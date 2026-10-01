Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 1 de octubre de 2026

Una aplicación móvil muestra los precios del gasohol, diésel, GNV y GLP junto a un surtidor de combustible en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores de Lima pueden encontrar diferencias de varios soles por galón al momento de abastecerse. La plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite revisar los precios declarados de gasohol, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de acudir a una estación.

La revisión de precios toma como referencia los montos informados por los operadores a la plataforma. Esos valores pueden cambiar durante el día, por lo que resulta conveniente consultar Facilito poco antes de salir, confirmar la disponibilidad del producto y verificar que el establecimiento figure como operativo.

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El diésel B5 S-50 UV mostró una diferencia de S/ 3,80 por galón entre los precios mínimos y máximos encontrados en una consulta de estaciones de Lima realizada el sábado 26 de septiembre. El combustible se ofreció desde S/ 23,19 hasta S/ 26,99 por galón.

Un usuario consulta en una tableta la ubicación de estaciones de servicio de combustible en la ciudad de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel y el gasohol premium concentraron las mayores diferencias por galón

La variación del diésel puede repercutir en el presupuesto de quienes usan vehículos particulares, taxis, camionetas, unidades de reparto o camiones. En un tanque con capacidad para 12 galones, la diferencia entre cargar al menor precio o al mayor puede superar los S/ 45.

El gasohol premium registró una distancia mayor entre sus extremos. El precio mínimo declarado fue de S/ 20,79 por galón y el máximo alcanzó S/ 24,99, con una brecha de S/ 4,20 por galón. El monto final depende del distrito, la estación elegida y la actualización que cada operador registre en el sistema.

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Para el gasohol regular, los precios revisados estuvieron entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. La diferencia fue de S/ 2,54. Aunque parece menor frente al gasohol premium o al diésel, el impacto se acumula para quienes cargan combustible varias veces al mes.

Una serie de surtidores en una estación de servicio de Lima exhibe los precios digitales fijados para distintas variedades de gasolina, diésel, GNV y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios de referencia identificados en la consulta fueron los siguientes:

Gasohol regular: entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón.

Gasohol premium: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

La comparación requiere considerar más que el monto exhibido. Un grifo con una tarifa más baja puede estar fuera de la ruta habitual, a varios kilómetros del punto de partida o en una zona con alta congestión. El costo del desvío, el tiempo de viaje y el combustible consumido para llegar al establecimiento pueden reducir el ahorro inicial.

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Una mano sostiene un teléfono móvil con la aplicación de Osinergmin frente a un panel de precios de combustibles en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador y Los Olivos registraron tarifas menores para gasohol

La búsqueda por distritos mostró que Villa El Salvador figuró entre las zonas con menores precios para las dos clases de gasohol. En ese distrito, el gasohol regular apareció desde S/ 18,79 por galón y el premium desde S/ 20,09.

Esos montos quedaron por debajo de las referencias generales obtenidas en la revisión de estaciones de Lima. La diferencia puede ser relevante para conductores que realizan trayectos frecuentes y tienen la posibilidad de organizar su abastecimiento cerca del domicilio, el trabajo o sus recorridos habituales.

La pantalla digital de un surtidor en Lima señala los precios de la gasolina, el diésel y el GLP junto con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Olivos también mostró una de las tarifas más bajas para el gasohol regular, desde S/ 19,09 por galón. En San Juan de Lurigancho, el menor valor declarado para ese producto fue de S/ 19,40. Para el gasohol premium, San Miguel registró precios desde S/ 20,99.

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Facilito permite ordenar los resultados por cercanía, precio y ubicación. Esa herramienta ayuda a contrastar alternativas sin limitarse a la estación más próxima, aunque el usuario debe evaluar el recorrido necesario para llegar al grifo y la diferencia real que obtendría por cada carga.

Comas y Carabayllo aparecieron entre los distritos con diésel más barato

Para el diésel, Comas registró una de las referencias más bajas, desde S/ 22,79 por galón. El monto se ubicó por debajo del mínimo de S/ 23,19 hallado en otra revisión general de estaciones de servicio de Lima.

En Carabayllo, el diésel B5 S-50 UV se ofreció desde S/ 22,99 por galón. El Rímac presentó una tarifa desde S/ 23,99. Las diferencias entre distritos adquieren mayor peso en vehículos con tanques de mayor capacidad y en actividades que requieren abastecimiento constante.

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Dos estaciones de servicio en Lima muestran variaciones en las tarifas de venta de gasolina, diésel, GNV y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transportistas, repartidores y conductores que cubren rutas interprovinciales pueden reducir gastos si planifican sus paradas con anticipación. También conviene considerar el horario de carga: en vías con tráfico intenso, una estación con precio menor puede implicar un trayecto más lento y un consumo adicional.

El GNV y el GLP vehicular se comercializan con unidades diferentes. El GNV se vende en soles por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se ofrece por galón. Antes de contrastar tarifas, el conductor debe comprobar qué combustible utiliza su vehículo y revisar si el grifo cuenta con disponibilidad.

Facilito permite revisar el precio, la ubicación y el estado operativo del grifo

Para consultar los montos, el usuario debe ingresar a la web o aplicación de Facilito y elegir el departamento, la provincia y el distrito donde planea abastecerse. Luego puede seleccionar el combustible requerido y ordenar los resultados por precio o distancia.

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El sistema también muestra la ubicación aproximada del establecimiento y la condición operativa declarada por el operador. Antes de salir, es recomendable revisar esos datos y confirmar que el producto aparezca disponible, sobre todo en zonas con pocos puntos de abastecimiento de GNV o GLP.

Paneles informativos de Osinergmin comparan las tarifas de gasohol entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el precio mostrado en el surtidor no coincide con el valor registrado en la plataforma, el conductor puede utilizar los canales de atención de Osinergmin para comunicar la diferencia. La entidad reúne información de establecimientos formales y facilita la búsqueda de grifos cercanos o ubicados a lo largo de una ruta.

El gasto mensual también está relacionado con el uso del vehículo. Mantener la presión adecuada de los neumáticos, cumplir con las revisiones del motor, retirar peso innecesario y evitar aceleraciones o frenadas bruscas ayuda a reducir el consumo. Planificar recorridos y revisar el nivel de combustible antes de un viaje largo permite comparar opciones con mayor anticipación.

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