Miguel Yamasaki anuncia posibles inundaciones en Cajamarca, Piura, La Libertad, Lambayeque y Tumbes debido al Fenómeno El Niño. (Andina)

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El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que un decreto de urgencia permitirá sanear 21.285 locales educativos y 2.519 terrenos ubicados en zonas de emergencia hasta diciembre de 2027.

La medida apunta a resolver obstáculos legales que hoy impiden ejecutar inversiones públicas y privadas en miles de colegios expuestos a riesgos vinculados al Fenómeno El Niño.

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El titular de Educación, José Antonio Chang Escobedo, informó que el Gobierno aprobó disposiciones extraordinarias y temporales para acelerar el saneamiento físico legal de los inmuebles.

El sector identificó que unas 33 mil de las 55 mil instituciones educativas del país no cuentan con esa regularización, una condición que bloquea obras de infraestructura y la ampliación de servicios como agua potable.

“Hoy se ha aprobado el decreto de urgencia que va a permitir ordenar el saneamiento físico legal de las instituciones educativas en nuestro país”, manifestó Chang durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros. El anuncio se concentra en 1.380 distritos declarados en emergencia, donde el Minedu identificó cerca de 23 mil escuelas en alto riesgo.

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Colegio afectado por el Fenómeno El Niño.

Tres mecanismos buscarán regularizar predios y locales escolares

El decreto establece tres vías para atender expedientes pendientes. La primera permitirá aceptar donaciones de predios provenientes de comunidades campesinas y nativas. A través de este mecanismo, el ministerio prevé regularizar 14.770 inmuebles que albergan instituciones educativas y que requieren su inscripción para recibir intervenciones.

La segunda modalidad comprende 4.109 casos vinculados a predios privados. En esas situaciones, el Estado aplicará la declaratoria de oficio de prescripción adquisitiva de dominio. Chang explicó que se trata de colegios que operan desde hace más de una década, pero que aún no han logrado registrar la propiedad de los terrenos donde funcionan.

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“Hay otras que tienen problemas con la falta de declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio. Son instituciones educativas que ya vienen funcionando más de 10 años, pero no se han logrado sanear sus propiedades”, indicó el titular del Minedu. El tercer grupo reúne 4.925 inmuebles con trámites de inscripción pendientes por dificultades burocráticas.

El objetivo oficial es concluir el saneamiento físico legal de colegios y terrenos incluidos en la meta antes de diciembre de 2027. La regularización permitirá que las instituciones cuenten con una situación jurídica definida, requisito para financiar mejoras, reconstrucciones o ampliaciones. El ministerio señaló que las acciones también facilitarán la ejecución de proyectos luego de la emergencia por El Niño.

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Minedu estima que el proceso habría tomado 15 años sin la medida

Chang sostuvo que, con la capacidad ordinaria del sector, solo era posible sanear entre mil y 1.500 instituciones educativas por año. Bajo ese ritmo, la atención de las 23 mil escuelas en zonas de emergencia habría requerido alrededor de 15 años. El decreto busca modificar ese plazo mediante procedimientos extraordinarios.

“Ante la situación del fenómeno de emergencia encontramos que hay 23.000 escuelas aproximadamente que están en alto riesgo y que no podríamos ni siquiera poder invertir para regularizar su situación después del fenómeno del Niño”, señaló el ministro. La preocupación se relaciona con la necesidad de intervenir locales que podrían requerir obras tras lluvias, desbordes u otros efectos asociados al evento climático.

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“Con el decreto de urgencia y las medidas que se van a tomar a través de este instrumento legal podemos asegurar que a diciembre del 2027 vamos a tener regularizada la situación de saneamiento físico legal de estos 21.285 locales educativos y 2.519 terrenos”, indicó. El ministro añadió que la medida permitirá intervenir los establecimientos una vez superada la emergencia.