El desempleo en Lima fue del 4,8 % en agosto, una décima más que en julio

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Lima, 15 sep (EFE).- La tasa de desempleo en Lima, la capital de Perú, se situó a agosto en el 4,8 %, una décima más que en julio y 1,2 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando marcaba el 6 %, según el reporte de empleo publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En cifras absolutas se estima que 301.000 personas buscaron un empleo activamente en la ciudad capital, de acuerdo con el estudio que realiza un promedio de los tres últimos meses, de junio hasta agosto.

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La población ocupada creció un 6,1 % entre junio y agosto en comparación con el mismo periodo del año 2025, lo que equivale a 343.000 personas.

Entre junio y agosto de 2026, los peruanos con una ocupación laboral alcanzaron los 5,96 millones de personas, de los que el 54,2 % fueron hombres y el 45,8 % mujeres.

La población ocupada de más de 45 años creció en 11,9 % en el periodo de análisis, lo que significa 264.600 personas.

Le sigue el segmento entre 24 y 44 años, con un incremento del 2,6 %, equivalente a 70.400 personas, mientras que el grupo de 14 a 24 años aumentó en 1,2 %, con 7.800 individuos, en comparación al mismo período junio-agosto de 2025.

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Los sectores de construcción (9,9 %) y servicios (7,8 %) lideraron la creación de empleo, seguidos de comercio (5,3 %), mientras que la manufactura cayó en 0,4 %.

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima se ubicó en 2.308,40 soles (688,24 dólares), monto superior en 2,6 % (58,8 soles), al compararlo con lo registrado en igual trimestre del año anterior.

El ingreso promedio mensual de los hombres fue de 2.585,40 soles (770,82 dólares) y el de las mujeres 1.976,30 soles (589,22 dólares). Así, las mujeres ganan el 76,4 % del ingreso de los hombres.

Al compararlo con igual trimestre móvil del año anterior, el ingreso promedio de las mujeres aumentó en 5,3 % (98,70 soles) y el de los hombres en 1,3 % (32 soles).

La tasa de informalidad dentro del mercado laboral de Perú se mantiene por encima del 70 %, lo que hace que gran parte de la población activa esté empleada por cuenta propia sin pagar impuestos ni estar cubierto por el Seguro Social de Salud (EsSalud). EFE

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