Robbie Williams se despidió de fanáticos peruanos dejando un mensaje: “Voy a tratar de venir los más pronto y compensárselo” 

El cantante británico Robbie Williams salió de su hotel en Miraflores para dirigirse directamente a sus fanáticos peruanos, lamentando los sucesos y prometiendo un pronto regreso para compensarlos. - Latina Noticias

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Robbie Williams se despidió de sus fans peruanos antes de dejar Lima y prometió regresar pronto para compensar a quienes no pudieron asistir al segundo concierto programado para el jueves 24 de septiembre. El cantante británico salió del Hotel Belmond, en Miraflores, donde se hospedó durante su visita al país, y se dirigió a los seguidores que lo esperaban desde temprano.

El artista abandonó el hotel la tarde del viernes 25 de septiembre, luego de ofrecer una única presentación en Arena 1 Park la noche del miércoles 23. La segunda fecha de su gira Britpop LATAM Tour 2026 fue suspendida tras la clausura del recinto ordenada por la Municipalidad de San Miguel.

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Decenas de fanáticos se reunieron en los exteriores del alojamiento para despedirse de Robbie Williams, conseguir un saludo, una fotografía o escuchar alguna novedad sobre la reprogramación del show. Entre ellos había personas que habían viajado desde distintas regiones del Perú y desde otros países para verlo en vivo.

Antes de subir a su camioneta, el intérprete de “Angels” se acercó a sus seguidores y expresó su pesar por lo ocurrido con la segunda fecha. Además, aseguró que buscará volver al país lo más pronto posible.

“Voy a tratar de venir lo más pronto y compensárselo. Ayer fue una locura, pero estoy aquí para ustedes. Les prometo a ustedes que voy a regresar lo más pronto posible y voy a estar con ustedes, se los puedo jurar”, manifestó Robbie Williams ante los aplausos de sus fanáticos.

Robbie Williams se despidió de fanáticos peruanos dejando un mensaje. Latina Noticias.

Robbie Williams prometió volver a Lima tras la cancelación del segundo show

La salida del cantante británico estuvo marcada por mensajes de apoyo de quienes se congregaron frente al Hotel Belmond. Varios asistentes llevaban carteles, discos y camisetas para despedir al artista luego de una visita que quedó marcada por la cancelación de una de sus dos presentaciones programadas.

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Robbie Williams llegó a Lima como parte de su gira latinoamericana, que incluía dos conciertos en Arena 1 Park, en la Costa Verde de San Miguel. La primera fecha se realizó el miércoles 23 de septiembre y reunió a miles de seguidores que esperaban desde hace años su llegada al Perú.

Durante aquel recital, Williams interpretó canciones como Let Me Entertain You, Rock DJ, Supreme, Millennium, Come Undone, Feel y Angels. La banda británica The Lottery Winners fue la encargada de abrir la jornada.

El segundo show debía realizarse el jueves 24 de septiembre. Sin embargo, la Municipalidad de San Miguel anunció que el concierto no se llevaría a cabo y dispuso la clausura inmediata de Arena 1 Park.

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Según el pronunciamiento municipal, la decisión se tomó luego de identificar deficiencias en las vías de evacuación, desorden al finalizar la primera fecha y el cierre no autorizado de accesos peatonales. La comuna sostuvo que la medida buscaba proteger la integridad de los asistentes y de los vecinos de la zona.

Productora anuncia reprogramación de segundo concierto de Robbie Williams en Lima

El breve concierto de Robbie Williams frente al Hotel Belmond

La despedida del viernes se produjo un día después de que Robbie Williams sorprendiera a otro grupo de seguidores en los exteriores del Hotel Belmond. Tras conocerse la suspensión de su segunda fecha, el cantante salió acompañado por sus músicos para ofrecer una breve presentación improvisada.

El artista interpretó fragmentos de Feel y Angels junto a los fans que se acercaron al hotel. El momento se volvió viral en redes sociales por la reacción de los asistentes, que corearon las canciones y grabaron con sus celulares la inesperada aparición.

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Durante esa presentación, Robbie Williams explicó que no buscó cancelar el espectáculo y que intentaba encontrar una forma de compartir con las personas que esperaban verlo. “Yo no busqué cancelar el show de esta noche. Estoy tratando de no parar esto. Intentaré hacer algo con ustedes. Se me ocurrió hacer un pequeño show”, expresó.

Antes de ingresar nuevamente al hotel, el cantante mostró una camiseta de Perú con el apellido “Williams” en la espalda. El gesto provocó aplausos y gritos entre los asistentes, quienes celebraron que el artista mantuviera el contacto con el público pese a la suspensión del concierto.

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“Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, señaló Robbie Williams durante aquel encuentro.

Entre los seguidores que acudieron al hotel había personas que viajaron desde otras ciudades. Una fan contó que llegó desde Cusco para asistir a la segunda fecha y que, pese a la cancelación, el encuentro improvisado le permitió vivir un momento especial con su ídolo.

Esto debido a la cancelación de su segundo concierto en Lima - Crédito: Latina.

One Entertainment y Ticketmaster confirmaron la reprogramación

Tras la cancelación, ONE Entertainment anunció que el concierto será reprogramado. La productora informó que la nueva fecha se comunicará una vez culminen las coordinaciones con el equipo de Robbie Williams.

“Ante esta situación, One Entertainment anuncia que el concierto será reprogramado y que la nueva fecha será comunicada oficialmente en breve, una vez culminadas las coordinaciones correspondientes con el equipo del artista”, indicó la empresa.

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La productora también aseguró que atendió los puntos observados por la Municipalidad de San Miguel desde las primeras horas del jueves, aunque señaló que no obtuvo una respuesta que permitiera realizar el espectáculo esa misma noche.

Por su parte, Ticketmaster confirmó que enviará información a los compradores a través del correo electrónico registrado durante la adquisición de las entradas. La ticketera aún no ha detallado la fecha reprogramada, el posible recinto ni las condiciones que se aplicarán a los boletos adquiridos para el 24 de septiembre.

La promesa de Robbie Williams de volver a Lima mantiene la expectativa entre los fans que no pudieron verlo en la segunda fecha. Mientras tanto, los asistentes esperan el anuncio oficial de ONE Entertainment y Ticketmaster sobre cuándo podrán reencontrarse con el cantante británico.

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One Entertainment señaló que mantiene coordinaciones con el equipo del artista para concretar la reprogramación.