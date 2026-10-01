Perú

Salud reproductiva en el Perú: criterio científico e información accesible para resolver la alta complejidad

El cambio demográfico se asocia con la planificación de la maternidad, la consolidación profesional, el desarrollo académico y la autonomía personal, mientras la atención especializada acompaña la formación de familias

Las manos de dos personas sostienen una impresión de ecografía médica con imágenes embrionarias sobre un pantalón de mezclilla
Una pareja sostiene una ecografía médica en un escenario donde la tecnología busca optimizar los tratamientos de fertilización asistida.
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El Perú experimenta un cambio demográfico valioso: según datos del INEI, la tasa de fecundidad se ubica en 1.76 hijos por mujer. La opción de planificar la maternidad, impulsada por la consolidación profesional, el desarrollo académico y la autonomía de las personas, refleja el abanico de metas y proyectos de vida que hoy caracterizan a nuestra sociedad. Ante este panorama, el compromiso de la medicina reproductiva consiste en acompañar con el mayor rigor científico y humano a quienes deciden emprender el camino hacia la formación de una familia.

Optar por la maternidad en etapas de mayor madurez supone considerar la evolución natural de la reserva y calidad ovárica. De hecho, en la práctica médica orientada a casos de alta complejidad, cerca del 76% de las consultas se concentra en pacientes de entre 38 y 40 años. Más allá del factor biológico, el aspecto determinante para estas parejas radica en acceder a un diagnóstico integral desde el primer momento, evitando itinerarios inciertos y acortando el camino hacia una respuesta clara.

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Una mano sostiene una prueba de embarazo con dos líneas sobre un fondo naranja junto a una ecografía enmarcada, dos chupetes y varias cápsulas
Una prueba de embarazo y elementos de planificación familiar ilustran las opciones de fertilidad asistida ante la disminución de nacimientos en el Perú.

La medicina reproductiva actual se fortalece cuando combina la sensibilidad clínica con herramientas de alta precisión. La biotecnología aplicada a la embriología, como los sistemas de monitoreo continúo asistidos por algoritmos analíticos, funciona como un soporte técnico de gran fidelidad para el laboratorio: facilita la evaluación de la viabilidad celular y ayuda a seleccionar los embriones con mayor potencial de desarrollo antes de la transferencia.

Un estudio clínico desarrollado por el equipo de INMATER y publicado en la literatura médica internacional en PubMed demuestra que integrar estas tecnologías a los análisis genéticos permite elevar la efectividad en la implantación del 50% al 75%. La verdadera riqueza de este avance se traduce en la eficiencia del proceso: alcanzamos una media de 1.04 embriones transferidos por paciente para lograr el embarazo, frente al promedio de 1.8 que suele registrar el mercado. Esta precisión cuida la salud de la madre al prevenir gestaciones múltiples y ofrece a las familias una alternativa más ágil, serena y segura.

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Un hombre y una mujer observan una pantalla con cuatro fotografías microscópicas de embriones en un laboratorio.
Los nacimientos inscritos en el Perú cayeron un 28,2% entre 2019 y 2024, lo que situó la tasa de fecundidad en 1,76 hijos por mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es fundamental recordar que la salud reproductiva es un camino que involucra por igual a ambos miembros de la pareja. Cerca del 50% de las evaluaciones de fertilidad están vinculadas al factor masculino, lo que invita a superar el análisis seminal básico y optar por la andrología de precisión para estudiar la calidad funcional del espermatozoide desde el inicio.

El desarrollo de la medicina en nuestro país se consolida cuando compartimos el conocimiento. Para que la innovación beneficie a más familias, resulta primordial democratizar la información, despejar dudas y promover espacios de encuentro científico entre profesionales, como el congreso CIRA. Estos foros de intercambio académico permiten unificar criterios y elevar los estándares de atención en toda la región. Brindar un diagnóstico temprano, transparente y con respaldo científico representa una oportunidad ética para garantizar que cada persona decida sobre su proyecto familiar con plena confianza y acompañamiento profesional.

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