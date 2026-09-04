Metropolitano ampliará su recorrido desde Carabayllo hasta la Vía Expresa Grau desde octubre

La ampliación del Metropolitano sumará tres estaciones intermedias y una parada de transferencia con la Línea 1 del Metro de Lima en la avenida Grau. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Metropolitano iniciará la primera semana de octubre una marcha blanca por el nuevo corredor de la Vía Expresa Grau, la etapa previa a la operación regular de la ampliación que conectará el sistema de buses con la Línea 1 del Metro de Lima. La prueba incluirá el traslado de pasajeros con pago del pasaje y se suma a la fase de marcha en vacío que comenzó el 31 de agosto y que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

Durante esta primera etapa, los conductores del Metropolitanocirculan sin pasajeros por el tramo recién construido para reconocer la ruta, las distancias y el funcionamiento de los carriles segregados, los semáforos, las puertas automáticas y los sensores del corredor. La supervisión está a cargo de la Municipalidad de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE).

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La estación de transferencia Grau conectará de forma directa el Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima en la avenida Aviación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre octubre y noviembre, la marcha blanca permitirá a un número controlado de usuarios trasladarse desde la Estación Central hasta los nuevos paraderos ubicados en los cruces con las avenidas Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, con las condiciones reales de operación del servicio, incluido el cobro de la tarifa correspondiente.

“Estas pruebas con los buses vacíos permitirán la adecuación de nuestros conductores y del equipamiento técnico. Luego, cuando inicie la marcha blanca con una cantidad controlada de usuarios, será con el pago respectivo del pasaje”, explicó el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, precisó que la operación regular de la ampliación, equivalente al resto de estaciones que ya integran el sistema, está prevista para diciembre.

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Un autobús del sistema Metropolitano realiza pruebas sin pasajeros en una nueva estación de la Vía Expresa Grau en Lima. (X/@ATU)

El corredor sumará cuatro estaciones y una conexión directa con el metro

La ampliación de la Vía Expresa Grau contempla cuatro paraderos nuevos: Abancay, a la altura de la avenida homónima; Andahuaylas, en el cruce con la avenida del mismo nombre, y Parinacochas I y Parinacochas II, con estructuras independientes para cada sentido de circulación. A estas se suma la estación de transferencia Grau, que permitirá el trasbordo directo hacia la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

Esta última infraestructura, ubicada en la avenida Aviación, incluye un espacio de retorno en U para los buses del Metropolitano y constituye el punto de conexión entre ambos sistemas de transporte masivo de la capital peruana. Según la información presentada durante la última supervisión de la obra, el conjunto de estaciones registra un avance del 95%.

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Renzo Reggiardo, David Hernández y Edgar Lara supervisan el inicio de la marcha en vacío del nuevo corredor del Metropolitano en la Vía Expresa Grau de Lima. (X/@ATU)

La obra reducirá a treinta minutos el viaje entre Carabayllo y el centro de Lima

El nuevo tramo tiene una extensión de 2,8 kilómetros y unirá la Estación Central del Metropolitano con la estación Grau de la red del metro capitalino. Las autoridades estiman que, una vez concluida la obra, el tiempo de viaje entre Carabayllo, en el extremo norte de Lima, y la estación Grau se reducirá a treinta minutos, frente a los recorridos actuales que superan ese margen debido a la congestión vehicular de la zona.

El proyecto se originó en noviembre de 2024, cuando la Municipalidad de Lima firmó un contrato con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el consorcio El Almirante para la ejecución de la obra. La ampliación forma parte de un paquete de vías expresas presentado durante la gestión de Rafael López Aliaga, quien dejó la alcaldía en octubre de 2025 para postular a la Presidencia de la República, y cuya continuidad quedó a cargo de Reggiardo, entonces teniente alcalde.

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Un autobús del sistema Metropolitano transporta a numerosos pasajeros durante el horario de tránsito en una de las vías de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)