León XIV rezó por Cuba: apagones, escasez y una crisis que el papa no quiso ignorar

El papa León XIV rezó por la esperanza en Cuba y Venezuela durante un acto religioso en el Vaticano. (Eros Santana / ACFI / Europa Press)

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El Papa León XIV rezó el jueves 1 de octubre por la esperanza en Cuba y Venezuela durante una ceremonia en el Vaticano, donde advirtió que muchas familias de ambos países carecen de bienes esenciales y padecen las consecuencias de los desastres naturales.

El pontífice participó en la Gruta de Lourdes, una réplica en el Vaticano del lugar de adoración situado en Francia, durante el acto “Un millón de niños reza el rosario”. La convocatoria fue organizada por Aiuto alla Chiesa che soffre, una fundación que asiste a comunidades cristianas perseguidas o discriminadas en distintas partes del mundo.

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Ante cerca de 1,300 personas, entre niños y adultos, León XIV alentó a los presentes a pedir por la paz junto con quienes siguieron la ceremonia desde sus hogares. Los organizadores calcularon esa asistencia presencial.

“Esta noche no estamos solos. En el mundo, un millón de niños reza con nosotros. ¡Un millón! Cincuenta millones de ‘Avemarías’ que suben al cielo desde todos los rincones y en todas las lenguas de la tierra pidiendo la paz y se unen para abrazar y estrechar entre sí todos los continentes, razas y naciones del planeta”, afirmó el papa.

La ceremonia en la Santa Sede reunió a cerca de 1.300 asistentes presenciales y sumó oraciones por varios países. (Europa Press)

La oración reunió intenciones por Ucrania, Oriente Medio, el Líbano, Siria, Pakistán, Sudán del Sur, Cuba y Venezuela. León XIV presidió el rezo sentado en un sillón mientras los niños recitaban el rosario en sus respectivos idiomas y una serie de videos exponía las causas por las que se pedía.

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Al referirse a Cuba y Venezuela, el jefe de la Iglesia católica señaló que las familias de ambos países enfrentan carencias de productos esenciales y sufren el impacto de fenómenos naturales. Al término de la ceremonia, saludó y abrazó a algunos de los niños y familias presentes.

Inflación, escasez y deterioro de los servicios en Cuba

La crisis en Cuba combina la falta de alimentos, medicamentos y combustible con una elevada inflación, el deterioro de las infraestructuras y la depreciación del peso cubano. Esa presión ha reducido el poder adquisitivo de las familias y profundizado la escasez de bienes.

La inflación interanual llegó al 25,19 % en agosto, tras un aumento mensual de 4,92 %, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los principales componentes del gasto cotidiano, acumularon una suba interanual superior al 36 %.

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La crisis socioeconómica en Cuba afecta el poder adquisitivo de las familias ante la escasez de alimentos y combustibles. REUTERS/Ricardo Arduengo

Los apagones también agravaron el funcionamiento de la red eléctrica nacional, que se encuentra cerca del colapso. Desde el comienzo del año se produjeron al menos seis fallos totales o parciales del sistema.

La última avería ocurrió a mediados de septiembre. El suministro regresó primero a las zonas próximas a los hospitales, mientras numerosos residentes permanecieron sin electricidad, cobertura de telefonía móvil ni conexión a internet después de haber pasado ya varias horas sin luz antes de la interrupción general.

Dengue, chikungunya y enfermedades vinculadas al saneamiento

La emergencia energética se suma a una situación sanitaria cada vez más compleja, marcada por la propagación del dengue y el chikungunya. También aumentaron las enfermedades diarreicas agudas, las hepatitis y las infecciones respiratorias agudas.

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El Ministerio de Salud Pública de Cuba advirtió que las hepatitis están relacionadas con problemas de alcantarillado, deficiencias en el saneamiento ambiental y fallas en el tratamiento de las aguas residuales.