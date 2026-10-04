Elecciones 2026: así fue la apertura de mesas de sufragio en la Universidad San Marcos, uno de los principales locales de votación de Lima

La ausencia o llegada tardía de los miembros de mesa provocó demoras e incomodidad entre los primeros votantes.

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La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzó con una demora de ocho minutos en la puerta principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en el Cercado de Lima. Los primeros electores aguardaron el ingreso desde antes de las 7:00, hora fijada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el inicio de la votación.

La apertura se concretó luego de las 7:08 y permitió el ingreso de los ciudadanos hacia sus respectivas mesas de sufragio. En los demás accesos del campus, el escenario fue similar: hubo momentos de confusión y retrasos vinculados con la instalación de algunas mesas.

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Los centros de votación cerrarán a las 17:00. En las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se elegirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 364 consejeros regionales y 10.842 regidores provinciales y distritales.

¿Dónde está ubicada la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

La Ciudad Universitaria de la UNMSM se encuentra en la avenida Germán Amézaga, en el Cercado de Lima, dentro de Lima Metropolitana. El campus limita con las avenidas Venezuela y Universitaria, dos de los principales ejes viales de la zona.

La sede central concentra el rectorado y la mayoría de facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por su extensión y por la cantidad de pabellones, los electores deben revisar con anticipación el aula, la mesa y la puerta de ingreso que les corresponden en la consulta electoral de la ONPE.

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Los ciudadanos que acuden a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos deben verificar la puerta de acceso según su mesa asignada.

¿A qué hora comenzaron a instalarse las mesas de votación?

Los miembros de mesa titulares y suplentes debían presentarse desde las 6:00 para revisar el material electoral, firmar las actas de instalación y dejar habilitada la votación desde las 7:00. La ONPE dispuso que las mesas atendieran hasta las 17:00 en todo el país.

En San Marcos, algunas mesas no quedaron listas a la hora prevista. La ausencia o tardanza de integrantes designados obligó a completar la conformación de mesas en determinados sectores del local, una situación que retrasó el inicio de la atención a los votantes. La apertura en el acceso principal se produjo ocho minutos después del horario oficial.

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¿Cómo fue el ingreso de los electores al campus universitario?

Los votantes comenzaron a concentrarse en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde temprano. Tras la apertura de las puertas, el ingreso se realizó de forma escalonada hacia los pabellones y facultades habilitados como espacios de sufragio.

Durante los primeros minutos se formaron filas en algunos accesos. Hubo electores que solicitaron información sobre la ubicación de sus mesas y sobre el motivo de la demora, aunque el personal de seguridad de la universidad no ofreció mayores detalles en todos los casos.

Las autoridades electorales reiteraron la prohibición de ingresar a los centros de sufragio con propaganda política.

¿Qué medidas de seguridad se implementaron en San Marcos?

Personal de la Fiscalía de Prevención del Delito permaneció en los exteriores de la entrada principal de la UNMSM desde antes de la apertura. Su presencia buscó atender eventuales reclamos de los ciudadanos y prevenir incidentes durante las primeras horas de la jornada.

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El resguardo electoral también incluyó a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas, que fueron desplegadas en los locales de votación del país para proteger el material electoral, mantener el orden y garantizar el acceso de los votantes. Las autoridades recordaron que está prohibido ingresar con propaganda política o alterar el normal desarrollo del proceso.

¿Se reportaron colas o demoras durante la apertura?

Sí. La demora más visible se registró en la puerta principal, donde el ingreso comenzó con ocho minutos de retraso. El malestar aumentó entre las personas que tenían actividades previstas para el resto del día y esperaban que la atención iniciara a las 7:00, tal como estableció la ONPE.

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También hubo retrasos en mesas específicas por la falta de miembros de mesa. América Televisión informó que esa fue una de las causas de las demoras en la instalación de mesas durante la jornada electoral. Pese a esos inconvenientes, el flujo de ingreso se normalizó después de la apertura inicial.

La universidad suspendió las clases presenciales desde el 1 de octubre para facilitar el uso del campus durante el proceso electoral.

¿Qué dijeron los electores sobre la organización del local?

Algunos ciudadanos expresaron su incomodidad por la apertura tardía de las puertas y por la falta de explicaciones durante los primeros minutos. Según informó TVPerú Noticias, hubo votantes que cuestionaron la organización y pidieron mayor claridad sobre el inicio de la jornada en el campus.

La mayoría de los electores pudo ingresar luego de la apertura y se dirigió a las mesas asignadas. La recomendación para quienes acudan durante el día es verificar previamente el local, el número de mesa, el aula y el orden de votación mediante la plataforma de consulta de la ONPE.

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¿Cómo llegar a la UNMSM durante la jornada electoral?

Los electores pueden llegar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por las avenidas Venezuela, Universitaria, Germán Amézaga y Óscar R. Benavides. Las puertas de acceso dependen de la ubicación de cada mesa, por lo que resulta necesario confirmar la información asignada antes de iniciar el traslado.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) mantuvo operativos el Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, los corredores complementarios y el transporte regular durante la jornada. Los corredores funcionarán hasta las 23:00, mientras que el transporte público regular autorizado atenderá, sujeto a demanda, hasta la medianoche.

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La Autoridad de Transporte Urbano garantizó el funcionamiento del Metropolitano, el Metro de Lima y los corredores complementarios.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos suspendió las clases presenciales desde el 1 de octubre para poner el campus a disposición de la organización electoral. Las actividades académicas continuarán de manera virtual durante el periodo comunicado por la casa de estudios.

Dato pendiente de confirmación: no se incorporó el número de mesas ni la cantidad de electores asignados a la UNMSM, debido a que no fue posible verificar esa información en una fuente pública oficial antes de esta redacción.