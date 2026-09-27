Turistas peruanos a Brasil marcan récord en agosto con alza de 13,97%: ¿qué gatilla su interés?

Un total de 136.345 ciudadanos peruanos ingresó a Brasil entre enero y agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado

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La llegada de turistas peruanos a Brasil alcanzó su mayor nivel histórico para un mes de agosto, con 18.337 visitantes y un crecimiento interanual del 13,97%, según datos de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur). El resultado consolida a Perú como uno de los mercados sudamericanos que más crecen en el turismo receptivo brasileño.

Entre enero y agosto viajaron más de 136 mil peruanos

El flujo acumulado también mostró una suba. Entre enero y agosto de 2026, 136.345 ciudadanos peruanos llegaron a Brasil por todas las vías de ingreso, un aumento del 18,13% frente a los 115.418 visitantes registrados durante el mismo período de 2025.

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La cifra representa el mayor volumen de la serie histórica para los primeros ocho meses del año. Con ese desempeño, Perú se ubicó en el undécimo puesto entre los principales mercados emisores de turistas internacionales hacia Brasil en el acumulado anual.

El aumento de las llegadas peruanas se inserta en una expansión del turismo regional hacia el país. América del Sur concentró más de seis de cada 10 visitantes extranjeros que ingresaron a Brasil entre enero y agosto.

Perú se posicionó en el undécimo puesto de los mercados emisores de turismo hacia Brasil en el acumulado anual.

América del Sur aportó el 63,1% de los visitantes internacionales

Los países sudamericanos sumaron 4.068.566 llegadas internacionales, equivalentes al 63,1% del total de turistas recibidos por Brasil durante los primeros ocho meses de 2026.

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El transporte aéreo tuvo un papel central en ese movimiento. Las llegadas desde América del Sur por avión ascendieron a 2.306.494, la mayor marca para ese período, tras un incremento del 8,81% en comparación con los primeros ocho meses del año anterior.

La región mantiene un peso relevante en la estrategia de promoción internacional brasileña, debido a la cercanía geográfica, los vínculos comerciales y la ampliación de las conexiones aéreas. En el caso peruano, la oferta de vuelos directos desde Lima facilita el acceso a distintos puntos del territorio brasileño.

Seis ciudades brasileñas tienen vuelos directos desde Lima

Actualmente, Lima cuenta con conexiones directas hacia seis destinos de Brasil. São Paulo tiene servicios de LATAM y Sky Airline, mientras que Río de Janeiro, Brasilia, Curitiba, Florianópolis y Porto Alegre son operados por LATAM.

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América del Sur generó el 63,1% de las llegadas internacionales a Brasil durante los primeros ocho meses del año.

La ruta entre Lima y Curitiba se incorporó con apoyo del Programa de Aceleración del Turismo Internacional (PATI). Esa conexión permitió que la capital del estado de Paraná reforzara su función como puerta de entrada hacia el sur de Brasil, una zona que incluye destinos urbanos, costeros y vinculados a actividades de naturaleza.

La conectividad aérea también responde a una demanda sostenida durante el año. A diferencia de otros mercados de la región, el turismo peruano no se concentra únicamente en la temporada de verano brasileña.

Brasil ocupa el octavo lugar entre los destinos de los peruanos

Brasil fue el octavo país más elegido por los viajeros peruanos en 2025. De los cerca de 3,7 millones de viajes internacionales realizados por ciudadanos de Perú ese año, el 4,7% tuvo a Brasil como destino.

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El ecoturismo, la naturaleza y las actividades de aventura explican el 41% de las motivaciones de viaje de este público. El sol y la playa reúnen el 31%, mientras que las propuestas culturales representan el 24%.

La estadía promedio de los turistas peruanos en Brasil es de 3,6 noches. Ese perfil, junto con la mejora de las conexiones aéreas, sostiene el incremento del flujo registrado hasta agosto y refuerza el peso de Perú dentro del mercado turístico sudamericano.