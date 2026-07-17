Tren Chancay-Pucallpa y los otros nueve proyectos ferroviarios del MTC rumbo al 2050: regiones, conexiones y corredores

Un tren de pasajeros avanza en vías dobles en un entorno natural, ilustrando las proyecciones del Plan Maestro Ferroviario de Perú hacia el año 2050.

El Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prioriza 10 proyectos ferroviarios que demandarían una inversión estimada de USD 81.177 millones y conformarían una red de 4.906 kilómetros hacia 2050. La propuesta busca fortalecer el transporte de pasajeros y carga mediante corredores que conecten la costa, la sierra y la selva.

La primera etapa del plan, prevista para 2040, contempla los corredores Lima–Ica, Lima–Barranca, Barranca–Trujillo y Marcona–Andahuaylas. Para 2050, se sumarían los tramos Zarumilla–Trujillo, Chancay–Pucallpa, Ica–La Joya, La Joya–Tacna, Lambayeque–Cajamarca y Pisco–Ayacucho, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y mejorar la competitividad del transporte ferroviario frente al carretero.

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El documento también identifica cuatro proyectos complementarios que no fueron incluidos en el análisis multicriterio: Imata–Cotabambas, Hidroeléctrica–Quillabamba, Chinchero–Cusco y Puno–Desaguadero. Actualmente, el sistema ferroviario peruano cuenta con 2.001,9 kilómetros de vías, concentradas principalmente en el centro y sur del país, con escasa integración entre sus líneas.

Una tabla resume los 10 proyectos ferroviarios priorizados por el MTC en Perú, proyectando una inversión total de 81.177 millones USD para una red de 4.906 kilómetros hacia el año 2050. Fuente: Elaboración propia.

¿Cómo se conectarán los corredores ferroviarios?

La estrategia del MTC organiza los proyectos en dos grandes ejes. El primero corresponde a un corredor longitudinal que recorrerá buena parte del litoral peruano, mientras que el segundo está conformado por corredores transversales que enlazarán la costa con la sierra y la selva.

Dentro del eje costero destacan los corredores Lima–Ica, Lima–Barranca y Barranca–Trujillo, que obtuvieron las mejores puntuaciones en la evaluación del plan. A ellos se sumarían Zarumilla–Trujillo, Ica–La Joya y La Joya–Tacna, conformando una red continua desde el norte hasta el extremo sur del país para el transporte de pasajeros y mercancías.

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Los corredores transversales incluyen Marcona–Andahuaylas, Lambayeque–Cajamarca, Pisco–Ayacucho y Chancay–Pucallpa, este último concebido como una conexión estratégica entre la costa y la Amazonía. Con esta configuración, el MTC busca dejar atrás el modelo de líneas ferroviarias aisladas y avanzar hacia una red con mayor continuidad territorial.

Un mapa conceptual tridimensional del Perú muestra una red de trenes de alta velocidad que une la costa, la sierra y la selva, con múltiples unidades ferroviarias recorriendo las vías y puentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conexión con puertos y plataformas logísticas

Además de unir ciudades, el plan prioriza la articulación de la infraestructura ferroviaria con puertos, aeropuertos y plataformas logísticas para fortalecer el transporte de carga y el comercio exterior.

Los principales nodos logísticos identificados por el MTC son:

Callao

Chancay

Matarani

Ilo

Paracas

Paita

San Juan de Marcona

En la zona central, el puerto del Callao seguirá siendo el principal punto de salida de mercancías. El documento plantea que el corredor Lima–Barranca facilite la conexión con el puerto de Chancay y con el Ferrocarril del Centro.

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En el sur, Matarani e Ilo mantienen un papel estratégico para el transporte de carga minera, mientras que Paracas aparece como una alternativa para movilizar la producción regional mediante los corredores Lima–Ica y Pisco–Ayacucho. En el norte, Paita se vincula con los proyectos Zarumilla–Trujillo y Lambayeque–Cajamarca, mientras que Chancay se proyecta como el punto de partida del corredor ferroviario hacia Pucallpa.

Fallo del Poder Judicial define roles en Chancay: APN supervisa operaciones e Indecopi controla competencia. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué plantea el MTC para 2030, 2040 y 2050?

El Plan Maestro establece tres horizontes para el desarrollo de la red ferroviaria nacional:

2030: fortalecer las bases técnicas e institucionales para impulsar los proyectos.

2040: consolidar los principales corredores ferroviarios de la costa.

2050: completar la integración de la red ferroviaria nacional.

Aunque define estos horizontes, el documento no fija fechas específicas de ejecución para cada proyecto.

En el transporte de pasajeros, Lima–Ica registra la mayor demanda proyectada para 2050, con 23.963.283 pasajeros al año, seguida por Lima–Barranca, con 13.932.659 usuarios. Estas cifras explican por qué ambos corredores encabezan la priorización del MTC.

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Un tren moderno en Perú atraviesa diversos paisajes costeros y montañosos, con una nueva infraestructura ferroviaria que promueve la integración nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En carga, los mayores volúmenes proyectados corresponden a Lima–Barranca, Barranca–Trujillo, Lima–Ica y Marcona–Andahuaylas, especialmente por el transporte de minerales. El objetivo es reducir los costos logísticos y los tiempos de viaje para mejorar la competitividad del ferrocarril frente al transporte por carretera.