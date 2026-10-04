La Fiscalía reporta 153 ocurrencias y 33 detenidos en lo que va de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La Fiscalía abrió 52 investigaciones por hechos con presunta relevancia penal detectados antes del inicio de la votación. (Ministerio Público)

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Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se registraron, hasta el momento, 153 ocurrencias y 33 detenidos en distintas regiones del Perú, de acuerdo con información difundida este 4 de octubre por el Ministerio Público. La entidad señaló que los casos comprenden presuntos delitos como coacción y expendio de bebidas alcohólicas durante la vigencia de la denominada ley seca.

El reporte fue divulgado mientras la jornada electoral continuaba en los locales de votación de la costa, la sierra y la selva. La Fiscalía informó que mantiene presencia en los centros de sufragio para supervisar el desarrollo de los comicios y atender las incidencias comunicadas por electores y personeros.

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Cerca de 6.800 fiscalesdesplegados

El coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, indicó que aproximadamente 6.800 fiscales fueron distribuidos en los 34 distritos fiscales del país para intervenir antes, durante y después de la jornada electoral.

“El Ministerio Público es antes, en el momento y después del acto electoral”, afirmó Barrenechea al describir las labores de los equipos fiscales desplegados en los locales de votación.

Según el funcionario, la presencia de los fiscales busca preservar y garantizar la legalidad del proceso. La institución informó que sus representantes supervisaron desde temprano la instalación de las mesas de sufragio y permanecieron en los centros de votación ante eventuales hechos que requirieran intervención fiscal.

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El Ministerio Público también difundió imágenes de fiscales en diversos puntos del país y de su centro de monitoreo, desde donde se recibe información sobre el avance de la jornada y las alertas registradas en distintas regiones.

Denuncias por coacción y venta de alcohol

En declaraciones difundidas durante la jornada, Alfonso Barrenechea señaló que la Fiscalía había recibido alrededor de 150 incidencias de carácter delictivo. En ese momento, precisó que había tres personas detenidas.

El coordinador detalló que uno de esos casos correspondía a una detención en Arequipa por la presunta comisión del delito de coacción. Los otros dos detenidos fueron reportados en Madre de Dios por presuntamente incumplir la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral.

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La cifra posterior difundida por el Ministerio Público elevó el registro a 153 ocurrencias y 33 detenidos en distintas zonas del país. La entidad no precisó en esa publicación la distribución regional de los 33 detenidos ni los detalles de cada una de las intervenciones.

La Fiscalía calificó los hechos como presuntos delitos y mantuvo el llamado de atención sobre el cumplimiento de las restricciones que rigen durante el proceso electoral, entre ellas la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.

52 investigaciones

La noche del 3 de octubre, el Ministerio Público había informado que cerca de 7.000 fiscales se encontraban en alerta por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con una labor programada hasta las 18:00 horas del día siguiente.

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En ese balance previo, la institución indicó que había sumado 5.690 actuaciones preventivas en todo el país. También comunicó que, de 150 hechos con presunta relevancia penal, 52 ya habían dado lugar a la apertura de una investigación y otros 85 se mantenían bajo seguimiento.

Durante la mañana del 4 de octubre, fiscales de prevención del delito supervisaron la instalación de mesas de sufragio en distintos locales. Barrenechea realizó una visita a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde verificó el desarrollo de la votación.

El Ministerio Público sostuvo que su personal continuará atento a las incidencias que reporten los electores, los personeros y las autoridades electorales en el transcurso de la jornada.

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