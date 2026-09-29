Un plato de seco de cabrito, compuesto por tierna carne estofada, arroz blanco, frejoles y salsa criolla de cebolla roja.

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El seco de carne es uno de los platos más tradicionales y sabrosos de la cocina peruana. Se prepara con carne de res cocinada lentamente en un aderezo de cebolla, ajo, ají amarillo y culantro, ingredientes que le dan su característico aroma, color y sabor.

Esta receta de seco de carne peruano es ideal para un almuerzo familiar. La cocción lenta permite que la carne quede suave y absorba todos los sabores del aderezo. Tradicionalmente se sirve acompañado de arroz blanco y frejoles, aunque también puedes disfrutarlo con yuca, papa o una ensalada fresca.

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Datos de la receta

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora 30 minutos

Tiempo total: 1 hora 50 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Media

Tipo de plato: Plato principal

Cocina: Peruana

Ingredientes para preparar seco de carne

Para el seco

800 g de carne de res para guiso

1 cebolla roja grande

3 dientes de ajo

2 cucharadas de ají amarillo molido

1 cucharada de ají panca molido

1 taza de hojas de culantro

½ taza de chicha de jora

1 taza de caldo de carne

2 cucharadas de aceite vegetal

1 zanahoria

½ taza de arvejas

1 tomate

1 cucharadita de comino

½ cucharadita de pimienta

Sal al gusto

Para acompañar

Arroz blanco

Frejoles cocidos

Yuca sancochada

Salsa criolla

Ají amarillo

Cómo hacer seco de carne paso a paso

1. Corta la carne

Corta la carne de res en trozos medianos, procurando que tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.

Puedes utilizar cortes de res apropiados para guisos y cocciones prolongadas, ya que el tiempo de cocción ayudará a que la carne quede suave.

Sazona los trozos con sal, pimienta y comino.

2. Sella la carne

Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio-alto.

Agrega los trozos de carne por tandas y dóralos por todos sus lados.

No llenes demasiado la olla, ya que la carne podría comenzar a soltar líquido en lugar de dorarse.

Una vez dorada, retira la carne y resérvala.

3. Prepara el aderezo

En la misma olla agrega la cebolla roja finamente picada.

Cocina hasta que quede transparente y ligeramente dorada.

Añade el ajo picado, ají amarillo y ají panca.

Agrega el tomate picado, comino y pimienta.

Cocina a fuego medio durante varios minutos hasta que el aderezo quede bien integrado.

4. Prepara el culantro

Lava las hojas de culantro y colócalas en una licuadora.

Agrega un poco de caldo o agua y procesa hasta obtener una mezcla verde.

Este culantro licuado será uno de los ingredientes principales del seco y le dará su característico color y aroma.

5. Incorpora el culantro

Agrega el culantro licuado al aderezo.

Mezcla bien y cocina durante unos minutos.

El aroma del culantro comenzará a integrarse con la cebolla, el ajo y los ajíes.

6. Regresa la carne a la olla

Incorpora nuevamente los trozos de carne.

Mezcla para que queden cubiertos por el aderezo.

Añade la chicha de jora y deja cocinar durante unos minutos para que se integren los sabores.

7. Agrega el caldo

Añade el caldo de carne.

El líquido debe cubrir parcialmente la carne.

Tapa la olla y cocina a fuego bajo.

La cocción lenta permitirá que la carne se ablande y absorba los sabores del aderezo.

8. Incorpora las verduras

Después de aproximadamente 45 minutos de cocción, agrega la zanahoria cortada en rodajas o cubos y las arvejas.

Continúa cocinando hasta que la carne esté tierna y las verduras estén cocidas.

Si el líquido se reduce demasiado antes de que la carne esté lista, agrega un poco más de caldo caliente.

9. Rectifica la sazón

Cuando la carne esté suave, prueba el guiso.

Ajusta la cantidad de sal, pimienta o ají según tu gusto.

La salsa debe quedar ligeramente espesa y cubrir los trozos de carne.

10. Sirve el seco de carne

Sirve el seco de carne peruano bien caliente.

Una combinación clásica es colocar una porción de arroz blanco junto con frejoles y uno o dos trozos generosos de carne bañados con su salsa.

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Puedes acompañarlo con yuca sancochada y salsa criolla.

¿Por qué el seco de carne es verde?

El color característico del seco proviene principalmente del culantro, que tradicionalmente se licúa y se incorpora al aderezo.

La cantidad de culantro puede variar según la receta y el gusto de cada familia.

Para conseguir un sabor y aroma más intensos, utiliza culantro fresco.

¿Qué carne se utiliza para el seco?

Puedes utilizar diferentes cortes de carne de res apropiados para guisos.

Algunas opciones son:

Asado de tira sin exceso de grasa.

Paleta.

Pecho.

Aguja.

Falda.

Carne para guiso.

Lo importante es utilizar un corte que soporte una cocción prolongada y quede suave después de cocinarse.

¿El seco de carne lleva chicha de jora?

En muchas preparaciones tradicionales peruanas se utiliza chicha de jora, que aporta un sabor particular al guiso.

Si no tienes chicha de jora, puedes preparar una versión casera utilizando caldo y un pequeño toque de cerveza, aunque el resultado tendrá un sabor diferente.

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También puedes preparar el seco sin alcohol utilizando solamente caldo.

¿Con qué se acompaña el seco de carne?

El acompañamiento clásico del seco de carne peruano incluye arroz blanco y frejoles.

También puedes servirlo con:

Yuca sancochada.

Papa amarilla.

Papa blanca.

Ensalada fresca.

Salsa criolla.

Ají amarillo.

Una combinación muy popular es seco de carne con frejoles y arroz blanco.

Seco de carne con frejoles

Para preparar un plato más completo, puedes servir el seco junto con frejoles cocidos.

Los frejoles pueden prepararse aparte con un aderezo de cebolla, ajo, ají amarillo y especias.

Sirve una porción de arroz blanco, agrega los frejoles a un lado y coloca encima o junto a ellos la carne bañada con abundante salsa.

La combinación de frejoles, arroz y seco es una de las formas más tradicionales de disfrutar este plato.

¿Cómo conseguir una salsa espesa?

La salsa debe quedar con suficiente cuerpo para cubrir la carne.

Para conseguirla:

Cocina el aderezo durante varios minutos antes de agregar el líquido.

No añadas demasiada agua o caldo.

Cocina el seco a fuego bajo.

Deja que la salsa se reduzca durante los últimos minutos.

Remueve ocasionalmente para evitar que se pegue.

La propia cocción de la carne y la reducción del líquido ayudarán a concentrar el sabor.

Consejos para preparar un buen seco de carne

Dora la carne antes de guisarla

Sellar la carne ayuda a desarrollar sabores y mejora el resultado final.

No apresures la cocción

El seco necesita tiempo para que la carne quede suave.

Utiliza culantro fresco

El culantro es uno de los ingredientes que caracteriza el plato y aporta buena parte de su aroma.

Cocina el aderezo correctamente

No agregues inmediatamente todo el líquido. Deja que la cebolla, ajo y ajíes se cocinen para desarrollar más sabor.

Controla el líquido

Si agregas demasiada agua, la salsa puede quedar demasiado ligera.

Utiliza caldo caliente

Si necesitas añadir líquido durante la cocción, es preferible utilizar caldo caliente para no interrumpir demasiado la cocción.

Deja reposar unos minutos

Una vez apagado el fuego, puedes dejar reposar el seco durante unos minutos antes de servir.

Preguntas frecuentes sobre el seco de carne

¿Qué es el seco de carne?

El seco de carne es un guiso tradicional peruano preparado con carne de res cocinada lentamente en un aderezo de cebolla, ajo, ají amarillo y culantro. Normalmente se sirve con arroz y frejoles.

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¿Cuánto tiempo necesita cocinarse el seco?

El tiempo depende del corte de carne utilizado. En esta receta se considera aproximadamente 1 hora y 30 minutos de cocción, aunque algunos cortes pueden necesitar más tiempo para quedar completamente tiernos.

¿Puedo preparar seco de carne sin chicha de jora?

Sí. Puedes sustituirla por caldo de carne o utilizar una pequeña cantidad de otro líquido de tu preferencia. El sabor final será ligeramente diferente.

¿Por qué mi carne quedó dura?

Probablemente necesita más tiempo de cocción. Los cortes utilizados para guisos suelen volverse tiernos después de una cocción prolongada a fuego bajo.

¿Puedo preparar seco de carne en olla a presión?

Sí. La olla a presión reduce considerablemente el tiempo necesario para ablandar la carne. Después de cocinarla, puedes destapar la olla y dejar reducir la salsa si está demasiado líquida.

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¿Puedo preparar seco de carne con pollo?

Sí. Existe también el tradicional seco de pollo. En ese caso, el tiempo de cocción será menor porque el pollo necesita menos tiempo que la carne de res.

¿Se puede congelar el seco?

Sí. Puedes dejarlo enfriar, guardarlo en un recipiente hermético y congelarlo. Para consumirlo, descongélalo en el refrigerador y recaliéntalo completamente.

Un clásico de la cocina peruana

El seco de carne peruano es una receta perfecta para un almuerzo familiar. Su combinación de carne tierna, culantro, ajíes y especias produce una salsa llena de sabor que se disfruta especialmente junto con arroz blanco y frejoles.

Aunque requiere algo de tiempo, la preparación es sencilla. La clave está en preparar un buen aderezo y cocinar la carne lentamente hasta conseguir una textura suave.

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Sirve el seco bien caliente, acompáñalo con arroz, frejoles, yuca y salsa criolla, y tendrás un plato casero lleno de sabor.