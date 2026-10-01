Perú

Efemérides hoy 1 de octubre: el origen del periodismo en Perú y la huella de Hipólito Unanue

La fecha también incluye la conmemoración del cultivo de chocolate y el aniversario de la muerte de “Titina”, campeón sudamericano con la selección nacional

Periódico antiguo, libro abierto con ilustraciones anatómicas, balón de cuero gastado y mazorcas de cacao sobre una mesa de madera.
Un periódico antiguo, un libro de anatomía, un balón de cuero y mazorcas de cacao representan efemérides conmemoradas el 1 de octubre en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El calendario peruano reúne el 1 de octubre una serie de hitos vinculados con la prensa, la formación médica, el fútbol y el cacao. La fecha recuerda la aparición de El Diario de Lima en 1790, la inauguración del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando en 1811, la muerte del exfutbolista Segundo Castillo Varela en 1993 y la celebración nacional dedicada al cacao y al chocolate.

Cada una de estas referencias corresponde a ámbitos distintos de la vida nacional. La fundación de un periódico abrió un espacio regular para la difusión de información en Lima virreinal; la creación de una escuela médica ordenó la enseñanza profesional de la disciplina; el recuerdo de “Titina” Castillo remite a una de las etapas de mayor reconocimiento de la selección peruana, y el cacao mantiene su presencia en la agricultura familiar de diversas regiones.

PUBLICIDAD

La coincidencia de estas efemérides permite repasar procesos que atravesaron más de dos siglos de historia peruana. La prensa escrita, la educación universitaria, la actividad deportiva y los cultivos de origen amazónico forman parte de una jornada que cada año adquiere expresiones institucionales, académicas, deportivas y culturales.

Unas manos sostienen un periódico antiguo sobre una mesa de madera con una taza de café, una barra de chocolate y libros de época.
Un lector examina un periódico histórico en una biblioteca de Lima junto a un busto de Hipólito Unanue y libros de archivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Diario de Lima instaló una práctica periodística regular en 1790

El 1 de octubre de 1790 circuló el primer número de El Diario de Lima, publicación fundada por Jaime Bausate y Meza, seudónimo de Francisco Antonio Evaristo Cabello y Mesa. La iniciativa es considerada el punto de partida del periodismo peruano por su carácter periódico y por la variedad de asuntos que llevó a sus lectores.

PUBLICIDAD

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 1 octubre
El nacimiento del Diario de Lima en 1790 consolidó a Jaime Bausate y Mesa como impulsor de la prensa nacional y referente de la ilustración en el Perú. (BNP)

El diario incluyó noticias sobre precios, actividades urbanas, salud pública, avisos y asuntos de interés para los habitantes de la capital virreinal. Su contenido reflejaba las necesidades cotidianas de una ciudad que concentraba la administración política, la circulación intelectual y buena parte de la actividad económica del territorio.

Página de periódico antiguo con texto, titular "NUEVO DIA DEL PERU", fecha 12 de agosto de 1824, ilustración de un ave con llamas y un sello circular rojo
Una página del periódico peruano Nuevo Día del Perú, fechada el 12 de agosto de 1824, muestra su cabecera y una ilustración de un ave, conservada en el Archivo General de la Nación del Perú. (Paula Elizalde)

Bausate y Meza era abogado e integró círculos ilustrados de Lima, entre ellos la Sociedad de Amantes del País. Su proyecto editorial ayudó a establecer la información escrita como una actividad regular y con alcance público. En 1953, el Estado peruano fijó el Día del Periodista para cada 1 de octubre, en referencia a la aparición de aquella publicación.

El reconocimiento al fundador del "Diario de Lima" se perpetúa en una universidad dedicada a la formación de futuros periodistas. Créditos: Universidad Bausate y Meza.
El reconocimiento al fundador del "Diario de Lima" se perpetúa en una universidad dedicada a la formación de futuros periodistas. Créditos: Universidad Bausate y Meza.

Hipólito Unanue impulsó la enseñanza médica desde el hospital San Andrés

Otra fecha central del 1 de octubre corresponde a la educación médica. Ese día de 1811 inició sus actividades el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, una institución promovida por Hipólito Unanue durante el gobierno del virrey José Fernando de Abascal. El establecimiento funcionó en el entorno del antiguo hospital Real de San Andrés, donde se encontraba el anfiteatro anatómico.

La iniciativa formó parte de un proceso de reforma de los estudios médicos que Unanue había impulsado desde fines del siglo XVIII. La enseñanza incorporó un plan con materias vinculadas a la anatomía, la cirugía, la medicina clínica y otras áreas necesarias para la formación de profesionales. El objetivo era dejar atrás un modelo limitado a cátedras tradicionales y ampliar la preparación de médicos y cirujanos.

Tras la independencia, la institución pasó a llamarse Colegio de la Independencia en agosto de 1821. Décadas después, en 1856, fue incorporada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como Facultad de Medicina. Cayetano Heredia asumió como su primer decano y condujo una etapa de reorganización académica que dejó una influencia duradera en la educación sanitaria del país.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 13 agosto
Médico, intelectual y patriota, Hipólito Unanue nació el 13 de agosto de 1755 y se convirtió en pieza esencial del proceso emancipador, aportando ciencia, gestión y amor por el Perú independiente. (Centro Cultural de San Marcos)

Segundo Castillo Varela dejó su nombre en Sport Boys y la selección peruana

El 1 de octubre también recuerda la muerte de Segundo Castillo Varela, exfutbolista nacido en el Callao el 17 de julio de 1913. Conocido como “Titina”, fue mediocampista durante las décadas de 1930 y 1940, cuando integró equipos peruanos y participó en una generación que alcanzó resultados destacados a nivel internacional.

Castillo Varela jugó en Sport Boys, Deportivo Municipal y Universitario, además de tener pasos por clubes de Argentina, Chile y Colombia. Con la selección peruana disputó los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y formó parte del plantel que obtuvo el Campeonato Sudamericano de 1939, torneo que posteriormente pasó a denominarse Copa América.

Después de su retiro como futbolista, siguió vinculado a la actividad como entrenador. Dirigió a Universitario y consiguió los campeonatos nacionales de 1959 y 1960. Su trayectoria quedó asociada tanto a Sport Boys como a una selección que consiguió el primer título continental de su historia, con una campaña disputada en Lima.

Carlos Desio – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 13 septiembre
Pese a las bajas de Sport Boys, Carlos Desio confirmó que mantendrá el mismo once titular ante Deportivo Garcilaso. El técnico confía en su plantel y en los jóvenes que estarán en el banco. (Sport Boys)

Más de 120 mil productores sostienen la cadena del cacao peruano

Desde 2012, el país conmemora cada 1 de octubre el Día del Cacao y Chocolate Peruano. La fecha fue establecida para reconocer la importancia agrícola, cultural y productiva de este fruto, cuyo cultivo se extiende por 16 regiones y tiene una presencia relevante en zonas de la Amazonía y la ceja de selva.

En territorio peruano, el cultivo de cacao se extiende por cerca de 280 mil hectáreas, concentrándose mayoritariamente en las zonas selváticas del país.
En territorio peruano, el cultivo de cacao se extiende por cerca de 280 mil hectáreas, concentrándose mayoritariamente en las zonas selváticas del país. Foto: ComexPerú

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó que más de 120 mil productores de la agricultura familiar participan en la producción de cacao. La actividad involucra a familias de regiones como San Martín, Junín, Ucayali, Huánuco y Cusco, donde el cultivo se articula con cooperativas, pequeñas empresas y organizaciones locales.

Decenas de bombones, trufas y tabletas de chocolate repartidos sobre cuencos y superficies de madera.
Una variedad de bombones, trufas y tabletas de chocolate se exhibe sobre tablas de madera y pizarra en una sala de exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada incluye ferias, degustaciones, capacitaciones, exposiciones y actividades dirigidas a difundir el consumo interno y el valor agregado. El cacao peruano también tiene presencia en mercados externos por su diversidad genética y por la producción de variedades finas y orgánicas. Así, el 1 de octubre conecta la memoria de la prensa y la medicina con el legado deportivo de Castillo Varela y con una cadena agrícola que sostiene a miles de familias.

Temas Relacionados

Efemérides en PerúDía del Periodistaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 14 mil requisitoriados fueron capturados y 2256 bandas criminales desarticuladas entre julio y septiembre

El Mininter intensificó las operaciones policiales mediante inteligencia e investigación criminal para anticiparse a las organizaciones delictivas

Más de 14 mil requisitoriados fueron capturados y 2256 bandas criminales desarticuladas entre julio y septiembre

Bono MYPE por aumento de la RMV: Empresas recibirán S/100 por cada trabajador a fin de octubre

El bono irá para empresas que tengan entre 2 y 10 trabajadores, según anuncio el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Bono MYPE por aumento de la RMV: Empresas recibirán S/100 por cada trabajador a fin de octubre

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 1 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó cuatro movimientos sísmicos el 30 de septiembre en Ancón, Atalaya y el Callao. Dos de los eventos alcanzaron magnitud 3,5 y fueron percibidos con intensidad III en Lima y Ucayali

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 1 de octubre de 2026

Cronograma de pagos de octubre 2026: Fechas para cobrar en el Banco de la Nación

Los jubilados pensionistas de la ONP, los trabajadores públicos y más cobrarán sus pagos en octubre según las fechas ya reveladas

Cronograma de pagos de octubre 2026: Fechas para cobrar en el Banco de la Nación

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 1 de octubre de 2026

Los valores declarados por los grifos presentaron diferencias según el distrito y el combustible. Villa El Salvador, Los Olivos y Comas aparecieron entre las zonas con tarifas menores en la consulta de Facilito

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 1 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

Elecciones 2026 en Pueblo Libre: quiénes son los candidatos a la alcaldía distrital y qué declaran en sus hojas de vida

Fiscalía envía al archivo la investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Candidatos a la alcaldía de San Miguel en las Elecciones municipales 2026: conoce a los postulantes del distrito

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina exige respuestas a la alcaldesa por los 48 perros sin ubicar tras el rescate en SJM: “¿A quiénes se los dieron?”

Magaly Medina exige respuestas a la alcaldesa por los 48 perros sin ubicar tras el rescate en SJM: “¿A quiénes se los dieron?”

Alejandra Baigorria habla de los chats de Derek y Pamela López: “Tiene que asumir sus consecuencias, es un bebito”

Magaly Medina respalda a María Pía tras polémica con Ale Baigorria: “Si no quieren que los critiquen, no muestren su vida privada”

Paul Michael y Raysa Ortiz se dieron apasionado beso en reto de actuación: “Solo desataron sus pasiones”

Alejandra Baigorria le recuerda a Mario Hart tras comentarios sobre su ‘matri’ y le advierte: “Pude haber contado cosas”

DEPORTES

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: duelo decisivo por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026

La dura autocrítica de Horacio Melgarejo tras empate de Cienciano por Liga 1 2026: “No estamos capacitados para levantar al grupo”

Alianza Lima vs Palestino 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ en amistoso disputado en Matute 2026

Gol de ‘palomita’ de Luis Ramos con gran asistencia de D’Alessandro Montenegro en Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026