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Said Palao muestra pruebas de compra de cartera Dior para Alejandra Baigorria tras críticas en redes

El empresario envió a ‘Amor y Fuego’ fotos, una factura y movimientos de pago para demostrar que él compró la cartera Christian Dior que le regaló a su esposa

Said Palao muestra las pruebas que le compro una cartera Dior a Alejandra Baigorria. Amor y Fuego.
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Said Palao mostró las pruebas de la compra de una cartera Christian Dior para Alejandra Baigorria, luego de los comentarios que cuestionaron el regalo que le entregó a su esposa por su cumpleaños número 38.

El integrante de ‘Esto es guerra’ remitió al programa ‘Amor y Fuego’ fotografías, comprobantes y movimientos de pago para afirmar que él adquirió el accesorio durante una escala en Madrid, España.

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La decisión de exponer documentos privados llegó después de que usuarios de redes sociales insinuaran que el regalo era un canje o que la propia empresaria había comprado la cartera para que Palao simulara entregársela. Otros comentarios cuestionaron la situación económica del exchico reality y lo calificaron como “mantenido” de Baigorria.

De acuerdo con la información mostrada en el programa, el documento de compra está fechado el 6 de septiembre de 2026, dos días antes del cumpleaños de Alejandra Baigorria. La factura figura a nombre de Said Farhi Palao Castro y consigna un valor de 5.400 euros.

Said Palao muestra las pruebas que compró cartera Dior a Alejandra Baigorria por su cumpleaños. IG
Said Palao muestra las pruebas que compró cartera Dior a Alejandra Baigorria por su cumpleaños. IG

Las fotos de Said Palao en la tienda Christian Dior

Said Palao envió imágenes de la compra de la cartera en una tienda de Christian Dior en Madrid. Las fotografías fueron presentadas por ‘Amor y Fuego’ como parte de la documentación que el integrante de ‘Esto es guerra’ decidió compartir para responder a las especulaciones.

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El programa señaló que las imágenes fueron tomadas dos días antes del cumpleaños de Alejandra Baigorria. En ellas, Palao aparece durante el proceso de compra del accesorio que luego le obsequió a su esposa durante el viaje de la pareja a Japón.

La cartera fue mostrada en las publicaciones que ambos realizaron desde el país asiático. Sin embargo, el regalo no pasó desapercibido entre los seguidores. Algunos usuarios pusieron en duda que el obsequio hubiera sido comprado por Said y plantearon la posibilidad de que se tratara de una estrategia publicitaria o de una adquisición hecha por la empresaria.

Frente a esos comentarios, Palao decidió presentar evidencia para sostener que el regalo fue pagado por él. El programa reveló una factura completa con la fecha, el nombre del comprador y el monto registrado en euros.

El comprobante por 5.400 euros y el pago en dólares

Durante la emisión del programa, Rodrigo González mostró el comprobante de Christian Dior enviado por Said Palao. “¿Cuánto costaba la cartera? Aquí tengo el ticket”, comentó el conductor antes de detallar la información que figuraba en el documento.

“Christian Dior-Madrid, España, 6 de septiembre. En el cambio a dólares, porque lo pagó en euros, le salió 6 mil 473 dólares el costo de la cartera”, añadió González.

El documento consignaba un monto de 5.400 euros, mientras que el pago registrado por Palao ascendió a USD 6.473,06. Además, el integrante de Esto es guerra compartió una captura de su estado de crédito, en la que aparece el movimiento correspondiente a la compra.

La difusión de esos registros tuvo como objetivo demostrar que el pago salió de una cuenta asociada a Palao. El exchico reality buscó así responder a quienes afirmaban que la cartera había sido comprada por Alejandra Baigorria para que él se la entregara como regalo.

La factura de la compra está fechada el 6 de septiembre de 2026 y figura a nombre de Said Farhi Palao Castro. Amor y Fuego
La factura de la compra está fechada el 6 de septiembre de 2026 y figura a nombre de Said Farhi Palao Castro. Amor y Fuego

Las críticas que recibió Said Palao en redes sociales

La controversia se originó después de que la pareja compartiera parte de su viaje a Japón y de la celebración por el cumpleaños de Alejandra Baigorria. Usuarios de redes sociales dejaron mensajes en los que cuestionaron la dinámica económica del matrimonio y la participación de Palao en los gastos.

“Said, si es gratis, me apunto. Me hubiera gustado casarme con un hombre como Alejandra”, escribió una usuaria. Otro comentario sostuvo: “Said se encargó de los gastos. Alejandra se encargó de pagar”.

También aparecieron mensajes con un tono más crítico. “Said dice: «Yo salgo, pero no gasto nada, ¿okey?»”. Otra usuaria escribió: “Qué rico es disfrutar de la vida sin mover ni un dedo, solo sonreír como h... y fingir ser el esposo más feliz. Quiero ser Said para viajar gratis”.

La acumulación de esas opiniones llevó a Palao a exponer información vinculada con su actividad económica y sus pagos. En días previos, el integrante de televisión ya había compartido con Amor y Fuego documentos sobre sus ingresos por su participación en Esto es guerra, campañas publicitarias, eventos y negocios en sociedad.

El regalo para Alejandra Baigorria en Japón

La cartera Christian Dior fue uno de los regalos que Said Palao le entregó a Alejandra Baigorria durante la celebración de sus 38 años. La empresaria viajó a Japón junto a su esposo y su hermano, Sergio Baigorria, y compartió imágenes de distintos momentos de la estadía.

Palao también publicó fotografías de una reunión nocturna con comida, música y personas cercanas a la pareja. En esas postales se pudo ver el obsequio que eligió para su esposa.

El integrante de Esto es guerra acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a Baigorria, en el que hizo referencia a los años que llevan juntos y a los proyectos que esperan compartir como matrimonio.

“Después de tantos años a tu lado, solo puedo sentirme agradecido por todo lo que hemos vivido, por cada etapa, cada aventura, cada viaje, cada sueño y también por todo lo que hemos aprendido juntos”, escribió.

En otra parte de su publicación, agregó: “Hoy celebro tu vida, pero también celebro la suerte que tengo de tenerte como mi esposa, mi compañera y esa persona con la que sigo queriendo vivir y descubrir tantas cosas. Me hace feliz verte feliz, verte disfrutando, cumpliendo años y sueños, y poder estar a tu lado para compartirlos”.

Said Palao mostró documentos para sostener que él compró la cartera Christian Dior que regaló a Alejandra Baigorria.
Said Palao mostró documentos para sostener que él compró la cartera Christian Dior que regaló a Alejandra Baigorria.

Otros gastos que reveló el programa

Rodrigo González también mencionó otro movimiento atribuido a Said Palao. “Apple 2 mil 169”, señaló durante la emisión. En conversación con Gigi Mitre, ambos plantearon que podría tratarse de la compra de un celular nuevo, aunque no se brindaron más detalles sobre ese gasto.

Con las fotografías, la factura de Christian Dior y la captura de su estado de crédito, Palao buscó cerrar las dudas sobre el origen de la cartera. El regalo, que generó comentarios y especulaciones en redes, terminó convirtiéndose en el motivo por el que el exchico reality decidió hacer públicos documentos personales.

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