Perú

Roberto Sánchez irá a juicio oral por presunta información falsa sobre aportes de campaña ante la ONPE

Fiscalía pide más de cinco años de prisión para el excandidato presidencial y actual jefe del Gabinete de Asesores de Juntos por el Perú

Se ordena la instalación del juicio oral contra Roberto Sánchez, actual jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú, por el delito de administración fraudulenta. (Crédito Canal N)
Guardar

El 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso la instalación del juicio oral contra el excandidato presidencial Roberto Sánchez, según informó Canal N. El proceso responde a la presunta declaración de información falsa sobre aportes de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el período comprendido entre 2018 y 2020.

Sánchez, quien actualmente se desempeña como jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado, deberá enfrentar el proceso judicial por este caso. La Fiscalía solicitó para el exaspirante presidencial una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez con sombrero blanco en primer plano y el edificio del Palacio de Justicia de Perú con la bandera nacional al fondo.
Roberto Sánchez ejerce actualmente como jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado. (Crédito: Infobae Perú/Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expediente pasa al juzgado del juicio oral

El magistrado Saúl Peña Farfán dispuso que el expediente del caso sea remitido con carácter de urgencia al Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, instancia que deberá continuar con el trámite del juicio oral. El juez autorizó además que Sánchez apele la resolución emitida en julio pasado, que rechazó la nulidad del auto de enjuiciamiento.

Sin embargo, esa posibilidad de apelación no suspenderá el desarrollo del proceso principal, precisó el juzgado en su resolución, de acuerdo con lo reportado por Canal N.

Primer plano de una ilustración en acuarela del rostro de Roberto Sánchez, sonriendo, con gafas y un sombrero blanco. El fondo es un lavado abstracto de colores verde y rojo.
Ilustración en acuarela del candidato peruano Roberto Sánchez, sonriendo con un sombrero blanco y gafas, en un contexto electoral que lo llevó a la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hermano de Roberto Sánchez está incluido en el caso

El caso incluye además a William Sánchez, hermano del excandidato presidencial y también excandidato al Senado. Según la investigación, William Sánchez no habría informado a la ONPE sobre la recepción de más de doscientos mil soles en aportes, depositados en una cuenta bancaria a su nombre.

PUBLICIDAD

Con la instalación del juicio oral, el caso avanza hacia su etapa de juzgamiento en el Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, instancia que deberá determinar la responsabilidad penal de los implicados.

Dos hombres posan juntos ante un fondo claro; el de la derecha viste traje con corbata azul y el de la izquierda lleva una camiseta rosada
Los hermanos William y Roberto Sánchez afrontan un juicio oral en Lima por la presunta declaración de información falsa sobre aportes de campaña electoral a la ONPE.

Temas Relacionados

Roberto SánchezPoder JudicialJuntos por el Perú

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Perú: Gobierno habilita contrataciones, uso temporal de predios privados y otras medidas excepcionales por su visita

El decreto autoriza servicios de transmisión, saneamiento, seguridad y logística para las actividades que el pontífice realizará en Lima y otras regiones

Papa León XIV en Perú: Gobierno habilita contrataciones, uso temporal de predios privados y otras medidas excepcionales por su visita

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

La mandataria sostuvo que el país está dispuesto a colaborar con la alianza y recibir el apoyo de sus integrantes para enfrentar a las organizaciones criminales

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

La desafiante actitud de Jhonsson Pulpo durante diligencias en Medicina Legal: lo que registraron las cámaras en la sede de La Victoria

La diligencia se realizó bajo un amplio despliegue policial, mientras el investigado permanece a la espera de su traslado a la Base Naval del Callao tras la orden de 36 meses de prisión preventiva

La desafiante actitud de Jhonsson Pulpo durante diligencias en Medicina Legal: lo que registraron las cámaras en la sede de La Victoria

Papa León XIV llegaría a Zaña montado en una mula: la insólita propuesta del obispo de Chiclayo para homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo

La propuesta fue planteada por Mons. Edinson Farfán quien explicó que el gesto busca recordar los recorridos pastorales de Santo Toribio de Mogrovejo

Papa León XIV llegaría a Zaña montado en una mula: la insólita propuesta del obispo de Chiclayo para homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo

Más de 3.400 reclamos por servicios aéreos: Indecopi recuerda derechos ante boom turístico por visita de León XIV

La entidad publicó una guía con recomendaciones para pasajeros y turistas, desde las condiciones que deben revisar antes de contratar un servicio hasta los pasos que pueden seguir ante demoras, cancelaciones, sobreventas o incumplimientos

Más de 3.400 reclamos por servicios aéreos: Indecopi recuerda derechos ante boom turístico por visita de León XIV
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

Rafael López Aliaga, denunciado por Carlos Bruce, insiste en acusarlo de “estilo mafioso” y estar a la “sombra de Odebrecht”

Ricardo Belmont llama mentiroso a López Aliaga y considera “un chiste” que Carlos Álvarez lidere su plan de seguridad

Piden impulsar reforma constitucional para que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos

Keiko Fujimori ante la ONU calificó al crimen organizado como ‘terrorista’ y prometió perseguirlo: “No vamos a retroceder”

ENTRETENIMIENTO

Melcochita agradece homenaje en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

Melcochita agradece homenaje en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual en bus del Liceo Naval

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Marina Gold revela que sufrió bullying durante tres años en el Liceo Naval y usuarios señalan a Michelle Onetto

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

DEPORTES

Ignacio Buse ve una oportunidad de crecimiento exponencial al participar en la Laver Cup: “Puedo aprender muchísimo”

Ignacio Buse ve una oportunidad de crecimiento exponencial al participar en la Laver Cup: “Puedo aprender muchísimo”

Así trabaja la selección peruana en Orlando de cara a los amistosos de la fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Patrick Zubczuk pidió oportunidad a los jugadores de Deportivo Garcilaso en la selección peruana: “Hay varios que merecen ser convocados”

La tajante opinión del ‘Chorri’ Palacios sobre la mejora de Sporting Cristal en el Torneo Clausura: “Tiene que recuperar el buen juego”

Erick Noriega reveló por qué Mano Menezes marcó su nueva posición en la selección peruana: “Me conoce de central”