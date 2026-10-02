Candidatos al Gobierno Regional de Cajamarca: la lista para las elecciones de este 4 de octubre

Cajamarca ciudad. Foto: Andina

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Este domingo 4 de octubre, Cajamarca elegirá a su próximo gobernador regional, vicegobernador y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán a las autoridades que ejercerán durante el período 2027-2030. En la región están habilitados alrededor de 1,17 millones de electores, dentro de un padrón nacional de 26,3 millones de ciudadanos. La jornada de votación se desarrollará entre las 7:00 y las 17:00.

Cajamarca tiene una población estimada de 1.447.707 habitantes y aportó el 2,3% del producto bruto interno nacional en 2025. Su PBI per cápita llegó a S/8.769, según una ficha de diagnóstico regional. El gobernador regional dirige la gestión del Gobierno Regional, ejecuta los planes y el presupuesto participativo, administra los recursos públicos regionales, designa a funcionarios de confianza y suscribe contratos y convenios dentro de sus atribuciones.

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Silvia María Monteza Facho postula por Acción Popular

Silvia María Monteza Facho es candidata a gobernadora regional por Acción Popular. En su declaración jurada registra experiencia como jefa de Recursos Humanos de la Gerencia Subregional de Jaén, puesto que ocupó entre 2000 y 2021. La hoja de vida consigna estudios técnicos, aunque en el extracto disponible no se precisa la especialidad ni el centro de formación. También registra información patrimonial e ingresos correspondientes al año fiscal 2025.

Silvia Maria Monteza Facho - JNE

Yuri Ernesto Neyra Guevara postula por Alianza Electoral Venceremos

Yuri Ernesto Neyra Guevara, de Alianza Electoral Venceremos, es abogado por la Universidad Nacional de Cajamarca. Obtuvo el bachillerato en Derecho en 2010 y el título profesional en 2011. Declaró estudios de posgrado no concluidos en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. En su experiencia laboral figuran el ejercicio de la abogacía en un estudio jurídico y el cargo de jefe de Recursos Humanos de la Red Integrada de Salud Santa Cruz. La documentación revisada no consigna sentencias penales ni civiles firmes.

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Yuri Ernesto Neyra Guevara - JNE

Moisés González Cruz postula por Alianza para el Progreso

Moisés González Cruz aspira al Gobierno Regional de Cajamarca por Alianza para el Progreso. Fue congresista entre 2021 y 2026 y alcalde provincial de Cutervo desde 2023. Antes ejerció como gobernador distrital en Querocotillo. En su formación académica declaró estudios no concluidos de Ciencias Contables en la Universidad Nacional de Cajamarca y estudios de Derecho culminados en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con constancia de egreso emitida en 2022.

En la relación de sentencias declaró una reserva de fallo condenatorio por omisión de deberes funcionales, emitida en mayo de 2023, con una pena reservada de seis meses y 26 días, multa e inhabilitación durante un período de prueba de un año y seis meses. Señaló que cumplió las condiciones impuestas y pagó la reparación civil. También declaró una absolución por colusión simple en un proceso de 2025, aunque indicó que quedó firme el extremo referido a la reparación civil. Además, consignó una sentencia de filiación y alimentos.

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Moises Gonzalez Cruz - JNE

Hilario Porfirio Medina Vásquez postula por Avanza País

Hilario Porfirio Medina Vásquez es el candidato de Avanza País - Partido de Integración Social. Nació en Cutervo y declaró estudios concluidos de Educación Primaria en el Instituto Superior Pedagógico Orduco Matta Contreras. En el documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones no figuran estudios universitarios ni de posgrado. El extracto revisado no detalla experiencias laborales adicionales ni sentencias declaradas.

Hilario Porfirio Medina Vasquez - JNE

José Nenil Medina Guerrero postula por Juntos por el Perú

José Nenil Medina Guerrero postula por Juntos por el Perú. En su hoja de vida declaró labores recientes como supervisor de campo en Cold Air Solution SAC y supervisor del equipo de gestión de seguridad y salud en el trabajo de Lubricantes San Gregorio SAC. Los extractos disponibles no consignan grados universitarios ni sentencias firmes.

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Medina fue alcalde distrital de Anguía. Perú21 informó que afronta investigaciones por presunta organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en los casos Anguía y Gabinete en la Sombra. El medio indicó que salió del penal Ancón II en enero de 2025 y que cumple comparecencia con restricciones. Se trata de investigaciones en curso, sin una sentencia condenatoria firme consignada en la documentación electoral revisada.

Jose Nenil Medina Guerrero - JNE

Reber Joaquín Ramírez Gamarra postula por Cajamarca Renace

Reber Joaquín Ramírez Gamarra representa al Movimiento Político Regional Cajamarca Renace. Es bachiller y licenciado en Administración por la Universidad Alas Peruanas, grados obtenidos en 2009. Además, declaró una maestría concluida en Administración y Dirección de Empresas, obtenida en 2014.

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Su trayectoria incluye cargos como gerente general de Lima Ingeniería y Construcción SAC, Inmobiliaria e Inversiones Import SAC y Constructora e Inmobiliaria Habitaria SAC. También fue congresista entre 2011 y 2016 y alcalde provincial de Cajamarca desde 2023, función a la que renunció dentro del plazo electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Reber Joaquin Ramirez Gamarra - JNE

Edison Carrasco Olivera postula por Somos Perú

Edison Carrasco Olivera es candidato del Partido Democrático Somos Perú. Su hoja de vida registra experiencia como gerente de la Gerencia Subregional de Cutervo desde 2023 hasta 2026 y como alcalde distrital de Sócota entre 2007 y 2010. También declaró antecedentes de participación en el Movimiento Regional Fuerza Social Cajamarca.

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La resolución que dio por concluida su designación en la Gerencia Subregional de Cutervo lo identifica como profesor. En los extractos revisados no aparece una relación de sentencias penales o civiles firmes.

Edison Carrasco Olivera - JNE

Felicita Madaleine Tocto Guerrero postula por Perú Primero

Felicita Madaleine Tocto Guerrero postula por el Partido Político Perú Primero. Es abogada por la Universidad Señor de Sipán y cuenta con una maestría en Innovación Agraria para el Desarrollo Rural por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ejerció como congresista entre 2020 y 2021.

En su experiencia laboral consignó el cargo de gerente regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque en 2023, labores de seguimiento y monitoreo en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa entre 2024 y 2025 y el ejercicio independiente de la abogacía. Declaró ingresos por S/130 mil durante 2025 y participaciones en las empresas Segenberater SAC y Luyobe EIRL. La hoja de vida revisada no registra sentencias penales ni civiles firmes.

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Felicita Madaleine Tocto Guerrero - JNE

Norvil Rafael Heredia postula por Todo con el Pueblo

Norvil Rafael Heredia es el candidato del Partido Político Todo con el Pueblo. Declaró estudios concluidos de Profesor de Educación Primaria en el Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de Chota. Su experiencia laboral incluye el trabajo como profesor en la institución educativa Lorenzo Rafael Altamirano, cargo que registra desde 1988 hasta la actualidad.

Norvil Rafael Heredia - JNE