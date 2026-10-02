Perú

Sube el sueldo mínimo y trabajadores que ganan por encima también podrían percibir aumento

El aumento del sueldo mínimo de octubre aplica para los trabajadores formales que ganan menos de S/1.230 por jornadas enteras, pero también podría motivar a empresas a beneficiar a otros empleados

Mano que entrega dinero en efectivo, billetes de 100 soles
¿El sueldo mínimo puede aumentar los otros sueldos mayores? No, según la Ley, pero hay una tendencia que podría aplicarse en empresas. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez
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Ya el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) está vigente desde el 1 de octubre. Esta primera alza, o primer tramo, incrementó el monto legal de S/1.130 a S/1.230, en S/100.

Así, esto no solo aumentará la asignación familiar y favorecerá a trabajadores cuyos ingresos están cercanos al mínimo, según señaló el abogado laboralista Jorge Toyama a Andina, sino también podría hasta favorecer los sueldos de trabajadores que ganan por encima del nuevo sueldo mínimo.

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“[Un] impacto estará en aquellos trabajadores que ganan un poco más del nuevo mínimo vital de S/1.230 y que ganan, por ejemplo, S/1.350 soles”, señaló. Según el experto, ante aumentos de la RMV, como el que ha concretado el gobierno de Keiko Fuijimori, los empleadores usualmente suben similarmente en la misma proporción estos ingresos. “En este caso S/100 o un poco más”, apuntó.

Mano con billetes de 100 soles
La RMV subirá a S/1.230. Tu pago de octubre ya tendrá considerado este monto, si ganas menos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Por qué afectaría el alza de la RMV a los otros sueldos?

El valor del trabajo ha subido. El alza del sueldo mínimo implica que ahora se paga más por las mismas hora de trabajo, en el caso de los empleados formales que perciben el sueldo mínimo.

Para el abogado laboralista Jorge Toyama, existe un escenario donde empresas también suben de sueldo a trabajadores que ganan más del sueldo mínimo.

Por ejemplo, si en una microempresa se había contratado a un trabajador en un cargo junior o un practicante y se le paga el sueldo mínimo de S/1.130, y al mismo tiempo se tenía a un trabajador con más años de labores y mayores responsabilidades en un puesto con un sueldo de S/1.230, ahora ambos ganarían lo mismo.

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Desde el Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia un importante incremento en la remuneración mínima vital, explicando que la medida fue tomada de manera institucional y consensuada para beneficiar a los trabajadores del país. | Canal N

Es decir, habrían casos donde practicantes ganen igual que trabajadores en mayor rango. Esto motivaría también a los empleadores a subir sueldo también a la par, para seguir separando estos rangos. Y también podría motivar a los mismos trabajadores a solicitar un aumento de sueldo.

Los impactos de la RMV

“El incremento de la RMV tendrá otros impactos indirectos como un aumento en la asignación familiar y mayores ingresos para los que ganan poco más que el mínimo”, declaró Toyama en el programa Andina al Día del Canal Andina Online

Así, Toyama comentó que con este primer impacto se prevé un aumento para todos los trabajadores con hijos, por el tema de asignación familiar, que es equivalente al 10% del sueldo mínimo y que en adelante será de S/1.230 soles.  “Esta asignación es para aquellos trabajadores con hijos menores de 18 años o de hasta 24 años que estén estudiando”, dijo. 

Captura de El Peruano del decreto del aumento del sueldo mínimo a S/1.300
Así se aplica la medida del aumento del sueldo mínimo a S/1.300. - Crédito Captura de El Peruano

Ahora la asignación familiar sube en S/10, dado que antes era de S/113 y ahora será de S/123.

El segundo impacto era justamente en los trabajadores cuyos ingresos sean algo más que el sueldo mínimo, el caso ya explicado.

Finalmente, el abogado laboralista comentó que un tercer impacto del aumento de la Remuneración Mínima Vital sería un posible menor acceso a la formalidad.  “Por eso creo que el Estado tiene que trabajar firmemente en ayudar a las microempresas con un trabajo sostenible y técnico”, dijo finalmente. 

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