Gol de Michael Hoyos tras sutil remate en Sporting Cristal vs ADT por semifinal vuelta de la Copa de la Liga 2026

El delantero abrió el marcador tras remate al primer palo del conjunto tarmeño - Crédito: América.

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Michael Hoyos ha sido protagonista este jueves 1 de octubre, en una tarde de máxima importancia para Sporting Cristal ante ADT. El atacante argentino apareció en el momento y lugar indicado, encargándose de abrir el marcador en el estadio Alberto Gallardo, durante la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga 2026.

Desde el inicio del compromiso, el elenco ‘cervecero’ asumió el protagonismo y mostró su intención de no darle espacios a un rival que llegó a Lima con la obligación de remontar el 1-0 sufrido en Tarma. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera adelantó sus líneas, manejó la posesión y buscó generar situaciones que le permitieran encontrar rápidamente el camino hacia el arco defendido por Carlos Solís.

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La recompensa llegó a los 18 minutos. Sporting Cristal encontró una oportunidad a través de una jugada preparada de balón parado, en la que la sorpresa y la precisión fueron determinantes para romper la defensa del cuadro tarmeño.

Todo comenzó con un tiro libre indirecto. Martín Távara se encargó de la ejecución, pero en lugar de enviar el balón directamente al área, decidió sorprender a la defensa tarmeña con un pase corto hacia Santiago González. El argentino recibió por el sector izquierdo y aprovechó el espacio que encontró para avanzar hacia el área rival.

Celebración de Michael Hoyos tras el 1-0 ante ADT en el estadio Alberto Gallardo. Crédito: Sporting Cristal

González consiguió ingresar con facilidad al área y, en lugar de finalizar la jugada, levantó la cabeza para buscar a uno de sus compañeros. Su pase encontró a Michael Hoyos en una posición favorable y prácticamente sin marca. El delantero argentino reaccionó rápidamente ante el envío y no necesitó acomodarse para sacar el remate.

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Luego de un bote del balón, Hoyos conectó un sutil disparo dirigido al primer palo. La definición tomó por sorpresa a Carlos Solís, quien intentó impedir la caída de su arco, pero no logró desviar el remate. La pelota terminó dentro de la portería y el Alberto Gallardo celebró el primer tanto de la jornada.

Con este tanto, Michael Hoyos llegó a cinco goles desde su llegada a Sporting Cristal, consolidándose como una de las piezas ofensivas que viene aportando al conjunto celeste. Su nueva anotación llegó en un momento determinante de la semifinal y permitió a los rimenses encaminarse hacia la final de la Copa de la Liga 2026.

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Un gol clave en el Gallardo

El gol de Michael Hoyos permitió que Sporting Cristal amplíe su ventaja en el marcador global y afronte con mayor tranquilidad la semifinal de vuelta. Tras el 1-0 conseguido en Tarma, el conjunto rimense pasó a imponerse 2-0 en la serie con la anotación del delantero argentino, quien aprovechó una buena jugada preparada de balón parado para vencer a Carlos Solís en el Alberto Gallardo.

Michael Hoyos celebró su quinto gol con Sporting Cristal. Crédito: ITEA

Sporting Cristal no bajó la intensidad y continuó buscando ampliar la diferencia antes del descanso. Sobre el final de la primera mitad, Santiago González apareció para marcar el segundo tanto de los celestes en el encuentro y desatar nuevamente la celebración de los hinchas presentes en el estadio Alberto Gallardo.

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Con el 2-0 en el partido y 3-0 en el marcador global, el equipo dirigido por Roberto Mosquera se marchó al entretiempo con una ventaja importante y cada vez más cerca de asegurar su presencia en la final de la Copa de la Liga 2026. ADT, por su parte, quedó obligado a reaccionar en el complemento para intentar revertir una serie que se le había puesto cuesta arriba.