Carla Campos Salazar, exprometida de Curwen, hace grave denuncia

Carla Campos Salaza denuncia perfil falso que publica mensajes en su nombre

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Carla Campos Salazar denunció que una página de Facebook utiliza su nombre e imagen para difundir información falsa, en medio de la exposición pública que rodea el fin de su compromiso con Víctor Caballero, conocido como Curwen. La creadora de contenido pidió a sus seguidores no interactuar con ese perfil y aclaró cuáles son sus únicas cuentas oficiales.

La advertencia fue difundida por Campos Salazar a través de sus historias de Instagram. Allí publicó una captura de la página cuestionada, que acumula más de 15 mil seguidores y comparte publicaciones bajo su identidad.

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La modelo aseguró que no administra esa cuenta y sostuvo que los mensajes difundidos desde ese espacio no representan su posición ni corresponden a contenidos publicados por ella. “Por si acaso, esta página se hace pasar por mí y está difundiendo información falsa. Mis únicas redes sociales son Instagram y TikTok verificadas”, escribió.

La publicación apareció semanas después de que se conociera la cancelación de la boda que mantenía prevista con Curwen. Ambos habían anunciado su compromiso y planeaban casarse en noviembre de este año.

Curwen defendió a Carla Campos Salazar de supuesta infidelidad, pero luego anunció la ruptura de su compromiso.

Reacciones por una fotografía

En sus historias, Carla Campos Salazar mostró una de las publicaciones recientes de la página falsa. El contenido incluía una fotografía en la que aparece junto a un hombre y el mensaje “Te extraño”.

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La frase despertó comentarios por el momento personal que atraviesa la influencer y por su relación pasada con Víctor Caballero. Sin embargo, Campos Salazar remarcó que la cuenta no es de su propiedad y que sus publicaciones difunden información falsa.

La influencer mostró una página de Facebook y aseguró que difunde información falsa, luego de la cancelación de su boda con Víctor Caballero

La creadora de contenido no señaló quién estaría detrás de la página ni informó si inició acciones formales para reportarla o solicitar su eliminación. Su pronunciamiento se concentró en advertir a sus seguidores sobre el uso no autorizado de su identidad.

Carla Campos Salazar y Curwen tenían una boda prevista para noviembre

La relación entre Carla Campos Salazar y Curwen comenzó en enero de 2025. Ambos se comprometieron y tenían previsto celebrar su matrimonio en noviembre de 2026.

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La situación cambió a finales de agosto, cuando surgieron imágenes de Campos Salazar en una discoteca junto a Alonso Grimaldo, conocido como Grimmi. En redes sociales, este material fue interpretado como una posible infidelidad.

Sin embargo, tanto Campos Salazar como Grimaldo negaron que hubiera ocurrido algo entre ellos. Pese a ello, el episodio generó una amplia conversación en redes sociales y dio lugar a versiones sobre el futuro de la pareja.

Alonso Grimaldo es la persona que fue vista con Carla Campos-Salazar en discoteca.

Posteriormente, Víctor Caballero comunicó que la boda no se realizaría. El conductor de “Brutalidad política” confirmó la cancelación del enlace en medio de la polémica generada por el material difundido.

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La reciente denuncia de Carla Campos Salazar se produjo en un contexto de atención sobre su vida personal. La influencer no vinculó de forma directa la página falsa con la ruptura de su compromiso, aunque la publicación que mostró aludía a un mensaje sentimental que podía asociarse con ese episodio.

La advertencia de la modelo apunta a evitar confusiones y posibles engaños entre sus seguidores. Campos Salazar pidió que sus seguidores identifiquen sus canales verificados en Instagram y TikTok. La influencer no ofreció detalles adicionales sobre las medidas que tomaría contra el perfil de Facebook ni sobre si este seguirá activo.

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Carla Campos Salazar fue captada en discoteca con amigo. Curwen terminó su compromiso días después. IG