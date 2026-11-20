Observa el progreso de las obras de remodelación en el Boulevard. Trabajadores dedicados instalan adoquines y refuerzan estructuras, transformando el paisaje urbano. Difusión

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La transformación de los espacios públicos del Centro Histórico de Lima incorpora una nueva intervención en el entorno de la avenida Paraguay. El proyecto municipal contempla cambios en la distribución del espacio urbano, con prioridad para los peatones, incorporación de vegetación y renovación de los elementos que forman parte de esta vía.

La obra se desarrolla bajo la responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA). Su ejecución contempla una inversión aproximada de S/14 millones y comprende una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados.

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La intervención también incluye la instalación de infraestructura para el uso ciudadano, como bancas, estacionamientos para bicicletas, contenedores de residuos y alumbrado ornamental. A estos componentes se suman servicios higiénicos subterráneos y elementos escultóricos que formarán parte del nuevo espacio público.

El proyecto busca modificar las condiciones de circulación y permanencia en esta zona de la capital mediante una mayor superficie destinada al tránsito peatonal. La propuesta contempla, además, una conexión con otros espacios recuperados del Centro Histórico, entre ellos la plaza Bolognesi.

Bulevar Paraguay destinará más de 4.000 metros cuadrados al tránsito peatonal

La Municipalidad de Lima destina aproximadamente S/14 millones a la recuperación de la avenida Paraguay, en una superficie cercana a los 5.000 m². Composición: Infobae

De acuerdo con la información proporcionada por PROLIMA, el nuevo bulevar contará con más de 4.000 metros cuadrados de zonas peatonales y 500 metros cuadrados de áreas verdes. La propuesta incorpora 53 árboles de las especies tipa, molle y papelillo, además de 940 unidades de especies arbustivas.

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Luis Martín Bogdanovich, gerente de PROLIMA, explicó que la avenida Paraguay forma parte de las vías antiguas del Centro Histórico y que la intervención modifica el uso que tenía anteriormente.

“La avenida Paraguay es una de las más antiguas del Centro Histórico de Lima y nunca ha tenido la apariencia que le estamos dando hoy. Estamos transformando un espacio de 5,000 metros cuadrados, que antes era principalmente vehicular, en uno donde 4,000 metros cuadrados estarán destinados a los peatones. Además, estamos incorporando más de 50 árboles y una importante cantidad de especies arbustivas para dotar de vegetación a este nuevo espacio público”, señaló.

La distribución prevista permitirá ampliar las superficies para caminar y disponer de zonas con vegetación. También se instalarán bolardos para impedir el ingreso de vehículos a los sectores destinados al uso peatonal.

Pavimentos y redes de servicios registran avances en la obra

Entre los componentes que ya culminaron figuran las losas vehiculares y peatonales, así como las redes eléctricas y sanitarias. En paralelo, los trabajos se concentran en la colocación de diferentes materiales para los pisos del bulevar.

Según el reporte de PROLIMA, la instalación de pavimentos de basalto, talamoye, piedra granítica y canto rodado registra aproximadamente un 90 % de avance.

Estos materiales forman parte de la renovación de las superficies del espacio público, tanto en los sectores de circulación como en las zonas destinadas a la permanencia de los visitantes.

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La implementación de la vegetación también forma parte de los trabajos en curso. Hasta el momento, el proyecto registra la plantación de 35 árboles, mientras que otros 16 ejemplares están previstos para completar la arborización.

De esta manera, la intervención contempla un total de 53 árboles de distintas especies. El proyecto también incluye la preparación del sustrato para los 500 metros cuadrados de áreas verdes y la colocación de 940 unidades de especies arbustivas.

La incorporación de estos elementos forma parte de la reorganización del espacio, que dejará atrás su predominio vehicular para incorporar superficies destinadas a la circulación peatonal y la vegetación.

Bancas, estacionamientos para bicicletas y caseta de seguridad forman parte del mobiliario

El proyecto contempla más de 4.000 m² de zonas peatonales y modifica la distribución anterior del espacio, con restricciones al ingreso de vehículos.

El equipamiento urbano contempla la colocación de 29 bancas de piedra granítica y 155 topellantas con acabado de terrazo. También se instalan sardineles del mismo tipo de piedra en las jardineras.

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Entre los elementos metálicos ya incorporados figuran alcorques, contenedores de basura y estacionamientos para bicicletas. Estos componentes se integrarán a las áreas de circulación y permanencia previstas en el diseño.

Asimismo, la nueva caseta de seguridad permanece en la fase de acabados. Su incorporación forma parte de los servicios e instalaciones contemplados para el funcionamiento del espacio público.

La intervención también incluye elementos escultóricos que formarán parte de la configuración del bulevar. La estructura principal de las esculturas ya está terminada y los trabajos actuales corresponden a su acabado en terrazo.

Por otro lado, el busto de Alcides Vigo se encuentra en proceso de acabados finales. Ambos componentes forman parte de los elementos artísticos previstos para el nuevo espacio urbano.

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Servicios higiénicos subterráneos avanzan hacia su culminación

Otro de los trabajos incluidos en el proyecto corresponde a los servicios higiénicos subterráneos. Su estructura principal ya está concluida y las labores actuales se concentran en los revestimientos y acabados interiores.

De acuerdo con PROLIMA, se utiliza granito en los parapetos y terrazo en los pisos, muros y lavaderos. También se ejecuta la instalación de la escalera y la cobertura metálica.

La intervención contempla así infraestructura sanitaria, mobiliario, iluminación y vegetación dentro de un mismo espacio público.

La obra busca conectar el bulevar con la plaza Bolognesi y la avenida España

La recuperación de la avenida Paraguay también contempla una conexión con otros espacios del Centro Histórico. Luis Martín Bogdanovich indicó que la Municipalidad de Lima realizó previamente trabajos en la plaza Bolognesi, que incluyeron la recuperación de sus jardines, mobiliario e iluminación.

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“Previamente, recuperamos la plaza Bolognesi, sus jardines, mobiliario e iluminación. Ahora buscamos integrar ambos espacios y generar una conexión hacia la avenida España. Para ello, también estamos instalando bolardos que permitirán proteger las áreas peatonales y garantizar que este lugar se mantenga como un espacio de recreación y encuentro ciudadano”, agregó el gerente de PROLIMA.

La conexión prevista comprende la articulación de la avenida Paraguay con la plaza Bolognesi y la avenida España, dentro de la intervención urbana impulsada por la Municipalidad de Lima.