Nike logra multa de S/682 mil contra empresa peruana por logo similar en zapatillas

La marca peruana en cuestión. - Crédito Captura de Indecopi

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En segunda y última instancia administrativa, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó una multa de 124,14 UIT, equivalente a S/682 mil 770, contra la empresa Hermanos Andia S.A.C., por infringir los derechos de propiedad industrial de Nike Innovate C.V. al importar zapatillas que presentaban un signo similar a una de sus marcas registradas sin contar con autorización.

“El caso se inició tras una denuncia presentada por Nike Innovate C.V. En enero de 2025 se realizó una diligencia de inspección en la que se constató la existencia de 4.272 pares de zapatillas en un almacén que llevaban el signo cuestionado”, resaltó Indecopi.

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Pero no se trata del clásico símbolo de Nike, sino del de Nike Innovate C.V., sobre el cual se habría encontrado similaridad grande en las prendas de la empresa peruana.

Este es el logo que Nike buscaba proteger. - Crédito Indecopi

El logo en cuestión

Con fecha 12 de diciembre de 2024, Nike Innovate C.V. (Países Bajos) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Hermanos Andia S.A.C. (Perú), al amparo de la marca que se puede apreciar anteriormente.

Se trata de un logo que usa Nike que es circular, que incorporá su clásica forma del logo en una estructura circular. La marca denunciada, TN PLUS, de la empresas a la que se le aplicó la denuncia, Hermanos Andía, tenía este loco en las zapatilas, y sí guarda similaridad con el de Nike.

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Considerando que la denunciada no ha cuestionado “expresamente la existencia de riesgo de confusión entre el signo objeto de cuestionamiento y la marca base de denuncia efectuada por la Comisión, sino más bien argumentó que su marca TN PLUS y logotipo no era confundible con la marca de la denunciante, por lo que no corresponde pronunciarse sobre este extremo, al haber quedado consentido por las partes”, resaltó el indecopi dentro de documento,

El segundo concierto del cantante británico Robbie Williams en Lima fue cancelado debido a la clausura del local Arena 1. Indecopi emitió un comunicado para garantizar que se respeten los derechos de los consumidores afectados. | Canal N

Lo que determinó la Sala

“Luego de evaluar el caso, la Sala determinó que el signo utilizado en las zapatillas y la marca registrada por Nike son semejantes, pues ambos consisten en una representación gráfica de tipo radial o circular, compuesta por múltiples elementos curvos que convergen en un punto central y podía generar confusión”, resaltó Indecopi

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Así resolvió lo siguiente

Confirmar la Resolución N° 350-2026/CESD-Indecopi de fecha 5 de febrero de 2026, en los extremos que la Comisión de Emergencia y Transitoria de Signos Distintivos

Declaró fundada la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra Hermanos Andia S.A.C., con relación a la conducta tipificada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486

Sancionó a la denunciada Hermanos Andia S.A.C. con una multa ascendente a 124,14 UIT

PROHIBIÓ a la denunciada Hermanos Andia S.A.C. el uso del signo infractor para distinguir zapatillas

DISPUSO que la denunciada Hermanos Andia S.A.C. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Nike Innovate C.V.

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Además de la multa, el Indecopi confirmó la prohibición contra la empresa Hermanos Andia S.A.C. de utilizar el signo cuestionado para distinguir zapatillas, así como el decomiso definitivo de los productos infractores.

Si bien este pronunciamiento corresponde a la segunda y última instancia administrativa del Indecopi, la resolución puede ser impugnada en la vía judicial.