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Candidatos a la alcaldía de San Borja: lista de postulantes para las Elecciones de este 4 de octubre

Abogados, un médico, un administrador y un militar retirado integran la contienda distrital en San Borja para el próximo periodo de gobierno local

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Los electores de San Borja elegirán este domingo 4 de octubre a su próximo alcalde distrital para el periodo 2027-2030. Ocho postulantes competirán por la alcaldía en una jurisdicción de Lima Metropolitana que, según la estimación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tiene 130.882 habitantes.

El distrito se ubica en la zona central de Lima y tiene una superficie de 9,96 kilómetros cuadrados. Limita al norte con La Victoria y San Luis; al este con Ate y Santiago de Surco; al sur con Surquillo y Santiago de Surco; y al oeste con San Isidro y Surquillo.

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La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 y las 17:00. En el distrito se elegirá al alcalde y a los regidores que integrarán el concejo municipal.

Javier Martín Diez Gaspard postula por Renovación Popular

Javier Martín Diez Gaspard, candidato de Renovación Popular, es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Piura.

Su experiencia en el sector público incluye el cargo de gerente de Participación Vecinal de la Municipalidad de San Borja, función que ejerció entre 2015 y 2017. En el ámbito privado, trabajó como administrador en Halter S.A.C., asesor de gestión en Fitzca S.A.C. y gestor comercial en La Hanseatica S.A.

En su hoja de vida también registra participaciones accionariales en empresas de los sectores inmobiliario y minero.

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Javier Martin Diez Gaspard - JNE

Gina Valeria Casanova Mera representa a Somos Perú

Gina Valeria Casanova Mera postula por el Partido Democrático Somos Perú. Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría en Dirección y Administración Empresarial por la Universidad de Alcalá.

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Su trayectoria incluye cargos en administraciones municipales. Fue gerente general de la Mancomunidad Municipal Lima Centro y secretaria general de la Municipalidad de Miraflores.

También ejerció como regidora provincial de Lima, regidora distrital de San Borja y docente universitaria.

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Gina Valeria Casanova Mera - JNE

Alberto Tejada Conroy es el candidato de Acción Popular

Alberto Tejada Conroy participa por Acción Popular. Es médico cirujano por la Universidad Privada San Juan Bautista y licenciado en Biología por la Universidad Ricardo Palma.

Cuenta con una maestría en Medicina Ocupacional por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y otra en Gestión Pública por la Universidad Autónoma.

En el sector público fue director general del Ministerio de Salud y gerente general del Instituto Peruano del Deporte. Además, ejerció como médico en el ámbito privado.

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Alberto Tejada Conroy - JNE

Roberth Edwuard Montoya Puente postula por Avanza País

Roberth Edwuard Montoya Puente es el candidato de Avanza País - Partido de Integración Social. Es abogado titulado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y actualmente figura como regidor distrital de San Borja para el periodo 2022-2026.

Su experiencia municipal incluye los cargos de jefe de Juventudes y Deportes en la Municipalidad de San Borja, gerente municipal y subgerente en la Municipalidad de La Victoria, y gerente de Participación Vecinal en la Municipalidad de Barranco.

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Roberth Edwuard Montoya Puente - JNE

Juan Fernando Pilco Castañeda compite por el APRA

Juan Fernando Pilco Castañeda postula por el Partido Aprista Peruano. Es abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y concluyó estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en esa casa de estudios.

También tiene el grado de bachiller profesional en Topografía y Construcción Civil por la Escuela Superior de Educación Profesional Militar Ramón Castilla.

En el campo laboral se desempeña como gerente general de Gestión Estratégica y Consultoría S.R.L. Su declaración incluye copropiedad de inmuebles y participación accionarial en actividades vinculadas a la construcción.

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Juan Fernando Pilco Castañeda - JNE

Edgard Núñez Quipuzco representa a Libertad Popular

Edgard Núñez Quipuzco postula por Libertad Popular. Es licenciado en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillos.

Tiene una maestría en Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico por la Escuela Superior de Guerra del Ejército y estudios de posgrado en Desarrollo Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales.

Fue oficial del Ejército del Perú, en situación de retiro, en el Ministerio de Defensa. También se desempeñó como secretario nacional de Plan de Gobierno del partido Pacto Nacional.

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Edgard Nuñez Quipuzco - JNE

Joel Edmundo Miranda Villanueva postula por Adelante Perú

Joel Edmundo Miranda Villanueva compite por Adelante Perú. Es abogado titulado por la Universidad de San Martín de Porres.

Registra más de 30 años de actividad profesional en consultoría y gerencia legal dentro del sector privado. Entre sus experiencias laborales figuran la Clínica San Felipe y el Grupo Sipesa.

También fue catedrático de Derecho Laboral en la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

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Joel Edmundo Miranda Villanueva - JNE

Willyans José Soriano Cabrera es el candidato del PPC

Willyans José Soriano Cabrera representa al Partido Popular Cristiano. Es abogado egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Ha trabajado como especialista legal y asesor por locación de servicios en la Municipalidad Distrital de San Borja, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y el Ministerio de Justicia.

Además, fue personero legal titular y representante legal del Partido Popular Cristiano.

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Willyans Jose Soriano Cabrera - JNE

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