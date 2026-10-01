Aumento de la RMV: advierten impacto en empresas que enfrentan los efectos de El Niño

Para fijar el nuevo monto, pueden evaluarse factores como la productividad, la inflación y la informalidad laboral, aunque estos indicadores no determinan por sí mismos si el momento para aplicarlo es el más conveniente. Foto: difusión

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El aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1.300 se aplicará en dos etapas. El primer tramo elevará el sueldo mínimo de S/ 1.130 a S/ 1.230 desde el 1 de octubre, mientras que los S/ 70 restantes se incorporarán posteriormente, según lo anunciado por el Gobierno.

La medida se implementará mientras las empresas afrontan los efectos del Fenómeno El Niño, escenario que puede generar mayores gastos por afectaciones operativas, prevención y respuesta. Germán Lora Álvarez, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, considera que este contexto también debe ser tomado en cuenta al evaluar el impacto del incremento salarial.

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El momento de aplicación también entra en el debate

Para Lora Álvarez, la discusión sobre la RMV no debería concentrarse únicamente en cuánto debe aumentar, sino también en cuándo corresponde aplicar la medida. La determinación del nuevo monto puede considerar variables como la productividad, la inflación y la informalidad laboral, aunque estos factores no resuelven por sí solos si el momento elegido resulta adecuado.

El especialista señala que los efectos de El Niño representan una circunstancia extraordinaria para las empresas. Durante los próximos meses, algunas deberán destinar recursos a atender problemas operativos, adoptar medidas preventivas y responder a las consecuencias del fenómeno. En ese escenario, el aumento salarial representa un costo adicional que, a diferencia del impacto climático, tendría carácter permanente.

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Los efectos de El Niño generan una situación extraordinaria para las empresas, que deberán destinar recursos a prevenir y atender sus consecuencias. Foto: El Peruano

Las mypes podrían enfrentar mayores dificultades

El impacto puede ser diferente según el tamaño de la empresa. En las compañías medianas y grandes, donde los salarios suelen encontrarse en mayor proporción por encima de la remuneración mínima, el efecto directo de la medida puede ser más reducido.

En las micro y pequeñas empresas, en cambio, el incremento del costo laboral puede representar una presión mayor. Lora Álvarez advierte que esta situación podría dificultar los procesos de formalización o generar incentivos para permanecer fuera de la formalidad, especialmente si el aumento coincide con una coyuntura económica adversa vinculada con El Niño.

El costo no se limita a los S/ 100 adicionales

El incremento tampoco afecta exclusivamente a quienes reciben directamente la remuneración mínima. La RMV constituye una referencia para otros conceptos laborales, por lo que una modificación de su valor puede generar un aumento en diferentes obligaciones de los empleadores.

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Entre estos conceptos se encuentran la asignación familiar, la subvención mínima de determinadas modalidades formativas y la remuneración mínima correspondiente al trabajo nocturno. Por ello, el efecto para las empresas debe analizarse considerando el costo laboral total asociado con el cambio y no solo los S/ 100 adicionales del primer tramo.

El aumento no impacta solo a quienes reciben la remuneración mínima, pues la RMV también sirve de referencia para otros conceptos laborales. Foto: El Peruano

Trabajadores del hogar también están comprendidos

El análisis también alcanza a actividades que presentan elevados niveles de informalidad, como el trabajo del hogar. El incremento de la remuneración mínima se extiende a este tipo de relaciones laborales, por lo que los empleadores deberán asumir el mayor costo cuando corresponda.

Según Lora Álvarez, existe el riesgo de que quienes contratan estos servicios tengan dificultades para absorber el incremento y mantener la relación dentro de la formalidad. En esos casos, algunas relaciones podrían continuar desarrollándose fuera del sistema formal o regresar a esa condición, un efecto que suele recibir menor atención en las discusiones sobre la RMV.

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Aplicación progresiva no resuelve el debate

El especialista considera que escalonar el aumento permite distribuir su impacto, pero no elimina la discusión sobre el momento en que comienza a aplicarse. Desde su perspectiva, la cuestión central no consiste únicamente en determinar si el incremento debe ejecutarse de forma directa o progresiva.

La oportunidad de la medida también debería evaluarse considerando las condiciones excepcionales que enfrenta la actividad productiva. Así, incluso si el monto aprobado encuentra sustento en determinados indicadores técnicos, el momento de su aplicación constituye otro elemento que debe ser considerado ante los efectos de El Niño.