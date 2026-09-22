Roberto Sánchez irá a juicio oral por presunta información falsa sobre aportes de campaña ante la ONPE

El 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso la instalación del juicio oral contra el excandidato presidencial Roberto Sánchez, según informó Canal N. El proceso responde a la presunta declaración de información falsa sobre aportes de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el período comprendido entre 2018 y 2020.
Sánchez, quien actualmente se desempeña como jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado, deberá enfrentar el proceso judicial por este caso. La Fiscalía solicitó para el exaspirante presidencial una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.
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Expediente pasa al juzgado del juicio oral
El magistrado Saúl Peña Farfán dispuso que el expediente del caso sea remitido con carácter de urgencia al Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, instancia que deberá continuar con el trámite del juicio oral. El juez autorizó además que Sánchez apele la resolución emitida en julio pasado, que rechazó la nulidad del auto de enjuiciamiento.
Sin embargo, esa posibilidad de apelación no suspenderá el desarrollo del proceso principal, precisó el juzgado en su resolución, de acuerdo con lo reportado por Canal N.
Hermano de Roberto Sánchez está incluido en el caso
El caso incluye además a William Sánchez, hermano del excandidato presidencial y también excandidato al Senado. Según la investigación, William Sánchez no habría informado a la ONPE sobre la recepción de más de doscientos mil soles en aportes, depositados en una cuenta bancaria a su nombre.
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Con la instalación del juicio oral, el caso avanza hacia su etapa de juzgamiento en el Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, instancia que deberá determinar la responsabilidad penal de los implicados.
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