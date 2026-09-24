¿Aún hay entradas para BTS en Perú?: precios, zonas y mapa del Estadio San Marcos

Los miembros del grupo BTS posan juntos sobre una imagen del Estadio San Marcos iluminado durante un concierto en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La llegada de BTS a Perú activó actividades previas a sus tres presentaciones en el Estadio San Marcos, donde RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán como parte de la gira mundial ARIRANG. Los shows del 7, 9 y 10 de octubre marcarán la primera visita del grupo completo al país.

La comunidad ARMY prepara un espectáculo gratuito de drones en la Costa Verde, previsto para el 8 de octubre a las 20:00. Será el primer show de drones dedicado a BTS en Latinoamérica y podrá observarse desde distintos puntos de Miraflores y Barranco. También se habilitará una tienda temporal con productos oficiales y espacios temáticos para los seguidores.

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Las entradas para BTS en Perú están agotadas para las tres fechas. La preventa exclusiva para titulares de ARMY Membership (Global) se terminó en pocas horas y la venta general de Ticketmaster, habilitada el 10 de abril, concluyó con todas las localidades vendidas. Durante el proceso, más de 619 mil usuarios se conectaron de forma simultánea para intentar conseguir boletos.

Un boleto digital para la gira Arirang World Tour de BTS en Lima aparece junto a integrantes de la agrupación sobre el escenario. (Infobae Perú)

Ticketmaster no habilitó una nueva venta oficial. Los accesos se gestionan mediante la aplicación Quentro y cada entrada puede transferirse una sola vez. Por eso, las capturas de pantalla, códigos QR enviados por mensajería y archivos PDF no son válidos para ingresar al estadio.

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Desglose de precios oficiales por zona: desde tribunas hasta Campo VIP

Los precios oficiales de BTS en Lima partieron desde S/ 483. Las localidades de menor valor fueron Tribuna Norte y Tribuna Sur, ambas con un costo de S/ 483. Estos sectores corresponden a las zonas ubicadas detrás o en los laterales del montaje, según la disposición final del escenario.

Las entradas para Tribuna Oriente y Tribuna Occidente tuvieron un valor de S/ 667. Ambas áreas son numeradas, por lo que los asistentes cuentan con una sección, fila y asiento asignados. Esta modalidad permite conocer de antemano la ubicación dentro de la tribuna, aunque la vista puede variar de acuerdo con el ángulo y la estructura del escenario.

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La zona Campo costó S/ 851 y corresponde al área de pie frente al escenario. El precio más alto fue el del Soundcheck VIP Package, valorizado en S/ 2.591. Este paquete incluyó el acceso a Campo Acceso A, ingreso anticipado, acceso a la prueba de sonido, artículo VIP, laminado con lanyard, opción de compra anticipada de mercancía oficial y atención diferenciada el día del concierto.

Mapa de ubicaciones y lista de precios para la preventa "ARMY Membership", posiblemente para un concierto benéfico que apoya la iniciativa "Bosque BTS" de ARMY Perú en Machu Picchu.

Vista periférica desde cada sector: cuál es la mejor ubicación

El mapa del Estadio San Marcos distribuye al público entre las áreas de campo y las tribunas Norte, Sur, Oriente y Occidente. Campo se divide entre el sector general y Campo Acceso A, destinado a quienes adquirieron el paquete Soundcheck. La cercanía al escenario puede ser mayor en esta zona, pero la visibilidad depende de la ubicación que cada persona alcance dentro del recinto y de la estatura de los asistentes.

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Las tribunas Oriente y Occidente ofrecen una perspectiva elevada del escenario y de las pasarelas. Al tratarse de localidades numeradas, representan una opción más previsible para quienes priorizan tener un asiento asignado. Desde estos sectores, el público puede tener una visión más amplia del montaje, aunque las ubicaciones laterales pueden quedar alejadas de algunas partes del escenario.

Tribuna Norte y Tribuna Sur fueron las localidades más económicas. La visibilidad en estos sectores depende de la orientación definitiva del escenario, las pantallas y las estructuras técnicas. Antes del concierto, los asistentes pueden revisar el mapa de ubicaciones dentro de la compra digital y, en el caso de las zonas numeradas, verificar la sección, fila y asiento registrados en Quentro.

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También existe un simulador virtual desarrollado por un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería que permite revisar una representación aproximada de las tribunas y del campo. La herramienta puede servir como referencia, aunque no reemplaza el mapa oficial ni garantiza que la vista final sea idéntica a la proyectada.

Un simulador tridimensional recrea la disposición del escenario para la banda BTS en el Estadio de San Marcos. (Infobae Perú)

Descuentos especiales y beneficios de preventa con membresía

La preventa BTS Perú fue exclusiva para quienes contaban con ARMY Membership (Global) y realizaron un registro previo en la plataforma Weverse. Este requisito dio prioridad de acceso a la compra, pero no representó un descuento sobre el precio de las entradas ni aseguró la obtención de un boleto.

Para las fechas del 9 y 10 de octubre, la preventa se realizó el 7 de abril. Tras el agotamiento de esa primera etapa, la organización anunció una tercera presentación para el 7 de octubre. La preventa de esa nueva fecha se habilitó el 8 de abril para los usuarios registrados previamente.

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La venta general de BTS comenzó el 10 de abril y estuvo disponible para cualquier usuario con una cuenta activa en Ticketmaster. No se anunció una promoción oficial vinculada a una tarjeta bancaria para estos conciertos, por lo que los precios publicados fueron los mismos para preventa y venta general, según la zona elegida.

La Army Membership Global te da prioridad, pero el registro es obligatorio.

Tarifas de comisión y métodos de pago aceptados en la ticketera oficial

Ticketmaster Perú indica en sus condiciones de compra que el precio final de una entrada puede incluir dos conceptos: el valor base del boleto y el cargo por servicio de la ticketera. En algunos eventos, el organizador asume ese monto, por lo que el usuario visualiza un precio final integrado.

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Para los conciertos de BTS, Ticketmaster no difundió un desglose público por separado de la comisión correspondiente a cada zona. Por ello, no es posible establecer una tarifa única de cargo por servicio para Campo, tribunas o Soundcheck. El valor exacto se mostraba durante el proceso de compra, antes de la confirmación del pago.

La ticketera acepta tarjetas de crédito y débito emitidas en Perú o en el extranjero, siempre que estén habilitadas para compras en línea.

Un boleto digital para la gira Arirang World Tour de BTS en Lima aparece junto a integrantes de la agrupación sobre el escenario. (Infobae Perú)

Capacidad máxima de compra de boletos por usuario

El límite establecido para los shows de BTS fue de cuatro entradas por persona por cada fecha. La restricción se aplicó tanto en la preventa con ARMY Membership como en la venta general y buscó distribuir los accesos entre una mayor cantidad de usuarios ante la demanda registrada.

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El tope se contabilizó por concierto. Esto significa que un usuario podía comprar hasta cuatro boletos para el 7 de octubre, hasta cuatro para el 9 de octubre y hasta cuatro para el 10 de octubre, siempre que hubiera disponibilidad en la plataforma al momento de completar la operación.