Elecciones Regionales y Municipales 2026: qué pasa si un elector se niega a integrar la mesa de sufragio y cuáles son las sanciones que enfrenta

Negarse a conformar una mesa de sufragio tiene consecuencias económicas concretas: la multa asciende a S/ 275 y bloquea los trámites con el DNI hasta que el infractor la cancele.(ONPE)

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Quienes sean convocados desde la fila para completar una mesa de votación en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 y rechacen esa responsabilidad no quedan al margen de la normativa electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió que esa conducta configura una infracción pasible de sanción económica, con efectos que se extienden más allá de la jornada del domingo 4 de octubre.

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La vocera de la institución, Carla Cueva, explicó el alcance de la medida y los plazos que deben cumplirse antes de que los ciudadanos puedan regularizar su situación.

La sanción alcanza también a quienes estaban en la fila

Los electores que sean convocados desde la fila para integrar una mesa y se nieguen a hacerlo también reciben una multa de S/ 275, según explicó la ONPE. La sanción alcanza aunque no hayan sido sorteados. (ONPE)

La multa por no ejercer la función de miembro de mesa no se limita a los titulares y suplentes sorteados con anticipación. Cueva precisó que los electores que se encuentran aguardando su turno para votar, son convocados para integrar una mesa y se rehúsan a hacerlo, también quedan expuestos a la misma penalidad.

“Los electores de la cola que no son oficialmente miembros de mesa también pagan multa”, señaló la vocera. En esos casos, la autoridad electoral traslada la situación al Jurado Electoral Especial (JEE), que actúa conforme a lo que establece la normativa vigente.

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La sanción equivale al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que para este proceso electoral representa S/ 275. Si además el ciudadano omitió emitir su voto, las penalidades se acumulan: a los S/ 275 por no asumir el cargo se agrega la multa por ausentarse del sufragio, cuyo monto varía entre S/ 27,50 y S/ 110 según el nivel de pobreza del distrito donde está inscrito el elector.

Cueva aclaró que la situación de electores que se niegan desde la fila no es aún frecuente, dado que en la mayoría de los casos quienes son convocados terminan aceptando la función y la mesa queda constituida sin inconvenientes.

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El cobro no es inmediato: el proceso de revisión toma semanas

El pago de la multa por no cumplir como miembro de mesa no queda habilitado al día siguiente de las elecciones. Primero debe concluir la revisión de documentos y registros para confirmar quiénes son omisos. (ONPE)

Uno de los aspectos que genera más confusión entre los ciudadanos es el momento en que la multa se vuelve efectiva. La vocera de la ONPE fue clara al respecto: la sanción no puede abonarse al día siguiente de la elección porque las autoridades deben completar primero una revisión exhaustiva de la documentación electoral para determinar con precisión quiénes incurrieron en omisión.

Ese proceso de verificación de actas y registros puede extenderse durante un par de semanas. Recién una vez concluido ese relevamiento, los ciudadanos son declarados formalmente omisos y el sistema habilita la posibilidad de regularizar la situación.

Mientras tanto, los afectados no pueden cancelar la deuda aunque lo deseen: el trámite de pago solo está disponible una vez que la infracción queda registrada en el sistema. Las multas podrán abonarse a través de la plataforma de pagos en línea del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o en cualquier agencia del Banco de la Nación.

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El DNI queda restringido hasta que se regularice la situación

Mantener una multa electoral pendiente puede impedir trámites notariales y bancarios que requieran el DNI. La restricción permanece vigente hasta que el ciudadano regularice su situación y cancele la deuda. (ONPE)

Las consecuencias de no pagar la multa no son menores. Mientras la infracción permanezca sin saldar, el documento nacional de identidad del ciudadano queda inhabilitado para gestiones notariales y bancarias. La restricción no tiene plazo de vencimiento: se mantiene de forma indefinida hasta que el omiso efectúe el pago correspondiente.

Eso significa que cualquier trámite que requiera presentar el DNI como documento válido —desde la firma de contratos ante escribano hasta operaciones en entidades financieras— puede verse bloqueado mientras la deuda esté pendiente. La medida apunta a desincentivar la evasión de responsabilidades electorales y garantizar que quienes incumplan asuman las consecuencias de su conducta.

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La jornada del domingo 4 de octubre definirá a las nuevas autoridades regionales y municipales del país. Los centros de votación funcionarán entre las 07:00 y las 17:00, y los miembros de mesa —tanto titulares como suplentes— recibirán una compensación de S/ 165 por cumplir esa función.