Alejandra Baigorria amenaza con demandar a TikTokers por burlas sobre Said Palao: “Te llegará tu carta notarial”

La empresaria Alejandra Baigorria advirtió con enviar cartas notariales a dos conocidos creadores de contenido por las bromas que realizaron sobre su matrimonio con Said Palao y otros aspectos de su vida pública. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Alejandra Baigorria volvió a quedar en el centro de la atención en ‘Magaly TV La Firme’ este lunes 28 de septiembre tras las advertencias que la empresaria habría realizado contra dos conocidos creadores de contenido. Esta vez, el conflicto tiene como protagonista a los comediantes ‘El Chino que no es Chino’ y ‘Nelson Capitán’, quienes utilizan la sátira y la ironía para comentar situaciones relacionadas con personajes de la farándula.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

El tema llegó al programa luego de que los propios tiktokers contaran que la modelo les habría anunciado el envío de cartas notariales por algunos de sus contenidos. Las publicaciones estaban relacionadas principalmente con su matrimonio con Said Palao, además de viajes, regalos y otros aspectos de su vida pública que se han convertido en material habitual para las redes sociales.

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La empresaria, según las declaraciones difundidas en el programa, no habría tomado con humor algunos de estos comentarios y dejó una advertencia clara: si los creadores no se retractaban, podría iniciar acciones legales. “Así que te llegará tu carta notarial para que te retractes o si no, nos vamos a demanda”, se lee en un mensaje enviado por Baigorria en el material presentado por el programa.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Los comediantes reaccionan a la advertencia de Alejandra Baigorria

El primero en reaccionar fue ‘El Chino que no es Chino’, quien tomó la situación con ironía y hasta aseguró que no tendría dinero para afrontar los gastos de una eventual defensa legal. “Alejandra, no nos demandes. Por favor, estamos agujas, no tenemos ni para imprimir tu carta notarial, hija”, expresó el creador de contenido.

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En otro momento, incluso pidió que la empresaria interpretara sus publicaciones desde el lado humorístico. “Por favor, tómalo por el lado amable”, señaló. El comediante también hizo referencia a anteriores situaciones protagonizadas por Alejandra Baigorria y Said Palao, que han generado comentarios y bromas en redes sociales.

“Claro, si perdonaste lo del yate, no nos vas a perdonar esto, Alejandra”, agregó. El tono del contenido no cambió cuando el creador volvió a referirse a la empresaria. “Alejandra Baigorria le dicen Luna Polarizada, porque se raya al toque. Es humor, es humor, nada más”, manifestó entre risas.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

“No tengo la culpa de que todo el mundo se burle”

El creador también explicó por qué considera que sus publicaciones deben ser entendidas dentro de un contexto humorístico. “Yo no tengo la culpa de que ella tenga un marido infiel o no tengo la culpa de que tenga un marido mantenido y que todo el mundo se burle de eso, ¿no? Y que justamente la acción de ella sea como que motivo de mofa”, sostuvo.

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Sin embargo, reconoció que una eventual demanda sí podría generarle complicaciones, especialmente por el tiempo y dinero que tendría que invertir para responder a un proceso. “Pero sí hay un temor por el tema de que sí te puede... te puede hacer perder tiempo y dinero, más que todo”, explicó.

La situación también fue utilizada por el comediante para continuar con sus bromas. Incluso aseguró que, si la advertencia legal llegaba a concretarse, tendría dificultades para afrontar los gastos. “Supongo yo que tiene recursos suficientes como para ganarle el pleito legal a cualquiera. Yo la verdad no creo estar en esa posición”, comentó.

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Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Después añadió, en tono jocoso: “A mí me dicen el Bipolar porque solo tengo dos polos. ¿Con qué voy a pagar un abogado? No me obligues a vender chifles”.

El creador insistió en que no considera que sus publicaciones deban interpretarse como afirmaciones ajenas al género que desarrolla en redes sociales. “No tengo para pagar un abogado, así que tómalo con humor, nada más. Todo son chistes. Eh, esperemos que empieces a aprender a divertirte con lo que se dice”, manifestó.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Nelson Capitán también quedó en la mira

Pero El Chino que no es Chino no fue el único creador señalado en el informe de “Magaly TV La Firme”. El programa también mostró el caso de Nelson Capitán, otro tiktoker que lleva varios años realizando contenido humorístico basado en la ironía y la sátira.

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Según contó el propio creador, recibió un mensaje de Alejandra Baigorria en el que le anunciaba que le enviaría una carta notarial. “Me sorprendió cuando Alejandra me escribe al interno y me dice que me va a mandar una carta notarial”, relató.

El tiktoker cuestionó que el reclamo se dirigiera específicamente contra ellos cuando, desde su perspectiva, existen numerosas personas que realizan bromas sobre las mismas situaciones. “Digo yo, tendría que mandarnos cartas a todo mundo, pues, ¿no? Se le va a acabar el papel, porque todo mundo hace humor al respecto”, comentó.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

También realizó bromas sobre el viaje de Alejandra Baigorria y Said Palao, manteniendo el tono satírico de sus publicaciones. “Obvio, Said, pues acompañó a su esposa porque la ama y porque un viajecito gratis no se le rechaza a nadie. Cenita, viaje, regalos. Obviamente, de los gastos se encargó Said, pero de los pagos se encargó Alejandra”, dijo entre risas.

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Pero esta vez la respuesta de Baigorria fue directa. “Vas a tener que demostrar todo lo que dices, ¿que yo pago todo? De verdad, ¿qué quieres lograr con todo esto? ¿Vistas? Así que te llegará tu carta notarial para que te retractes, o si no, nos vamos a demanda”, señaló la empresaria.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona a Alejandra Baigorria por las cartas notariales

Luego de presentar las declaraciones de los comediantes y las advertencias de Alejandra Baigorria, Magaly Medina intervino para dar su opinión sobre el conflicto.

La conductora cuestionó que la empresaria haya reaccionado de esta manera frente a contenidos cuyo propósito, según explicó, es generar humor. “Es que qué se tiene ella que a llorar y que poner así, eh, con los comediantes estos. Ellos hacen humor, hacen comedia y están amparados en la Constitución del Estado”, afirmó.

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Magaly sostuvo que la comedia utiliza precisamente recursos como la ironía y las bromas para abordar incluso asuntos delicados. “Los comediantes hacen ese tipo de ironía y de bromas respecto de cosas mucho más serias. Porque eso es. Hay que tener un poquito de paciencia y un poquito también de, digamos, tomarlo con sentido del humor”, señaló.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también consideró que la manera en que una persona recibe las críticas depende de cómo las asimila. “También depende de cómo tú asimiles eso, de cómo tú primero te burles tú”, comentó. Magaly cuestionó además la defensa que, según ella, Baigorria realiza de Said Palao frente a las críticas.

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“Pero ella no, ella está a la defensiva con todo el mundo tratando de que no toquen al Said Palao, tratando de que todo el mundo le reviente cohetes y aplauda lo que ella ha hecho”, manifestó.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora agregó que, desde su perspectiva, los hechos relacionados con la pareja se volvieron materia de interés público porque Baigorria mantiene una exposición constante en redes sociales.

“Lo que hizo su marido fue público. Entonces, hay lógicamente un público al que ella se dirige constantemente porque ella es una mujer muy mediática, tiene redes sociales, usufructúa de sus redes sociales, ella vende productos a través de sus redes sociales”, sostuvo.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda su propio enfrentamiento legal con Baigorria

En la parte final de su comentario, Magaly Medina recordó el proceso judicial que mantiene con Alejandra Baigorria y comparó esa situación con la advertencia realizada contra los comediantes.

“A mí también la jueza de primera instancia me rechazó la demanda porque consideró que todo aquello que era mi opinión en este programa, que más bien tendían a empoderarla y hacerle ver una realidad que ella no veía, no veían por dónde me podía decir que era difamación, que era agravio, que era injuria”, aseguró.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly afirmó que aquella decisión, según su interpretación, estuvo sustentada en argumentos legales. “No le encontró y se lo refutó con argumentos legales bien fundamentados”, señaló.

La conductora también recordó que Baigorria apeló esa decisión, por lo que el enfrentamiento judicial no habría terminado. “Ahora, claro, ella ha encontrado un juzgado que le ha cogido la apelación, que en vez de rechazar la apelación, más bien le digan: ‘Ya, muy bien, a ver, vamos a escucharte qué quieres decir’”, comentó.

Alejandra Baigorria amenaza con demandas y los comediantes le responden: “Tómalo con humor”. Captura: Magaly TV La Firme.