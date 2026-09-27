Efemérides del 27 de septiembre: ¿Qué eventos se conmemoran hoy en Perú y que marcan la historia nacional?

Una maqueta del avión Blériot XI, una réplica del sitio de Gran Pajatén, un libro antiguo y una laptop con el logo de Google reúnen símbolos de la historia y la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 27 de septiembre reúne hechos que atravesaron la aviación, la arqueología, la diplomacia, la tecnología y el turismo. La fecha recuerda la muerte de Jorge Chávez, el hallazgo científico de Gran Pajatén, el aniversario asociado a Google, el fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea y el Día Mundial del Turismo.

La jornada tiene una presencia especial en el calendario peruano. En 1910 murió Jorge Chávez, piloto peruano nacido en París en 1887, cuatro días después de completar el primer cruce de los Alpes en avión. Su vuelo sobre el paso del Simplón representó una prueba para una actividad que todavía atravesaba sus primeros años y enfrentaba limitaciones técnicas que condicionaban cada despegue.

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Chávez partió de Brig, en Suiza, el 23 de septiembre de 1910, a bordo de un monoplano Blériot XI. Alcanzó la localidad italiana de Domodossola, aunque la aeronave se desplomó durante el aterrizaje debido a un fallo estructural. El aviador sufrió heridas graves y murió el 27 de septiembre. Su figura quedó ligada a la historia de la aviación peruana y dio nombre al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao.

El Día de la Aviación Nacional se celebra el 23 de septiembre en honor a Jorge Chávez, aviador peruano que perdió la vida tras cruzar los Alpes en 1910. - Crédito: Infobae Perú

Raúl Porras Barrenechea dejó una obra vinculada con la historia y la diplomacia peruana

El 27 de septiembre de 1960 también murió Raúl Porras Barrenechea, historiador, diplomático, catedrático, abogado y ensayista. Nació el 23 de marzo de 1897 en Pisco y desarrolló buena parte de su formación y carrera académica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió en la Facultad de Letras y ejerció la docencia.

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Institución cultural creada en Lima que reúne a destacados escritores y expertos en el idioma español, miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española y promotora del patrimonio lingüístico. (Instituto Raúl Porras Barrenechea)

Porras Barrenechea integró una generación de intelectuales peruanos dedicada al estudio de la conquista, la emancipación, las crónicas y las fuentes de la historia nacional. Entre sus investigaciones figuraron trabajos sobre Francisco Pizarro, el Inca Garcilaso de la Vega, la ciudad de Lima y los primeros relatos sobre el territorio peruano. También participó de la vida política y ocupó cargos en el Estado.

La figura de Raúl Porras Barrenechea resalta en la historia peruana por su contribución como diplomático e historiador. Su incansable labor y compromiso con el país lo establecen como un ícono intelectual. (El Peruano)

En el campo diplomático, fue ministro de Relaciones Exteriores en 1958 y mantuvo posiciones en defensa de la soberanía de los países americanos. Su participación en la Organización de Estados Americanos (OEA) quedó vinculada con el rechazo a las presiones externas sobre Cuba en 1960. Murió en su vivienda de Miraflores, en Lima, a los 63 años.

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Su legado como historiador y ensayista perdura en las páginas de su obra. Raúl Porras Barrenechea se convirtió en un referente del pensamiento crítico y la defensa de la historia peruana. (El Peruano)

Gran Pajatén forma parte del patrimonio cultural y natural del Parque Nacional del Río Abiseo

Otra efeméride remite a 1963, cuando Carlos Torrealva reportó el descubrimiento científico de Gran Pajatén, un complejo arqueológico ubicado en la sierra amazónica del norte peruano. El sitio se encuentra dentro del Parque Nacional del Río Abiseo, en un área de difícil acceso que concentra vestigios de antiguas ocupaciones humanas y ecosistemas de bosque montano.

El programa contempla excavaciones, delimitación, prospección arqueológica, registro arquitectónico, conservación preventiva y monitoreo ambiental.

Gran Pajatén se asocia con la cultura chachapoyas y está compuesto por estructuras circulares de piedra, plataformas y construcciones decoradas con frisos. El conjunto se ubica a unos 2.850 metros sobre el nivel del mar, en una zona vinculada con las cuencas de los ríos Marañón y Huallaga. Su aislamiento contribuyó a la conservación de una parte de sus estructuras, aunque también limitó la investigación y el acceso público.

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Las investigaciones se realizarán en la Zona Histórico Cultural del Alto Montecristo, en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín.

La ciudadela fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1983. El Parque Nacional del Río Abiseo ingresó a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco por sus valores naturales en 1990 y recibió también reconocimiento cultural en 1992. La protección del área responde a la presencia de sitios arqueológicos, especies endémicas y ecosistemas andino-amazónicos.

Google convirtió un buscador universitario en una plataforma global de servicios digitales

El 27 de septiembre quedó instalado como la fecha con la que Google suele conmemorar su aniversario, aunque la cronología de la compañía incluye otros momentos relevantes: el dominio google.com fue registrado en 1997 y Google Inc. se constituyó el 4 de septiembre de 1998. El proyecto nació de una investigación de Larry Page y Sergey Brin en la Universidad de Stanford.

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El buscador surgió a partir de un sistema que ordenaba resultados según los enlaces que recibía cada página web. Esa lógica, conocida como PageRank, permitió que el servicio se diferenciara de otros motores de búsqueda disponibles en los años iniciales de la expansión de internet. Las primeras versiones funcionaron con equipos de capacidad limitada, entre ellos servidores armados con componentes informáticos disponibles para los fundadores.

Con el tiempo, la empresa extendió sus servicios hacia el correo electrónico con Gmail, la cartografía digital con Google Maps, los sistemas operativos móviles con Android y la distribución de videos a través de YouTube. La expansión modificó las formas de buscar información, comunicarse, ubicarse en una ciudad y acceder a contenidos audiovisuales.

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FILE PHOTO: Google logo is displayed at Google's headquarters in New York City, U.S., July 1, 2026. REUTERS/Aleksandra Michalska/File Photo

El Día Mundial del Turismo pone el foco en el impacto social y económico de los viajes

Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una fecha instaurada en 1979 por la Organización Mundial del Turismo, hoy ONU Turismo. La elección recuerda la adopción de los estatutos de ese organismo el 27 de septiembre de 1970, un documento que sentó las bases de la cooperación internacional en la actividad.

En el Día Mundial del Turismo, es importante recordar los destinos más importantes del Perú. - Crédito: Andina

La conmemoración busca destacar la dimensión cultural, económica, social y política del turismo. También promueve debates sobre el acceso a los viajes, la preservación del patrimonio, la generación de empleo y el impacto de la actividad sobre las comunidades receptoras y los recursos naturales.

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En el Día Mundial del Turismo, es importante recordar los destinos más importantes del Perú. - Crédito: Andina

La fecha adquiere relevancia en países donde el turismo constituye una fuente de ingresos y empleo, pero también donde existen áreas arqueológicas y ambientales que requieren mecanismos de conservación. En el caso peruano, lugares como Gran Pajatén muestran la relación entre patrimonio, investigación científica y restricciones de acceso destinadas a proteger espacios de alta fragilidad.