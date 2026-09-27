En la era de la IA, ya no basta buscar empleo enviando currículums: las nuevas exigencias para competir por una vacante

Las herramientas tecnológicas facilitan la práctica para procesos de selección sin asegurar una contratación laboral.

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Casi 300 mil personas buscaron activamente una oportunidad laboral en Lima entre mayo y julio, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En un mercado con más postulaciones, filtros digitales y entrevistas virtuales, buscar trabajo ya no se limita a enviar un mismo currículum a decenas de ofertas: exige explicar la experiencia con precisión, adaptar el perfil a cada vacante y prepararse para procesos de selección más estructurados.

La inteligencia artificial puede reducir el tiempo destinado a tareas como revisar un currículum, ordenar un perfil de LinkedIn, identificar habilidades y ensayar respuestas para una entrevista. Sin embargo, la tecnología requiere una metodología de empleabilidad y no reemplaza la experiencia laboral, la formación ni la decisión final de un reclutador, de acuerdo con un análisis de GoTalentia.

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Los filtros digitales obligan a explicar mejor la experiencia

La incorporación de herramientas digitales en los procesos de selección coincide con cambios más amplios en el mercado laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que uno de cada cuatro empleos en el mundo está expuesto en algún grado a la inteligencia artificial generativa.

El organismo considera que el efecto más probable será la transformación de tareas antes que la eliminación completa de puestos, ya que muchas ocupaciones todavía requieren intervención humana, comunicación, criterio y conocimiento especializado. Las funciones administrativas se encuentran entre las más expuestas a estos cambios.

Para quienes buscan trabajo, ese escenario refuerza la necesidad de mostrar capacidades que vayan más allá de tareas rutinarias. La resolución de problemas, la adaptación, los conocimientos técnicos y la posibilidad de acreditar resultados ganan peso en una primera evaluación.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también detectó un avance de la contratación basada en habilidades. En 2023, el 15% de las búsquedas de candidatos en los países de la entidad usó filtros por competencias, frente al 1,7% que se basó exclusivamente en títulos académicos.

La metodología STAR propone estructurar los relatos de las entrevistas en situación, tarea, acción y resultado.

Prepararse antes de la entrevista gana importancia

El giro hacia una selección centrada en competencias modifica la forma en que los postulantes presentan su trayectoria. Un currículum que solo enumera cargos y fechas puede resultar insuficiente si no explica responsabilidades, problemas resueltos, herramientas utilizadas y resultados obtenidos.

GoTalentia plantea que la inteligencia artificial puede utilizarse como apoyo para organizar esa información y preparar las distintas etapas de la búsqueda. La recomendación es que los candidatos revisen la claridad de su currículum, actualicen sus perfiles profesionales, identifiquen las competencias que demanda cada puesto y anticipen las preguntas más frecuentes en una entrevista.

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También resulta aconsejable practicar respuestas a partir de ejemplos reales. Una de las metodologías más usadas para ordenar esos relatos es STAR, que propone describir una situación, la tarea asumida, las acciones realizadas y el resultado alcanzado. Este esquema permite evitar respuestas generales y ayuda a presentar experiencias laborales de forma concreta.

La inteligencia artificial agiliza la redacción del currículum y la preparación de perfiles profesionales.

La inteligencia artificial puede orientar, pero no garantiza un empleo

Según el análisis de GoTalentia, las herramientas de inteligencia artificial pueden ofrecer una instancia de práctica y retroalimentación para personas que no tienen acceso a asesoría individual. Su utilidad depende, sin embargo, de que el usuario parta de información verdadera sobre su formación, experiencia y expectativas profesionales.

La plataforma considera que el uso de estas tecnologías debe acompañar, y no sustituir, el trabajo de preparación. Generar respuestas artificialmente adaptadas a una vacante puede afectar la consistencia del candidato durante una entrevista o al momento de asumir las responsabilidades del puesto.

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La competencia por una oferta laboral también mantiene factores que están fuera del alcance de una herramienta digital: la experiencia acumulada, la formación, las redes de contacto, las condiciones salariales y la demanda de cada sector.

En ese contexto, la inteligencia artificial aparece como un recurso para reducir tareas repetitivas y mejorar la preparación de una postulación. El objetivo no es reemplazar el criterio de los reclutadores ni garantizar una contratación, sino ayudar a que los candidatos comuniquen mejor las habilidades y experiencias que ya poseen.