Las AFP cada vez más cerca de ganar solo si tu fondo crece: SBS prepublica reglamento clave para la Comisión por Productividad

La Ley 32123 exige la transición del sistema previsional peruano y prepara la futura comisión por productividad y la entrada de nuevos gestores de fondos.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha dado un paso clave para la modernización del sistema de pensiones en el Perú y la llegada de la comisión por productividad.

Al publicar la Resolución SBS N° 01870-2026 en consulta pública, la entidad establece el procedimiento uniforme para que los afiliados que aún están en comisión por flujo puedan migrar a comisión por saldo, cumpliendo el mandato de la Ley N° 32123 de reforma previsional, aprobada en 2024.

Reforma AFP: Nueva ley obliga a dejar atrás el cobro sobre el sueldo

De acuerdo con esta ley, el modelo previsional peruano debe dejar atrás la comisión por flujo—que descuenta un porcentaje del sueldo mensual—y avanzar a un sistema donde solo subsistan dos esquemas: la comisión por saldo y la comisión por productividad.

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El primero cobra un porcentaje anual sobre el fondo acumulado, mientras que el segundo alinea directamente la ganancia de las administradoras con el resultado real de las inversiones para los afiliados.

La resolución de la SBS busca reemplazar reglas dispersas por un mecanismo uniforme, con criterios iguales e información transparente para los afiliados.

El concepto de comisión por productividad significa que las nuevas Empresas Administradoras de Fondos (EAF) ganarán más solo si logran que el fondo del trabajador crezca por encima de un punto de referencia del mercado.

Esta comisión tendrá dos partes: una fija y otra variable, que depende de la rentabilidad real obtenida en el año. Así, el esquema busca que el interés de la administradora esté alineado con el del afiliado: si el fondo rinde bien, la EAF gana; si no, su comisión se reduce.

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¿Qué son las EAF?

Las EAF son la nueva denominación para las gestoras de pensiones en el Perú. Incluyen a las actuales AFP, pero ahora también podrán participar bancos, cajas municipales, financieras u otros operadores autorizados, abriendo el mercado a mayor competencia y más opciones para los trabajadores.

Según el reglamento, estos nuevos jugadores deberán cumplir las mismas reglas y estándares de transparencia y desempeño que las AFP tradicionales.

La comisión por productividad vincula el ingreso de las nuevas gestoras al rendimiento del fondo, con una parte fija y otra variable asociada a la rentabilidad anual.

Sin embargo, como reveló el superintendente Sergio Espinosa a Infobae Perú, el mecanismo de las EAF no solo permitirá que un banco se convierta en una suerte de AFP, sino que la propia AFP se convierta en banco.

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La nueva reforma se alinea con los artículos 5, 6 y 8 del Reglamento de la Ley N° 32123, aprobado por el Decreto Supremo N° 189-2025-EF y publicado en septiembre de 2025.

El fin de la comisión por flujo: así se cierra una etapa

Hoy, el sistema funciona así: la mayoría de los afiliados está en comisión por saldo, pero aún queda un grupo de personas en comisión por flujo, principalmente quienes se afiliaron antes de 2013 y eligieron quedarse en ese esquema.

A través del procedimiento que plantea la SBS, ese grupo podrá migrar a saldo bajo reglas claras, iguales para todos y con información transparente, dejando atrás la dispersión de procedimientos que existía hasta ahora.

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En julio de 2026, las comisiones vigentes en el Perú son de 1.47% a 1.69% sobre flujo (descontadas mensualmente del sueldo), y de 0.68% a 1.25% sobre saldo (anual, sobre el fondo acumulado). A estos porcentajes se suman el 10% obligatorio que va al fondo de jubilación y 1.37% por el seguro que cubre invalidez y sobrevivencia.

Las nuevas Empresas Administradoras de Fondos incluirán a las AFP y permitirán la participación de bancos, cajas municipales, financieras y otros operadores autorizados.

Bancos, cajas y financieras competirán con AFP por tu fondo

El cambio de esquema busca además responder a la crítica de que el cobro por flujo resulta poco transparente y no incentiva a las AFP a buscar mayor rentabilidad para el afiliado, ya que siempre cobran lo mismo, el fondo crezca o no.

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La SBS, al “prerreglamentar” este paso clave, ejecuta el mandato de la reforma previsional: cerrar el ciclo de la comisión por flujo, unificar el procedimiento de migración a saldo, y dejar listo el sistema para la futura comisión por productividad.

Esta transición es el último paso antes de que las EAF puedan ganar más solo si el fondo de los trabajadores realmente crece, alineando la pensión de los peruanos con el desempeño real del mercado y abriendo la competencia a nuevos actores.