportunamente cualquier signo de enfermedad o incremento inusual de la mortalidad registrado en sus cultivos. Foto: Sanipes

Exportaciones superaron los USD 214 millones

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones peruanas de trucha, tilapia, langostino y concha de abanico sumaron USD 214.480.954 en valor FOB. Los productos llegaron a mercados internacionales como Estados Unidos, Corea del Sur, España, Francia y Canadá.

La aplicación de medidas preventivas busca disminuir la exposición de los cultivos a las variaciones ambientales asociadas al fenómeno El Niño. Para el sector, estas acciones también están orientadas a preservar la continuidad de una actividad que genera producción, empleo y oportunidades comerciales en diferentes regiones del país.