Efemérides hoy 1 de octubre: el origen del periodismo en Perú y la huella de Hipólito Unanue

Un periódico antiguo, un libro de anatomía, un balón de cuero y mazorcas de cacao representan efemérides conmemoradas el 1 de octubre en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario peruano reúne el 1 de octubre una serie de hitos vinculados con la prensa, la formación médica, el fútbol y el cacao. La fecha recuerda la aparición de El Diario de Lima en 1790, la inauguración del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando en 1811, la muerte del exfutbolista Segundo Castillo Varela en 1993 y la celebración nacional dedicada al cacao y al chocolate.

Cada una de estas referencias corresponde a ámbitos distintos de la vida nacional. La fundación de un periódico abrió un espacio regular para la difusión de información en Lima virreinal; la creación de una escuela médica ordenó la enseñanza profesional de la disciplina; el recuerdo de “Titina” Castillo remite a una de las etapas de mayor reconocimiento de la selección peruana, y el cacao mantiene su presencia en la agricultura familiar de diversas regiones.

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La coincidencia de estas efemérides permite repasar procesos que atravesaron más de dos siglos de historia peruana. La prensa escrita, la educación universitaria, la actividad deportiva y los cultivos de origen amazónico forman parte de una jornada que cada año adquiere expresiones institucionales, académicas, deportivas y culturales.

Un lector examina un periódico histórico en una biblioteca de Lima junto a un busto de Hipólito Unanue y libros de archivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Diario de Lima instaló una práctica periodística regular en 1790

El 1 de octubre de 1790 circuló el primer número de El Diario de Lima, publicación fundada por Jaime Bausate y Meza, seudónimo de Francisco Antonio Evaristo Cabello y Mesa. La iniciativa es considerada el punto de partida del periodismo peruano por su carácter periódico y por la variedad de asuntos que llevó a sus lectores.

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El nacimiento del Diario de Lima en 1790 consolidó a Jaime Bausate y Mesa como impulsor de la prensa nacional y referente de la ilustración en el Perú. (BNP)

El diario incluyó noticias sobre precios, actividades urbanas, salud pública, avisos y asuntos de interés para los habitantes de la capital virreinal. Su contenido reflejaba las necesidades cotidianas de una ciudad que concentraba la administración política, la circulación intelectual y buena parte de la actividad económica del territorio.

Una página del periódico peruano Nuevo Día del Perú, fechada el 12 de agosto de 1824, muestra su cabecera y una ilustración de un ave, conservada en el Archivo General de la Nación del Perú. (Paula Elizalde)

Bausate y Meza era abogado e integró círculos ilustrados de Lima, entre ellos la Sociedad de Amantes del País. Su proyecto editorial ayudó a establecer la información escrita como una actividad regular y con alcance público. En 1953, el Estado peruano fijó el Día del Periodista para cada 1 de octubre, en referencia a la aparición de aquella publicación.

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El reconocimiento al fundador del "Diario de Lima" se perpetúa en una universidad dedicada a la formación de futuros periodistas. Créditos: Universidad Bausate y Meza.

Hipólito Unanue impulsó la enseñanza médica desde el hospital San Andrés

Otra fecha central del 1 de octubre corresponde a la educación médica. Ese día de 1811 inició sus actividades el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, una institución promovida por Hipólito Unanue durante el gobierno del virrey José Fernando de Abascal. El establecimiento funcionó en el entorno del antiguo hospital Real de San Andrés, donde se encontraba el anfiteatro anatómico.

La iniciativa formó parte de un proceso de reforma de los estudios médicos que Unanue había impulsado desde fines del siglo XVIII. La enseñanza incorporó un plan con materias vinculadas a la anatomía, la cirugía, la medicina clínica y otras áreas necesarias para la formación de profesionales. El objetivo era dejar atrás un modelo limitado a cátedras tradicionales y ampliar la preparación de médicos y cirujanos.

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Tras la independencia, la institución pasó a llamarse Colegio de la Independencia en agosto de 1821. Décadas después, en 1856, fue incorporada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como Facultad de Medicina. Cayetano Heredia asumió como su primer decano y condujo una etapa de reorganización académica que dejó una influencia duradera en la educación sanitaria del país.

Médico, intelectual y patriota, Hipólito Unanue nació el 13 de agosto de 1755 y se convirtió en pieza esencial del proceso emancipador, aportando ciencia, gestión y amor por el Perú independiente. (Centro Cultural de San Marcos)

Segundo Castillo Varela dejó su nombre en Sport Boys y la selección peruana

El 1 de octubre también recuerda la muerte de Segundo Castillo Varela, exfutbolista nacido en el Callao el 17 de julio de 1913. Conocido como “Titina”, fue mediocampista durante las décadas de 1930 y 1940, cuando integró equipos peruanos y participó en una generación que alcanzó resultados destacados a nivel internacional.

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Castillo Varela jugó en Sport Boys, Deportivo Municipal y Universitario, además de tener pasos por clubes de Argentina, Chile y Colombia. Con la selección peruana disputó los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y formó parte del plantel que obtuvo el Campeonato Sudamericano de 1939, torneo que posteriormente pasó a denominarse Copa América.

Después de su retiro como futbolista, siguió vinculado a la actividad como entrenador. Dirigió a Universitario y consiguió los campeonatos nacionales de 1959 y 1960. Su trayectoria quedó asociada tanto a Sport Boys como a una selección que consiguió el primer título continental de su historia, con una campaña disputada en Lima.

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Pese a las bajas de Sport Boys, Carlos Desio confirmó que mantendrá el mismo once titular ante Deportivo Garcilaso. El técnico confía en su plantel y en los jóvenes que estarán en el banco. (Sport Boys)

Más de 120 mil productores sostienen la cadena del cacao peruano

Desde 2012, el país conmemora cada 1 de octubre el Día del Cacao y Chocolate Peruano. La fecha fue establecida para reconocer la importancia agrícola, cultural y productiva de este fruto, cuyo cultivo se extiende por 16 regiones y tiene una presencia relevante en zonas de la Amazonía y la ceja de selva.

En territorio peruano, el cultivo de cacao se extiende por cerca de 280 mil hectáreas, concentrándose mayoritariamente en las zonas selváticas del país. Foto: ComexPerú

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó que más de 120 mil productores de la agricultura familiar participan en la producción de cacao. La actividad involucra a familias de regiones como San Martín, Junín, Ucayali, Huánuco y Cusco, donde el cultivo se articula con cooperativas, pequeñas empresas y organizaciones locales.

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Una variedad de bombones, trufas y tabletas de chocolate se exhibe sobre tablas de madera y pizarra en una sala de exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada incluye ferias, degustaciones, capacitaciones, exposiciones y actividades dirigidas a difundir el consumo interno y el valor agregado. El cacao peruano también tiene presencia en mercados externos por su diversidad genética y por la producción de variedades finas y orgánicas. Así, el 1 de octubre conecta la memoria de la prensa y la medicina con el legado deportivo de Castillo Varela y con una cadena agrícola que sostiene a miles de familias.