Perú

ONPE confirma que ningún local de votación fue afectado por incendio en Miraflores

Una enorme nube de humo blanco pudo ser observada desde distintos puntos del distrito, incluido el parque Kennedy y sus alrededores

Cobertura periodística sobre un incendio de maleza en los acantilados de la Costa Verde, en el distrito de Miraflores. Las imágenes muestran una densa humareda entre la vegetación de la ladera y las labores del personal de bomberos, quienes trabajan en el área para controlar la emergencia. América TV
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Un incendio se registró durante la mañana de este domingo 4 de octubre en el acantilado de la Costa Verde, en Miraflores, cerca del centro comercial Larcomar y del recientemente inaugurado teleférico del distrito, mientras miles de ciudadanos acudían a cumplir con su deber electoral en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El siniestro generó una enorme nube de humo blanco que pudo ser observada desde distintos puntos de Miraflores, incluido el parque Kennedy y sus alrededores. La emergencia movilizó a varias unidades de la Compañía de Bomberos del Perú, cuyos efectivos llegaron hasta la zona para controlar las llamas y realizar las labores correspondientes.

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Ante esta situación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 2, confirmó a Infobae que el incidente no generó ninguna afectación en los locales habilitados para la jornada de votación.

El Colegio Médico del Perú, ubicado cerca del lugar donde se produjo el fuego, permanece operativo y continúa recibiendo a los electores (Infobae Perú/Paula Elizalde)
El Colegio Médico del Perú, ubicado cerca del lugar donde se produjo el fuego, permanece operativo y continúa recibiendo a los electores (Infobae Perú/Paula Elizalde)

Según la información proporcionada por la entidad electoral, hasta el momento ningún local de sufragio ha resultado afectado por el incendio. Asimismo, se precisó que la emergencia fue controlada y que las actividades previstas para los comicios continúan con normalidad en los establecimientos ubicados en la zona.

El fuego se produjo cerca del Colegio Médico del Perú, uno de los centros habilitados para recibir a los electores durante estas elecciones. Pese a la cercanía con el punto donde se registraron las llamas, el recinto continúa atendiendo al público y no se ha dispuesto su cierre.

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Los ciudadanos que tienen asignado dicho establecimiento pueden continuar acercándose para emitir su voto. La autoridad electoral señaló que, hasta el momento, no existe ninguna disposición que restrinja el funcionamiento del Colegio Médico del Perú debido a la emergencia.

La situación ocurre mientras millones de peruanos participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para elegir a sus próximas autoridades regionales, provinciales y distritales. Durante la jornada, los organismos electorales mantienen el monitoreo de los centros habilitados para garantizar el desarrollo de los comicios.

Camiones de bomberos, efectivos con trajes de protección y humo entre árboles y edificios en una vía pública
Varias unidades de la Compañía de Bomberos del Perú llegaron hasta la zona para controlar las llamas y atender la emergencia. (Infobae Perú / Paula Elizalde)

Essalud se pronuncia

Tras el incendio registrado en la Costa Verde, EsSalud activó su protocolo de respuesta ante emergencias y envió dos ambulancias hacia el lugar para brindar atención ante cualquier eventualidad.

“Ante la evacuación preventiva de adultos mayores y personas enfermas de la Iglesia de Fátima, los servicios de emergencia se mantienen alertas para recibir y atender de inmediato posibles casos de afectación por inhalación de humo o asfixia. En esta jornada electoral, nuestros equipos permanecen operativos para responder ante cualquier emergencia”, indicó.

Más de 15 unidades

De acuerdo con la información publicada en su página web, los Bomberos del Perú reportaron que el incendio se registra en el Parque Domodossola, específicamente en un “terreno baldío”. La emergencia habría comenzado aproximadamente a las 9:16 de la mañana de este domingo y viene siendo atendida por más de 15 unidades de bomberos desplegadas en la zona.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) comunicó a través de su cuenta oficial de X que el SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) activó su protocolo de respuesta inmediata ante la emergencia.

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