SBS interviene a cooperativa de ahorro y crédito Financoop por pérdida de más de S/1 millón 950 mil

SBS volvió a intervenir a otra cooperativa de ahorro y créditos. Esta vez en Lima. - Crédito SBS

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La Superintendencia de banca, Seguros y AFP (SBS) ha sometido a una cooperativa de ahorro y crédito a su régimen de intervención.

Se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda., con domicilio legal en San Isidro en Lima. ¿La razón? La entidad se encontró incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, justificación establecida en la Ley General de Cooperativas.

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Exactamente, según revela la resolución de la SBS, la cooperativa habría acumulado un patrimonio negativo ascendente a S/1 millón 958 mil 37.69, al 31 de marzo de 2026. Se debe acotar que la cooperativa pidió más tiempo para solucionar esta deuda, con una inyección de S/3 millones, pero ya se había agotado el tiempo destinado para el proceso.

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