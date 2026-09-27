Los Pulpos amenazan al Gobierno Regional de La Libertad: Exigen pago de S/ 500 mil en 24 horas por una obra. (Foto: Composición - Infobae)

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Los Pulpos vuelven a atacar en la ciudad de Trujillo. En horas de la madrugada del 27 de septiembre, la Policía Nacional del Perú encontró un artefacto explosivo y un mensaje extorsivo frente a la construcción de la nueva sede institucional del Gobierno Regional.

Según el medio local N60 Noticias, el mensaje fue hallado en una bolsa blanca y exigía a los gerentes regionales y a los ingenieros de la obra el pago de S/ 500 mil en 24 horas para no realizar un atentado. “Todos los ing y gerentes pago medio millón 24 horas Los Pulpos” se lee en el papel encontradopor la PNP.

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La obra, ubicada en la cuadra 6 de la calle Los Brillantes, en Trujillo, se encuentra en un terreno que pertenece al Gobierno Regional de La Libertad y será su nueva sede central una vez que finalice la construcción de una torre de 22 niveles que albergarán todas las operaciones del gobierno local, según información publicada por la institución.

Los Pulpos amenazan al Gobierno Regional de La Libertad: Exigen pago de S/ 500 mil en 24 horas por una obra. (Foto: N60 Noticias)

Nuevo GORE La Libertad cuesta más de S/ 170 millones

Anunciado como la “obra emblemática” de la gestión del exgobernador regional César Acuña, la nueva torre sede del Gobierno Regional de La Libertad fue aprobada como proyecto desde el año 2010, pero no fue hasta el 2023 que se aprobó y se ha estimado una inversión total superior a S/ 170 millones.

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Pese a que en el año 2024 se estimó que las obras de esta nueva sede del GORE La Libertad terminen al finalizar la gestión de Acuña como gobernador regional, con un plazo de 990 días, actualmente se estima que la obra estará finalizada en el año 2030, dentro de cuatro años.

Hasta septiembre del 2026, el Gobierno Regional de La Libertad ya ha pagado poco más de S/ 102 millones, aunque es necesario aclarar que la mayoría de este monto (S/ 66.11 millones) fueron pagados al Consorcio Libertad en el año 2024, el mismo año en el que César Acuña anunció el inicio de las obras.

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Cronograma anual de pagos del GORE La Libertad por el proyecto de su nueva sede. (Foto: Sistema de Seguimiento de Inversiones)

Para el año 2025 el pago por la obra descendió a S/ 31.67 millones y solo en 2026 se tiene proyectado pagar S/ 4.91 millones. El proyecto de la torre del Gobierno Regional de La Libertad tiene estimado completar sus pagos hasta el año 2030.

Periodista anuncia que dejará investigación sobre Los Pulpos

Jaime García, director del medio local N60 Trujillo, anunció que suspendió una investigación que estaba realizando sobre el presunto lavado de activos vinculado a la organización criminal ‘Los Pulpos’. La decisión, según indicó a Willax, fue tomada luego de que recibiera amenazas, llamadas y seguimientos que, según afirmó, podrían poner en riesgo su vida, la de su familia y la de su equipo periodístico.

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Periodista de Trujillo anuncia que deja investigación sobre “Los Pulpos” luego de amenazas en programa en vivo. (Foto: Composición - Infobae)

García afirmó que los contactos a su número de teléfono llegaro luego de que su medio difundiera un informe sobre ‘Johnson Pulpo’, el líder de la organizacíón criminal, y su presunta relación con productoras de eventos musicales en Trujillo.

El periodista afirmó que el equipo que lidera tiene 11 años al aire y que sus investigaciones sobre políticos solían generar cartas notariales. Al describir el cambio que percibió al abordar a organizaciones criminales, afirmó que “cuando comienzas a investigar ese tipo de organizaciones criminales, lo que te llegan son amenazas. Y tarde o temprano, una bala en la cabeza”.

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