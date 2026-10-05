Crimen en Independencia: colectivero murió tras recibir ocho disparos de sicarios frente a su familia

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Un colectivero fue asesinado a balazos frente a su esposa y su hijo menor de edad durante la madrugada en el distrito de Independencia, en Lima norte. La víctima fue identificada como Juan Manuel Melgarejo Ochante, quien se encontraba dentro de su vehículo, estacionado frente a su vivienda, cuando fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El crimen ocurrió cerca de las 3:00 en la avenida Baños del Inca. De acuerdo con la información difundida desde el lugar, Melgarejo Ochante conversaba con su familia dentro del automóvil cuando los atacantes se aproximaron y abrieron fuego contra él.

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Asesinan a un colectivero frente a su esposa e hijo en Independencia| Foto: HBA Noticias

Los disparos alcanzaron la carrocería del vehículo y obligaron al conductor a intentar escapar. El hombre avanzó en dirección a la zona del cerro, aunque los agresores lo siguieron y volvieron a dispararle. La Policía y la Fiscalía realizaron diligencias en el área para reconstruir la secuencia del ataque.

Ocho de los diez disparos impactaron en el conductor

Personal policial indicó que los sicarios efectuaron al menos 10 disparos, de los cuales ocho impactaron en el cuerpo de Juan Manuel Melgarejo Ochante. Una de las balas atravesó el vehículo, según se pudo observar en la escena del crimen.

Tras el ataque, el colectivero fue trasladado de emergencia a una clínica cercana. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su llegada.

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Su esposa y su hijo, quienes presenciaron el atentado, resultaron ilesos. La familia permanecía en la clínica mientras se realizaban los procedimientos posteriores a la muerte de la víctima.

Juan Manuel Melgarejo Ochante fue atacado por dos sicarios que llegaron en motocicleta cuando permanecía dentro de su vehículo junto con su familia durante la madrugada| Foto: Latina Noticias

Compañeros de trabajo de Melgarejo Ochante llegaron al lugar tras conocer el asesinato. Señalaron que el hombre trabajaba como colectivero en esa zona de Lima norte, aunque evitaron brindar mayores detalles sobre las condiciones en las que desarrollaba esa actividad.

El caso quedó a cargo de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, que recolectaron indicios en la avenida Baños del Inca y buscarán imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque.

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Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante hechos delictivos, situaciones de violencia o riesgos para la seguridad ciudadana, los ciudadanos pueden comunicarse con la central de emergencias de la Policía Nacional del Perú a través de la línea gratuita 105. Al realizar el reporte, se recomienda precisar la dirección, referencias cercanas y las características de los involucrados.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): Para solicitar una ambulancia o atención médica inmediata ante accidentes, personas heridas, desmayos, dificultades respiratorias u otras emergencias de salud, está disponible la línea gratuita 106. El personal coordina el envío de unidades según la gravedad y ubicación del caso.

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Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Incendios, fugas de gas, rescates, accidentes de tránsito y otras emergencias que requieran intervención especializada pueden ser reportados a los Bomberos mediante el número gratuito 116. Es importante brindar una ubicación exacta y describir la situación para facilitar la respuesta de las unidades.