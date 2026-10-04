Elecciones en Perú: Papa León XIV tiene mesa de votación asignada en Chiclayo y Reniec explica los detalles

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El papa León XIV mantiene su inscripción en el padrón electoral peruano y tiene asignado un local de votación en Chiclayo para las Elecciones Regionales y Municipales que se realizan este domingo 4 de octubre en Perú.

La información se difundió en redes sociales a partir de un video de la periodista Perla Polo. En las imágenes se observa que el pontífice aparece registrado para sufragar en la provincia de Chiclayo.

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La consulta electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) asignó al papa el colegio particular Santo Tomás de Aquino, situado en la calle Siete de Enero 374-382 de Chiclayo.

El papa León XIV figura en el padrón electoral de Chiclayo para las elecciones regionales y municipales de Perú| FOTO: Vaticano News

¿Por qué continúa apareciendo en el padrón?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) explicó que Robert Francis Prevost, nombre civil del papa León XIV, continúa incluido en el padrón debido a que posee la nacionalidad peruana y mantiene su domicilio registrado en Chiclayo.

“Como ciudadano que obtuvo la nacionalidad peruana, Francis Robert Prevost (papa León XIV), y de acuerdo a las normas electorales, figura en el padrón electoral”, respondió Reniec en sus redes sociales.

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El dato confirma que León XIV conserva su condición de elector habilitado en Perú, pese a que vive en el Vaticano desde su elección como jefe de la Iglesia católica.

Negarse a conformar una mesa de sufragio tiene consecuencias económicas concretas: la multa asciende a S/ 275 y bloquea los trámites con el DNI hasta que el infractor la cancele.(ONPE)

Reniec precisó que el pontífice actualizó en mayo de 2025 su Documento Nacional de Identidad (DNI) al modelo electrónico 3.0. El trámite no modificó el domicilio que figura en sus registros, correspondiente a la ciudad lambayecana donde desarrolló parte de su labor pastoral.

¿Cuándo es un voto facultativo?

La entidad también recordó que los ciudadanos mayores de 70 años no tienen la obligación de acudir a las urnas. Por esa razón, aunque el papa figure en la relación de electores y cuente con un local de votación asignado, no está obligado a sufragar.

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Las elecciones regionales y municipales convocan este domingo a más de 26 millones de ciudadanos para elegir gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores. La jornada se desarrolla desde las 7:00 y las puertas de los locales se mandatendrán abiertas hasta las 17:00.

El vínculo del pontífice con Chiclayo se remonta a su trabajo eclesiástico en el norte peruano. Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 y, en las elecciones generales realizadas en abril de 2026, también apareció con un centro de sufragio asignado en esa ciudad.

Esto sucede a un poco más de un mes de la llegada de León XIV al Perú, donde recorrerá diversas ciudades.

Una imagen compuesta muestra al Papa León XIV superpuesto sobre una vista aérea de la Basílica Catedral Santa María de Chiclayo en Lambayeque, Perú. (Infobae)

¿Cuál es la agenda del papa León XIV en Perú?

11 de noviembre — Lima y Callao: arribará a la Base Aeronaval del Callao. Luego participará en la ceremonia de bienvenida y visitará el Palacio de Gobierno.

12 de noviembre — Lima: tendrá reuniones con obispos, sacerdotes, religiosos y jóvenes. El lugar del encuentro juvenil aún requiere confirmación oficial, luego de que se evaluara un cambio de sede.

13 de noviembre — Chiclayo y Pimentel: viajará desde Lima a Chiclayo y celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. También visitará la capilla San Óscar A. Romero y se reunirá con representantes de la Iglesia y de universidades.

14 de noviembre — Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca: encabezará la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Después irá en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, donde oficiará una misa.

15 de noviembre — Cusco y Pucallpa: se reunirá con fieles en el parque arqueológico de Saqsaywaman y rezará el Ángelus frente a la Catedral del Cusco. Más tarde viajará a Pucallpa, donde se encontrará con misioneros y representantes de pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao y celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

16 de noviembre — Lima y Callao: visitará un hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrará la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas. Su despedida será en la Base Aeronaval del Callao antes de partir hacia Roma.