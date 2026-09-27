Perú

Cronograma de pagos de la ONP de octubre: las nuevas fechas confirmadas del desembolso de pensiones según letra del apellido

Pagarán antes. El ajuste en el calendario responde a situaciones imprevistas comunicadas por la entidad para asegurar la entrega de las pensiones

Un hombre revisa documentos sobre un escritorio donde hay un calendario, una calculadora, unos anteojos y un bolígrafo.
La reprogramación alcanza únicamente a los jubilados del Decreto Ley N° 19990 que cobran mediante cuenta bancaria.
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Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) afiliados al régimen del Decreto Ley N° 19990 recibirán el pago de octubre entre el viernes 2 y el miércoles 7 de ese mes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó el calendario previsto para garantizar los depósitos en las cuentas de ahorro de los beneficiarios.

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La ONP ajustó el cronograma para evitar retrasos

La medida fue aprobada mediante la Resolución Viceministerial N° 0011-2026-EF/11.01, firmada el 25 de setiembre por el viceministro de Hacienda, Erick Wilfredo Lahura Serrano. La norma modifica el Anexo 03 de la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, que estableció el Cronograma Anual Mensualizado de pagos para remuneraciones y pensiones durante el año fiscal 2026.

La diferencia fundamental entre la AFP y ONP radica en cómo se financia la pensión.
El Ministerio de Economía y Finanzas formalizó la medida a través de la Resolución Viceministerial N° 0011-2026-EF/11.01.

El cambio alcanza solo a los abonos de octubre para las personas que cobran una pensión bajo el Decreto Ley N° 19990 y reciben el dinero en una cuenta de ahorros. No modifica, según el texto de la resolución, el cronograma de pagos de otros meses ni las fechas de remuneraciones de trabajadores del sector público.

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El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que la ONP comunicó la existencia de situaciones imprevistas que podían afectar la oportunidad del pago. Por ese motivo, decidió ajustar las fechas para asegurar que los pensionistas reciban sus depósitos de acuerdo con el nuevo calendario.

Los depósitos comenzarán el viernes 2 de octubre

El pago seguirá el orden alfabético habitual, de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de cada pensionista. Los depósitos comenzarán el viernes 2 de octubre y concluirán el miércoles 7.

Así será el pago de las pensiones de octubre:

  • Pensionistas con apellidos de la A a la C recibirán el abono el viernes 2 de octubre.
  • Pensionistas con apellidos de la D a la L cobrarán el lunes 5 de octubre.
  • Pensionistas con apellidos de la M a la Q tendrán el depósito el martes 6 de octubre.
  • Pensionistas con apellidos de la R a la Z recibirán el dinero el miércoles 7 de octubre.

Los jubilados no necesitan realizar un trámite adicional para acceder al pago. El depósito llegará a la cuenta bancaria que cada beneficiario tiene registrada para el cobro de su pensión. La fecha aplicable dependerá únicamente del grupo alfabético que corresponda a su apellido.

dinero
Los jubilados no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibir el dinero en su cuenta bancaria registrada.

Frente al cronograma anterior, los abonos serán entre el 2 y el 7 de octubre, en lugar del 7 al 13: los pensionistas con apellidos de la A a la C cobrarán cinco días antes; los de la D a la L, cuatro días antes; y los grupos de la M a la Q y de la R a la Z recibirán el dinero seis días antes.

También hay una diferencia relevante: el texto de la nueva norma solo modifica los abonos en cuenta de ahorro. El cronograma previo fijaba el pago a domicilio entre el 15 y el 24 de octubre, pero la resolución nueva no menciona cambios para esa modalidad.

No será necesario realizar ningún trámite adicional

La resolución señala que la modificación responde a una comunicación enviada por la ONP mediante el Oficio N° 000671-2026-GG-ONP. La entidad advirtió sobre hechos imprevistos que podían afectar la atención oportuna de los pagos programados originalmente.

El Decreto Ley N° 19990 regula uno de los principales regímenes públicos de pensiones del Perú. Sus beneficiarios reciben una prestación mensual financiada con recursos asignados al presupuesto institucional de la ONP.

La modificación del calendario se limita al pago por depósito bancario correspondiente a octubre. Los pensionistas deberán revisar la fecha indicada para su grupo y verificar el abono a partir de ese día a través de su cuenta de ahorros o de los canales de consulta de su entidad financiera.

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