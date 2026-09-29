Perú

Aumento de la RMV pone a prueba la comunicación de las empresas con sus trabajadores

El estudio de Talana revela que la atención de consultas es uno de los procesos peor valorados por los trabajadores, mientras persisten demoras y dificultades para acceder a información sobre cambios laborales

El 24,1% señala la falta de información como un problema administrativo, seguido por las demoras en la atención (25,9%), el exceso de trámites (23,6%) y los procesos poco claros (22%).
El 24,1% señala la falta de información como un problema administrativo, seguido por las demoras en la atención (25,9%), el exceso de trámites (23,6%) y los procesos poco claros (22%). Foto: Bunno Studio
Guardar

La Remuneración Mínima Vital (RMV) subirá de S/ 1.130 a S/ 1.230 desde el 1 de octubre, una modificación que obligará a las empresas a adecuar sus procesos de pago y atender las dudas que puedan surgir entre sus trabajadores. El cambio no solo demanda ajustes administrativos, sino también una comunicación que permita explicar de forma clara cómo se aplicará la nueva remuneración.

Un estudio de Talana, elaborado con la participación de 518 profesionales de Lima Metropolitana, evidencia que la comunicación continúa siendo uno de los retos para las áreas de Recursos Humanos. El 24,1% de los encuestados señala la falta de información como uno de los principales problemas administrativos, mientras que el 25,9% identifica demoras en la atención, el 23,6% exceso de trámites y el 22% procesos poco claros.

PUBLICIDAD

La información laboral sigue siendo un reto

Para los trabajadores, la claridad de la información adquiere especial importancia cuando se producen modificaciones en las condiciones laborales. En ese contexto, Talana advierte que las empresas deben acompañar los cambios normativos con explicaciones sobre su aplicación y canales donde puedan resolverse las consultas.

“Un cambio laboral no termina cuando la empresa actualiza su planilla. También empieza un proceso de comunicación con los trabajadores. La persona necesita entender qué cambió, si ese cambio aplica a su situación y dónde puede resolver sus dudas. Cuando esa información no está disponible o no es clara, un proceso administrativo puede convertirse en una fuente innecesaria de incertidumbre”, explica Daniel Abusabal, Country Manager de Talana en Perú.
Keiko Fujimori promete incrementar la RMV a 1300 soles, acompañado de un bono compensatorio a las mypes. TV Perú

Procesos estandarizados tienen mejor valoración

Los resultados del estudio muestran que los procedimientos con reglas más definidas reciben una percepción más favorable entre los participantes. El pago de remuneraciones es considerado muy eficiente o eficiente por el 73%, mientras que la gestión de contratos alcanza el 66% en ambas categorías.

En contraste, la atención de consultas obtiene la valoración menos favorable, con 50,6%. La diferencia responde, según el análisis, a que mientras algunas labores pueden avanzar mediante procesos estandarizados y automatizados, las dudas y situaciones particulares demandan interacción y capacidad de respuesta por parte de RR.HH.

PUBLICIDAD

RR.HH. debe combinar eficiencia y atención

Ante este escenario, el estudio plantea medidas como establecer tiempos de respuesta, habilitar canales específicos para consultas y preparar respuestas para las preguntas más frecuentes. El objetivo es reducir las dificultades que aparecen cuando los trabajadores necesitan información sobre procedimientos o modificaciones laborales.

“La tecnología puede ayudar a que un proceso sea más rápido, pero no reemplaza la necesidad de acompañar a las personas cuando existe una duda. El reto para RR.HH. es combinar eficiencia operativa con capacidad de respuesta. Esto es especialmente relevante cuando se producen cambios que generan nuevas preguntas entre los trabajadores”, señala Abusabal.

Frente a esta situación, el estudio propone fijar plazos de atención, crear canales específicos para consultas y contar con respuestas para las preguntas más frecuentes
Frente a esta situación, el estudio propone fijar plazos de atención, crear canales específicos para consultas y contar con respuestas para las preguntas más frecuentes. Foto: ComexPerú

Persisten dudas sobre la actualización laboral

La percepción sobre la actualización en legislación laboral también muestra diferencias entre los trabajadores. El 63,1% considera que su área de Recursos Humanos se capacita y mantiene al día en esta materia, pero un 24,7% no está seguro de que ello ocurra y otro 12,2% considera que no existe una actualización constante.

El estudio señala que los cambios normativos pueden convertirse en una oportunidad para fortalecer la comunicación interna, siempre que las empresas expliquen de manera sencilla qué se modificó, a quiénes alcanza y cuáles son sus principales implicancias. De esta manera, la gestión no se limitaría a modificar documentos o sistemas internos.

El reto para las organizaciones, de acuerdo con los resultados, comprende tanto el funcionamiento de sus procesos administrativos como la posibilidad de que los trabajadores comprendan la información, accedan a ella y reciban respuestas cuando las necesiten. La brecha entre la eficiencia de las operaciones y la experiencia de los empleados aparece así como uno de los principales puntos identificados por Talana.

Temas Relacionados

RMVaumento del sueldo mínimoaumento del salario mínimosueldo mínimoperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alineaciones de Perú vs México HOY: titulares confirmados del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Mano Menezes y Rafa Márquez ya tienen definidos sus equipos para el choque de esta noche. Conoce quiénes son los elegidos para iniciar el esperado duelo entre ‘incas’ y ‘aztecas’

Alineaciones de Perú vs México HOY: titulares confirmados del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Fiscalía pide 18 meses de prisión para policía Luis Sandoval, investigado por feminicidio de su esposa en Ate

El pedido será evaluado este miércoles por el Poder Judicial, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Mariela Peralta

Fiscalía pide 18 meses de prisión para policía Luis Sandoval, investigado por feminicidio de su esposa en Ate

Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El ciclo de Mano Menezes continuará en Norteamérica con una prueba exigente ante el ‘tri’, que inició un proceso de renovación bajo la conducción de Rafael Márquez

Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Tras la amplia derrota frente a Estados Unidos en el inicio de la fecha FIFA, la selección nacional intentará recuperarse ante un rival que atraviesa una etapa de crecimiento. Revisa la programación del encuentro

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy martes 29 de setiembre

El precio de las gasolinas se definen por una serie de aspectos tanto nacionales como internacionales

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy martes 29 de setiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga tilda de “mezquino” al Gobierno de Fujimori y advierte con usar su “arma poderosa” si frena tren Lima-Chosica

López Aliaga tilda de “mezquino” al Gobierno de Fujimori y advierte con usar su “arma poderosa” si frena tren Lima-Chosica

Jorge Nieto frena a Keiko Fujimori: “En lugar de amenazar (al Congreso), gobierne. El crimen sigue”

Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

Fujimori promete trabajar con todos los que sean electos sin mirar “color”, aunque canciller está “más cerca del celeste”

Roberto Sánchez pide renuncia del premier Luis Galarreta: “Si quiere amenazar (...), que dé un paso al costado”

ENTRETENIMIENTO

Zuliet Seminario, Miss Grand Perú, impactó en el desfile en traje de baño del Miss Grand International 2026

Zuliet Seminario, Miss Grand Perú, impactó en el desfile en traje de baño del Miss Grand International 2026

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

Yahaira Plasencia revela que fue su novio Luis Fernando quien le escribió a Magaly Medina para conciliar

Concierto de Trueno en Lima cambia de local tras clausura de Arena 1 en San Miguel

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

“Llegué como preparador físico y me voy como hincha”: comando técnico de Héctor Cúper se despide con emoción de Universitario de Deportes

Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Diego Haro regresa al arbitraje peruano tras casi dos años: el polémico juez estará en Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga

Alianza Lima suma otro amistoso antes del regreso del Torneo Clausura: enfrentará a Melgar en Matute