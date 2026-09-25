Las tres ciudades que concentran los vuelos de los latinoamericanos: Ninguna está en Perú

Los pasajeros latinoamericanos aún prefieren ir a otros destinos, inclusive si solo es de conexión, y aún no consolidan al Aeropuerto Jorge Chávez como un hub. - Crédito Difusión

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Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una fecha que también permite observar cómo están evolucionando los hábitos de los viajeros.

Actualmente, elegir un destino implica considerar no solo dónde ir, sino también cuánto gastar, qué experiencias priorizar y qué herramientas utilizar para organizar el recorrido. Con el ingreso fuerte de la IA, ahora, además, según sugiere un informe de Mastercard Economics Institute, se estaría atravesando las decisiones pertinentes a los viajes de los usuarios por estas herramientas.

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Pero lo más revelador es que, según el Travel Trends 2026 del mismo instituto, en Latinoamérica hay tres destinos que concentran los viajes de la región, y que sirven como los principales hub aéreos. Como se recuerda, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, apunta a convertirse en este punto. Pero aún no está considerando: los principales son Ciudad de Panamá, Bógota y Buenos Aires.

Panamá también es uno de los destinos preferidos de los peruanos.

Ciudad de Panamá es el hub actual

Según el Mastercard Economics Institute, entre todas las rutas aéreas con origen en América Latina, Ciudad de Panamá lidera ampliamente el crecimiento de la capacidad aérea para la temporada de verano en el hemisferio norte, superando a ciudades como Madrid, Bogotá, Buenos Aires, París, São Paulo, Lisboa y Fráncfort.

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“Este resultado refleja una aceleración en la consolidación de rutas regionales, con Ciudad de Panamá posicionándose como el principal centro de conexión para los viajes dentro de América Latina y el Caribe, así como para los flujos transatlánticos”, aclara la entidad.

Asó, estos datos confirmarían que el mapa de conectividad aérea de la región está evolucionando, con implicaciones relevantes para la conectividad, la estrategia de las aerolíneas y la accesibilidad de los destinos turísticos. Y Perú, que busca que su nuevo aeropuerto se convierta en un hub regional, aún no aparece considerado.

Ahora lo turistas usan la inteligencia artificial para planear sus viajes. - Crédito Freepik

Las tendencias de viaje en 2026

A partir de un análisis de las principales tendencias de viaje a nivel global, Mastercard Economics Institute identificó aspectos que están marcado la forma de organizar y disfrutar un viaje por los turistas de hoy: desde la elección del destino hasta la manera de distribuir el presupuesto, estos cambios ofrecen nuevas alternativas para planificar mejor cada recorrido.

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“Un mismo destino puede vivirse de formas muy distintas. De acuerdo con el estudio, los visitantes mexicanos en Estados Unidos destinan 54% de su gasto a compras. En México, los viajeros británicos y canadienses asignan 6% y 5%, respectivamente, a operadores turísticos. En Brasil, en cambio, los visitantes destinan una menor proporción al alojamiento que en México, lo que deja más espacio para restaurantes y bares”, añade la entidad.

Así, estos patrones muestran la importancia de definir qué experiencias tendrán mayor peso durante el viaje. Además, existen herramientas que pueden ayudar a aprovechar mejor determinados consumos, que son ofrecidas por diferentes tarjetas y compañías, la misma Mastercard entre ellas.

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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido nominado una vez más en los prestigiosos World Travel Awards como el mejor de Sudamérica. Rocío Espinoza, gerente de comunicaciones de LAP, explica los detalles de la nominación y cómo todos los peruanos pueden votar. | TV Perú

¿Con IA se gasta más?

La inteligencia artificial también está influyendo en la planificación. Según el mismo estudio, las personas suscritas a estas herramientas destinan una mayor proporción de su gasto a viajes que quienes no las utilizan. En alojamiento, el promedio fue casi el doble.

Esto sugiere que quienes tiene acceso a la inteligencia artificial gastaría más en hoteles en sus viajes, que los que no. También sugiere, sin embargo, que quienes pueden costear la suscripción a estas herramientas, también pueden costear hoteles más caros.