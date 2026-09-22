Roberto Sánchez irá a juicio oral por presunta información falsa sobre aportes de campaña ante la ONPE

Se ordena la instalación del juicio oral contra Roberto Sánchez, actual jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú, por el delito de administración fraudulenta. (Crédito Canal N)

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El 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso la instalación del juicio oral contra el excandidato presidencial Roberto Sánchez, según informó Canal N. El proceso responde a la presunta declaración de información falsa sobre aportes de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el período comprendido entre 2018 y 2020.

Sánchez, quien actualmente se desempeña como jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado, deberá enfrentar el proceso judicial por este caso. La Fiscalía solicitó para el exaspirante presidencial una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.

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Roberto Sánchez ejerce actualmente como jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado. (Crédito: Infobae Perú/Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expediente pasa al juzgado del juicio oral

El magistrado Saúl Peña Farfán dispuso que el expediente del caso sea remitido con carácter de urgencia al Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, instancia que deberá continuar con el trámite del juicio oral. El juez autorizó además que Sánchez apele la resolución emitida en julio pasado, que rechazó la nulidad del auto de enjuiciamiento.

Sin embargo, esa posibilidad de apelación no suspenderá el desarrollo del proceso principal, precisó el juzgado en su resolución, de acuerdo con lo reportado por Canal N.

Ilustración en acuarela del candidato peruano Roberto Sánchez, sonriendo con un sombrero blanco y gafas, en un contexto electoral que lo llevó a la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hermano de Roberto Sánchez está incluido en el caso

El caso incluye además a William Sánchez, hermano del excandidato presidencial y también excandidato al Senado. Según la investigación, William Sánchez no habría informado a la ONPE sobre la recepción de más de doscientos mil soles en aportes, depositados en una cuenta bancaria a su nombre.

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Con la instalación del juicio oral, el caso avanza hacia su etapa de juzgamiento en el Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, instancia que deberá determinar la responsabilidad penal de los implicados.

Los hermanos William y Roberto Sánchez afrontan un juicio oral en Lima por la presunta declaración de información falsa sobre aportes de campaña electoral a la ONPE.