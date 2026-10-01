Perú

Candidatos al GORE Piura en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026, la región Piura define a sus nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. Conoce la lista completa de postulantes su Gobierno Regional

Efemérides en Perú
La Plaza de Armas de Piura se viste de gala para celebrar un aniversario más de su fundación. (Edward Josué Quevedo Macalupú)
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El escenario político en el departamento de Piura entra en una etapa decisiva. Un amplio abanico de agrupaciones políticas nacionales y un movimiento regional compiten por liderar el Gobierno Regional de Piura (GORE Piura).

Con más de 1.5 millones de electores habilitados en las ocho provincias piuranas, la contienda reúne tanto a exgobernadores y excongresistas como a profesionales del sector privado, técnico y académico.

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¿Quiénes son los candidatos al Gobierno Regional de Piura en las Elecciones Municipales 2026?

Los postulantes al Gobierno Regional de Piura representan una variedad de corrientes políticas e ideológicas. La nómina final inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) abarca a 16 candidaturas que buscan dirigir la administración regional durante los próximos cuatro años.

Entre los participantes se encuentran autoridades que ya encabezaron la región en gestiones anteriores, exlegisladores, profesionales de la ingeniería, el derecho y la educación, así como representantes sindicales y agrarios.

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan

  • David Arturo Collazos Maza (Acción Popular): Docente de educación primaria que encabeza la propuesta de la organización política Acción Popular para el Gobierno Regional de Piura. Su perfil está enfocado en el sector educativo e institucional, orientando su plataforma electoral al desarrollo humano, la educación pública y la mejora de servicios básicos locales.
Acción Popular.
Acción Popular.
  • Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán (Alianza para el Progreso): Ingeniero industrial por la Universidad de Piura, empresario agroexportador y expresidente de la Cámara de Comercio de Piura. Fue gobernador regional de Piura durante el periodo 2015-2018 y postula por Alianza para el Progreso centrando su propuesta en la reactivación económica, la infraestructura hídrica regional y la gestión del riesgo de desastres.
Alianza Para el Progreso.
Alianza Para el Progreso.
  • Aníbal Martínez Juárez (Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP): Candidato de 35 años que representa al partido FREPAP. Su postulación orienta los ejes de trabajo hacia el impulso productivo del sector agrícola regional, la canalización de recursos al campo piurano y la integración social de las comunidades rurales.
Frepap.
Frepap.
  • Mártires Lizana Santos (Fuerza Popular): Excongresista de la República entre 2016 y 2021. Postula a la gobernación regional impulsado por Fuerza Popular, con planteamientos enfocados en la conectividad vial rural, la seguridad ciudadana y el destrabamiento de proyectos de infraestructura pública.
Fuerza Popular
Fuerza Popular
  • Servando García Correa (Movimiento Independiente Fuerza Regional): Médico cirujano de profesión que se desempeñó como gobernador regional de Piura en el periodo 2019-2022. Lidera la lista del movimiento regional Fuerza Regional postulando con un enfoque en la infraestructura hospitalaria, la descentralización del presupuesto regional y el equipamiento del sector salud.
Movimiento Independiente Fuerza Regional.
Movimiento Independiente Fuerza Regional.
  • Adler Danilo Calle Castillo (Partido Aprista Peruano): Abogado de profesión que representa al Partido Aprista Peruano (APRA) en la contienda regional.
APRA.
APRA.
  • Félix Reimundo Castillo Ramírez (Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú - Comunidad Política Inka Perú): Candidato de 72 años, natural del distrito de Suyo (Ayabaca). El plan de gobierno propone evaluar todos los colegios, mejorar 300 instituciones y pagar la deuda social docente. Contempla 100 obras de prevención, cuatro reservorios, cinco muelles, 50 complejos deportivos y la recuperación del Estadio Miguel Grau. Asimismo, busca articular la seguridad entre la Policía Nacional, rondas campesinas y municipalidades.
PTE - Inka Perú.
PTE - Inka Perú.
  • Santiago Enrique Paz López (Partido Democrático Somos Perú): Empresario del sector agroindustrial y dirigente vinculado al sector cafetalero y agrario de la región. Representa al partido Somos Perú con una propuesta enfocada en la competitividad agroexportadora, la conectividad vial entre provincias y la modernización de los sistemas de riego.
Somos Perú.
Somos Perú.
  • Elvis Bonifaz López (Partido País para Todos): Abogado y educador de 52 años, originario de Ayabaca, con experiencia en la administración pública al haber ejercido la Dirección Regional de Educación de Piura. Postula por el partido País para Todos con énfasis en la reforma y gestión educativa, la reducción de brechas sociales y el acceso a agua potable.
País Para Todos.
País Para Todos.
  • Deciderio Rufino Escobar (Partido Patriótico del Perú): Economista de 64 años egresado de la Universidad Nacional de Piura. Postula al Gobierno Regional por el Partido Patriótico del Perú con una campaña orientada al desarrollo económico territorial, la transparencia presupuestaria y el respaldo a las pequeñas y medianas empresas piuranas.
Partido Patriótico del Perú.
Partido Patriótico del Perú.
  • Pedro Enrique Alama Farfán (Partido Político Perú Primero): Licenciado en Ciencias Administrativas que ejerce la función de consejero regional en el Gobierno Regional de Piura. Postula a la gobernación regional por Perú Primero focalizando sus propuestas en la fiscalización del gasto público, proyectos de saneamiento básico y agua potable.
Perú Primero.
Perú Primero.
  • Werner Ernesto Wilhelm Herrera (Partido Popular Cristiano - PPC): Licenciado en educación, doctor en Derecho y Ciencias Políticas y con formación militar. Es el candidato del Partido Popular Cristiano (PPC) al Gobierno Regional de Piura, planteando reformas en la gestión educativa, seguridad jurídica para la inversión y modernización de la gestión pública regional.
PPC.
PPC.
  • Roddy Guillermo La Torre Gómez (Podemos Perú): Bachiller en Ingeniería Civil de 42 años, natural de Huancabamba, con experiencia laboral previa en sectores técnicos del Gobierno Regional de Piura. Postula por el partido Podemos Perú impulsando proyectos de infraestructura vial, control de inundaciones y obras de saneamiento físico.
Podemos Perú.
Podemos Perú.
  • José Antonio Durán Pérez (Renovación Popular): Bachiller en Ciencias de la Ingeniería de 55 años con trayectoria laboral en el sector privado y gerencia electromecánica. Candidato de Renovación Popular al GORE Piura, enfocado en promover la inversión privada, proyectos energéticos e integridad en la administración de recursos regionales.
Renovación Popular.
Renovación Popular.
  • Gerardo José Cabrera Córdova (Salvemos al Perú): Ingeniero civil con formación en gestión pública y expartidario de Acción Popular que encabeza la postulación del partido Salvemos al Perú. Su plan de trabajo prioriza la aceleración de obras de prevención frente al Fenómeno El Niño, la infraestructura vial regional y la planificación del territorio.
Salvemos al Perú.
Salvemos al Perú.
  • María Soledad Peña Morales (Visión Perú): Candidata de 59 años que postula a la gobernación regional por la agrupación Visión Perú. Su propuesta electoral incluye el fortalecimiento de la equidad en la distribución del presupuesto regional, la atención a poblaciones vulnerables y la gestión de proyectos comunitarios.
Visión Perú.
Visión Perú.

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

El JNE dispone de plataformas digitales de libre acceso para que la ciudadanía evalúe a los postulantes antes de votar:

  1. Plataforma Voto Informado (votoinformado.jne.gob.pe): Permite buscar por el departamento de Piura para revisar el resumen de las candidaturas, hojas de vida y comparar propuestas de campaña.
  2. Plataforma Electoral del JNE (plataformaelectoral.jne.gob.pe ): En este portal se pueden descargar directamente las Declaraciones Juradas de Hoja de Vida (DJHV) completas de cada candidato —que incluyen experiencia laboral, trayectoria política, formación académica, bienes e ingresos, y sentencias judiciales si las hubiere—, así como los Planes de Gobierno detallados presentados por cada partido.

¿Qué funciones tendrá el próximo gobernador de Piura?

De acuerdo con la Ley N° 27867 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) de la República del Perú, la persona que resulte electa como gobernador regional asume la titularidad del pliego del Gobierno Regional de Piura con las siguientes atribuciones clave:

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  • Dirección ejecutiva: Planificar, dirigir y ejecutar las políticas públicas regionales en concordancia con las políticas nacionales.
  • Administración presupuestal: Formular y administrar el presupuesto institucional del Gobierno Regional de Piura.
  • Infraestructura y servicios: Promover y ejecutar obras públicas prioritarias como carreteras departamentales, hospitales, colegios e infraestructura agraria e hídrica.
  • Gestión de riesgos y emergencias: Liderar las acciones regionales de prevención, mitigación y respuesta ante contingencias climáticas como el Fenómeno El Niño.
  • Fomento de inversión y empleo: Fomentar el desarrollo económico regional, la atracción de inversiones, el turismo, la agricultura y el comercio sustentable en sus ocho provincias.

¿Cuándo son las ERM 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se llevarán a cabo a nivel nacional el domingo 4 de octubre de 2026. Las mesas de votación abrirán sus puertas desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Para consultar tu local de votación y mesa asignada:

  • Ingresa al portal oficial dispuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): consultaelectoral.onpe.gob.pe o erm2026.onpe.gob.pe.
  • Digita tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • El sistema te indicará la dirección exacta de tu local de votación, el número de mesa de sufragio, el aula asignada y si fuiste seleccionado como miembro de mesa (titular o suplente).

Para sufragar el día de la jornada electoral es indispensable presentar tu DNI físico.

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