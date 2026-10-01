Perú

Minería ilegal dentro del Parque Nacional Huascarán: retienen cinco volquetes y una retroexcavadora tras operativo en Áncash

La diligencia se realizó en el paraje Santón, en la subcuenca del río Pachacoto. El Sernanp señaló que las actividades detectadas no contaban con opinión técnica vinculante ni autorización de ingreso para retirar material

La diligencia se desarrolló dentro del Parque Nacional Huascarán, específicamente en el paraje Santón, en la subcuenca del río Pachacoto, distrito de Cátac, provincia de Recuay. Difusión
La diligencia se desarrolló dentro del Parque Nacional Huascarán, específicamente en el paraje Santón, en la subcuenca del río Pachacoto, distrito de Cátac, provincia de Recuay. Difusión
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Una intervención fiscal-policial permitió retener seis unidades de maquinaria en un sector del Parque Nacional Huascarán, en Áncash, ante una alerta por presunta actividad minera ilegal. La diligencia ocurrió en el paraje Santón, ubicado en la subcuenca del río Pachacoto, distrito de Cátac, provincia de Recuay.

La acción se realizó dentro de esta área natural protegida y contó con la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam). Su intervención permitió aportar información técnica durante la verificación de las actividades reportadas.

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La diligencia también involucró a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, entidades que acudieron al lugar para constatar la situación reportada. Efectivos de la Comisaría de Cátac participaron en la intervención junto con representantes fiscales y miembros de la comunidad de Cátac.

Durante la inspección, las autoridades identificaron actividades que, de acuerdo con la Jefatura del Parque Nacional Huascarán, no cuentan con opinión técnica vinculante del Sernanp ni con autorización de ingreso para el retiro de material.

Retienen cinco volquetes y una retroexcavadora

Como parte de la intervención fueron retenidos cinco volquetes y una retroexcavadora, maquinaria que quedó vinculada de forma preliminar con las actividades materia de investigación. La actuación se produjo luego de una alerta por presunta minería ilegal dentro del Parque Nacional Huascarán.

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La Policía Nacional del Perú, mediante la Comisaría de Cátac, participó en la diligencia junto con el Ministerio Público. La presencia de integrantes de la comunidad de Cátac también formó parte de la respuesta ante el reporte recibido en el sector Santón.

El Sernanp participó en la constatación desde el ámbito de sus competencias como entidad responsable de la gestión de las áreas naturales protegidas por el Estado. Su intervención permitió verificar las condiciones reportadas en la subcuenca del río Pachacoto y proporcionar elementos técnicos a las autoridades a cargo de las actuaciones correspondientes.

Actividades no contaban con autorización del Sernanp

Las autoridades retuvieron cinco volquetes y una retroexcavadora, vinculados preliminarmente con las actividades que son materia de investigación. Difusión
Las autoridades retuvieron cinco volquetes y una retroexcavadora, vinculados preliminarmente con las actividades que son materia de investigación. Difusión

Durante la diligencia, la Jefatura del Parque Nacional Huascarán señaló que las actividades identificadas en el lugar carecían de opinión técnica vinculante del Sernanp. Además, tampoco contaban con autorización de ingreso para el retiro de material.

La precisión de la autoridad del área protegida establece el marco administrativo relacionado con las actividades detectadas durante la constatación. La intervención fiscal-policial permitió verificar la situación directamente en el lugar señalado por la alerta.

El caso quedó bajo las actuaciones de las entidades competentes, con participación del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. El Sernanp aportó la información correspondiente a sus funciones dentro del Parque Nacional Huascarán.

Sernanp participa en acciones de vigilancia del parque

La intervención se produjo luego de un reporte sobre posibles actividades de minería ilegal dentro del área natural protegida. Difusión
La intervención se produjo luego de un reporte sobre posibles actividades de minería ilegal dentro del área natural protegida. Difusión

Según información publicada por el Sernanp, la intervención forma parte de las labores de vigilancia y prevención que desarrolla la entidad para atender alertas relacionadas con actividades que puedan afectar los ecosistemas del Parque Nacional Huascarán.

El Ministerio del Ambiente, a través del Sernanp, coordina estas acciones con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, autoridades locales y comunidades. En este caso, dicha coordinación permitió realizar la constatación fiscal-policial en el paraje Santón y verificar las actividades reportadas.

La información oficial del Sernanp sobre el Parque Nacional Huascarán precisa el ámbito de intervención de esta área natural protegida y las acciones institucionales vinculadas con su vigilancia y protección.

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